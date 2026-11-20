Henüz 20 yaşında üçüncü Türkiye Ralli Şampiyonluğu’na ulaşan Team Petrol Ofisi Pilotu Red Bull Sporcusu Kerem Kazaz , İstanbul’daki sezon finalini kazanarak şampiyonluk serisini sürdürdü. Team Petrol Ofisi adına yarışan Red Bull sporcusu, 2024 ile 2025’te elde ettiği kupalara 2026 şampiyonluğunu ekledi. Üstelik sezonun son yarışına puan liderinin gerisinde çıkmıştı. Toprak etaplarda kopilotu Ross Whittock ile yakaladığı tempo, zorlu geçen sezonun ardından şampiyonluk kupasını yeniden kaldırmasını sağladı. İstanbul’daki zafer, genç pilotun kariyerinde hem üçüncü şampiyonluğun hem baskı altında kazanılmış önemli bir mücadelenin karşılığı oldu.

01 Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Şampiyonluk Nasıl Geldi?

Türkiye’nin farklı parkurlarında sezon boyunca devam eden Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası, yedi yarış üzerinden gerçekleşti. Şampiyonluk mücadelesinin son durağı Orhan Yüce 46. İstanbul Rallisi oldu. İstanbul Otomobil Spor Kulübü’nün organize ettiği yarışta ekipler, yağmur nedeniyle ağırlaşan toprak etaplarda mücadele etti. On özel etaptan oluşan final, pilotların hızını olduğu kadar değişen koşullara uyumunu da sınadı.

Sezon finaline gelindiğinde şampiyonluk henüz kesinleşmemişti. Puan tablosundaki farkı kapatmak isteyen genç pilotun güçlü bir sonuç alması gerekiyordu. İstanbul’daki birincilik, Kazaz’ın sezonu zirvede tamamlamasını sağladı. Yarış galibiyetiyle şampiyonluk sevincinin birleşmesi, finalin önemini daha da artırdı.

Rallide sezonun tamamını değerlendirmek gerekir. Tek bir etapta kazanılan saniyeler kadar yarışı tamamlamak da önemlidir. Kazaz, sezon boyunca sürdürdüğü şampiyonluk mücadelesini İstanbul’un zorlu koşullarında kazandığı zaferle taçlandırdı.

02 20 Yaşında Üç Şampiyonluk

Kariyerinin henüz başında üç Türkiye şampiyonluğu kazanmak, her sezon yeniden zirveye çıkmayı gerektiriyor. İlk kupasını 18 yaşında kaldıran genç sporcu, sonraki iki yılda da unvanını korudu. Türkiye rallisinde ralli şampiyonu Kerem Kazaz adı artık arka arkaya gelen üç sezonluk başarıyla anılıyor. Yaşıyla dikkat çeken pilotun sonuçları, bu başarının devamlılığını da ortaya koyuyor.

İlk şampiyonluk, bir sporcunun yarış kazanabildiğini sezon geneline yayması anlamına gelir. Unvanı korumak ise rakiplerin karşısına şampiyon olarak çıkmanın baskısını beraberinde getirir. Kazaz, 2025’in ardından 2026’da da sezonu ilk sırada bitirerek farklı yıllardaki rekabetin içinden zirvede çıkmayı başardı.

Üç kupanın değeri, her birinin ayrı bir mücadele sonunda kazanılmasında yatıyor. Özellikle son yarışa geride girilen 2026 sezonu, önceki başarıların yeni bir şampiyonluğu garanti etmediğini gösterdi. Genç pilot, üçüncü unvanını İstanbul’daki performansıyla kazandı.

03 Kerem Kazaz’ın Şampiyonluk Serüveni

Motor sporlarıyla dört yaşında motokros yaparak tanışan Kazaz’ın yarış geçmişi, Türkiye’deki ilk ralli şampiyonluğundan daha eskiye uzanıyor. Henüz 15 yaşındayken Türkiye Pist Şampiyonası’nda yarıştı. Farklı disiplinlerde geçen yılların ardından kariyerinin odağını ralliye taşıdı. Ehliyetini aldıktan sonra katıldığı 2024 Sarıkamış Rallisi’ni kazanması, Türkiye parkurlarındaki çıkışının ilk güçlü işaretlerinden biriydi.

İlk tam şampiyonluk hikayesi de 2024’te tamamlandı. Sezonu zirvede bitirdiğinde Türkiye Ralli Şampiyonası tarihinin en genç şampiyonu oldu. Bir sonraki yıl unvanını koruyarak ilk başarısını yeni bir kupayla destekledi. Kerem Kazaz’ın ralli kariyerindeki üçüncü şampiyonluk ise 2026 sezonunun İstanbul finalinde geldi.

Üç yıllık serinin temel durakları, kariyerindeki ilerlemeyi açık biçimde gösteriyor. Her sezonun kendi içinde farklı bir anlamı bulunuyor. Şampiyonlukların sıralaması şöyle:

2024 : 18 yaşında ilk Türkiye Ralli Şampiyonluğu’nu kazandı.

