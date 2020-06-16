Kendi Girişimini Kurmadan Önce Bilmen Gereken 10 Şey

Hisli bir girişimcinin kalbinden geçen hizmetin, uygulanabilir minimum özelliklere sahip çıktısına ne denir? Minimum d-uygulanabilir ürün (du-dum tıs). Eveet, zevzeklik hevesimizi aldıysak artık ciddileşebiliriz. Çünkü startup ekosisteminin şakaya gelir tarafı yok.

Kendin için çalışmanın 9-6 çalışmaktan daha kolay olduğunu sanma!

Geceleyeceksin, sabahlayacaksın, hafta sonları ve tatillerde çalışacaksın. Başkası için haftada 40 saat çalışmamak için 100 saat çalışman gerekeceğini unutma. Kendine yakıştıramadığın ya da alışık olmadığın görevleri üstleneceksin. Bazen kendini “Ben bunu yapmak için mi bunca yıl okudum” derken bulacaksın. Bütün zorlukların, bir gün yukarıda bahsettiğimiz işleri bir daha asla yapmamak için ödemen gereken diyet olduğunu unutma. Gerçek bir kan-ter-gözyaşı şeytan üçgenine hazır değilsen, kendi girişimini kurmak belki de sana göre olmayabilir.

En iyi bildiğin konuya odaklan ve kalan işleri delege et

Otomatik pilotta yapılabilecek işlerin en çok zaman çalan işler olduğunu biliyorsun. Lean olmak tatlı, bootstrapping ondan da ballı ama en önemli görevin, operasyonun beyni olmak. Kahraman olmaya çalışma, bütün operasyonu tek elden yönetmeye girişme. Bir işi öğrenmek için harcayacağın zamanın fırsat maliyeti ile bu iş için tutacağın profesyonelin reel maliyetini kafanda daima terazile. En önemli aktifin zaman, tasarruf etmek için en önemli değerinden feragat etme.

Takım oyuncusu ol

Takımın sadece senden ibaret olsa bile! Hem ekibin, hem de dostların-meslektaşların-ailenden oluşan destek ekosisteminin görüşlerini önemse. Fikrin için harcadığın asırlar, bir süre sonra seni körleştirmeye başlayabilir. Gözünün önündeki çıkışı göremeyebilir, en iyisini bildiğini düşünebilirsin. Sana verilen fikirleri önemse. Dışarıdan bir gözün getirdiği ferah bakış açısı, bazen tüm vizyonunu gözden geçirmene sebep olabilir. Eğer işinde bir takımın varsa, herkesin masaya bir şeyler koymasını sağla. Bu uyum, yatırımcıların da değer verdiği bir konudur.

Sosyal ol

Yatırımcı demişken, flört yetenekleriniz nasıl? Girişimcilik ile asosyallik birlikte olacak iş değil. Yırtık olmak, dikkat çekmek, konuşkan ve sosyal, neredeyse hiperaktif olmak bu dünyanın bir zorunluluğu. Bir gün boyunca 50 elevator pitch dinleyen girişimcinin aklında kalan nadir kişilerden biri olmak gibi imkansız bir görevin var. Akılda kalmanın sırrı en iyi fikre sahip olmak kadar fikrini en iyi şekilde anlatmaktan da geçiyor. Startup evrenine ait bireylerin çoğunun, yatırımcılar da dahil olmak üzere, senin geçtiğiniz zorlu yollardan geçtiğini unutma. Etkin networking ve üzerine çalışılmış sosyal yetenekler sayesinde doğru partnerler, mentorlar ve yatırımcılarla daha rahat iletişim kurabilirsin.

Mentorlar edin

Mentor demişken… En iyisini bildiğinizi düşünebilirsin. İnan ki bilmiyorsun. Her zaman senden daha tecrübeli, daha bilge, daha zeki birileri mevcut. Senin yapmaya çalıştığın şeyi senden önce başarmış, başarmamış olsa bile layığınca denemiş birini bul ve yakasına yapış. Ona ihtiyacın olduğunu göstermekten çekinme. Birikimlerini seninle paylaşmaya hazır ne kadar çok kişi olduğunu görünce şaşırabilirsin. Belirli aralıklarla o kişiyle buluş, örneğin ayda bir kez güzel bir yemek ısmarla. Onu sev, pamuklara sar ve hiç bırakma.

Şirket kültürün üzerine mesai harca

Ekibinin uzun vadede yanında olmasının tek yolu yüksek bir maaş değil. Pozitif bir çalışma atmosferi yaratmak, uyumlu bir ekibe sahip olmak, aynı anda hem huzurlu hem de efektif çalışmak için inandığın değerleri belirlemeli, öne çıkarmalı ve ekibini bu değerleri benimseyen insanlardan oluşturmalısın. Örneğin otokrat bir şirket de olabilirsin, demokrat bir girişim de, burada yanlış bir şey yok. Yanlış olan, bu kararın baştan verilmemesi ve adımların belirlediğin şirket kültürü temelleri üzerine atılmaması.

Hedef kitlenizi yalayıp yutun

Yukarıda körlükten bahsetmiştik. Aynı durum, hedef kitlen için de geçerli olabilir. İş modelini ve stratejini hedef kitlene göre biçimlemen gayet normal. Ancak ya hedef kitlen biçim değiştiriyorsa? Müşterilerin ile daima diyalog halinde kalman, onların sorunlarını çözmeye devam edebilmen açısından önem taşıyor. Müşterin olmasa bile hedef kitlene uyan insanlarla ne kadar sohbet edebiliyorsan o kadar et. Taksi yolculuklarını fokus gruba, arkadaş sohbetlerini müşteri anketlerine dönüştür. Geri bildirimlere değer ver, en iyisini senin bildiğin yanılgısına düşmemeye özen göster.

Kaynakları takip et, jargona hakim ol

Meslektaşların ve yatırımcılar ile konuşurken son unicorn kim, hangi VC hangi yatırımı yaptı, güncel yatırımlar ve değerlemeler, şok edici son exit haberleri gibi konular sıklıkla gündeme gelecek. Bu arada bootstrapping’den retention’a, cap table’dan smart money’e türlü terimler havada uçuşacak. Bu sohbetlerden geri kalmanın hanenize eksi puan olarak döneceğinden şüphen olmasın. Inc.com’dan startupgrind’a, TechCrunch’dan Webrazzi’ye, bookmark’larını günlük olarak ziyaret etmeye bir mesai ayır, kendini daima güncel tut.

Yanlış yapmaktan korkmayın

Önüne bir sürü “İşinizi kurmadan önce sakınmanız gereken 5 şey” ya da “Girişiminizi kurmadan önce bilmeniz gereken 10 şey” gibi makale çıkacak ;) Her yolculuğun kendine has olduğunu, kesin doğrular ve yanlışlar olmadığını aklından çıkarma. Biraz klişe olacak ama; yanlışlarını unut, aldığın dersleri hatırla.

Kendini rahatlatacak bir yol bul

Bir egzoz borusuna ihtiyacın var. Meditasyonu küçümseme. Günde on dakika tüm düşüncelerden sıyrılmış, hiç mesai yapmadan tembellik eden bir beynin seni nasıl tazeleyeceğine inanamayacaksın. Haftada bir saat bisiklete binmenin sadece bacaklarını değil, hiç çalıştırmadığın nöronları da uyaracağını unutma. Asla bir tabak yapamayacak olsan bile bir seferliğine seramik kursuna git, bitirmeyeceğin bir kitaba başla, asla kabarmayan kekler pişir. Başarı saplantın olmadıkça, daha önce hiç denemediğin hobilerin seni hem rahatlatacağını hem de birbiriyle konuşmayı unutmuş beyin hücrelerin arasında yeni otobanlar açacağını unutma.

Fikirden gerçeğe...

İyi ve kötü duygularınızın enerjiye dönüştürülebileceği bir dünya hayal edin. Romanya'da bir antropoloji öğrencisi, 2049 yılında enerji yaratmanın nasıl var olabileceğine dair hayaller kurdu. Ortaya çıkan bilimkurgu filmi fikri de Red Bull Futur/io desteğiyle hayat buldu. Türkçe altyazılı olarak hemen aşağıda izleyebilirsin.