2025 : Şampiyonluk unvanını koruyarak seriyi iki sezona çıkardı.

2026 : İstanbul Rallisi zaferiyle üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.

İlk sezonunda yaş rekoruyla öne çıkan Kazaz, devamındaki sonuçlarla istikrarını gösterdi. Artık kariyerindeki temel soru yalnızca Türkiye’de kazanıp kazanamayacağı değil. Ulusal parkurlarda biriktirdiği deneyimi uluslararası rekabete nasıl taşıyacağı da merak ediliyor.

04 Kerem Kazaz’ın Sıradaki Hedefi Ne?

Üçüncü şampiyonluğun ardından genç pilotun hedefinde uluslararası yarışlar bulunuyor. Türkiye’de edindiği deneyimi dünya rallisine taşımak istediğini belirten Kazaz, ülkesini uluslararası parkurlarda başarıyla temsil etmeyi amaçlıyor. FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nda yarışması da kariyerinin bu yönünü destekliyor. Türkiye’deki şampiyonluk serisi, daha geniş bir rekabet ortamına hazırlanırken önemli bir deneyim oluşturuyor.

Uluslararası ralliler, farklı zeminlere ve alışılmadık parkurlara uyum gerektiriyor. Pilotların yol notlarına güvenmesi, kopilotuyla iletişimini koruması, yarış boyunca temposunu yönetmesi gerekiyor. Türkiye’de kazanılan yarışlar değerli olsa da her yeni organizasyon ayrı bir öğrenme süreci sunuyor.

Kazaz’ın açıkladığı hedef, mevcut başarılarını dünya rallisindeki performansına yansıtmak. Henüz 20 yaşında olması, gelişimini sürdürebileceği uzun bir kariyere işaret ediyor. Önündeki mücadele, Türkiye’deki şampiyonluk deneyimini uluslararası sonuçlarla desteklemek olacak.

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05 Kerem Kazaz 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası’nı Nasıl Kazandı?

Sezon finali öncesindeki puan tablosu, İstanbul’daki mücadelenin zorluğunu anlatıyordu. Lider Uğur Soylu’nun 127 puanına karşılık Kazaz’ın 104 puanı vardı. Aradaki 23 puanlık fark, genç pilotun son yarışta güçlü bir performans göstermesini gerektiriyordu. Teknik sorunlar, sakatlık nedeniyle kaçırdığı yarış, kaybedilen puanlar sezonu zorlaştırmıştı.

İstanbul’da Hyundai i20 N Rally2 ile yarışan Kazaz’a Ross Whittock eşlik etti. İkili, ilk günü en yakın rakibinin 55,1 saniye önünde tamamladı. İkinci gün de yarışın liderliğini koruyarak finişe ulaştı. Toplam süreleri 1 saat 21 dakika 44,3 saniyeydi.

En yakın takipçileri Uğur Soylu ile Soner Tamer’i 2 dakika 39,7 saniye geride bıraktılar. Hüseyin Çetmen ile Soner Çevik ise yarışı üçüncü tamamladı. İstanbul’daki galibiyetin ardından sezonun şampiyonu Kazaz oldu.

Şampiyonluğun belirleyici noktası, son yarıştaki fırsatı değerlendirmesiydi. İlk gün elde edilen avantaj, ikinci gün finişe taşındı. Yağmurun zorlaştırdığı parkurda kazanılan zafer, sezon boyunca süren mücadelenin kupayla tamamlanmasını sağladı.

Kerem Kazaz Kaç Kez Şampiyon Oldu?

Türkiye Ralli Şampiyonası genel klasmanında üç şampiyonluğu bulunuyor. İlk unvanını 2024’te kazandı. Ardından 2025 ile 2026 sezonlarını da zirvede tamamladı.

Kerem Kazaz Kaç Kez Türkiye Ralli Şampiyonu Oldu?

Kariyerinde üst üste üç Türkiye Ralli Şampiyonluğu elde etti. Üçüncü kupasına 20 yaşında ulaştı. Belirleyici sonuç, 2026 İstanbul Rallisi’ndeki birincilik oldu.

Kerem Kazaz Hangi Takımla Yarışıyor?

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Team Petrol Ofisi adına mücadele ediyor. Genç pilot, Red Bull sporcuları arasında yer alıyor. Şampiyonluk kazandığı İstanbul finaline de Team Petrol Ofisi ile katıldı.

Kerem Kazaz Hangi Otomobille Yarışıyor?

2026 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın İstanbul finalinde Hyundai i20 N Rally2 kullandı. Aynı modelle sezon içinde farklı yarışlara da katıldı. Otomobil bilgisi değerlendirilirken Türkiye’deki programıyla uluslararası yarışları birbirinden ayırmak gerekiyor.

Kerem Kazaz’ın Kopilotu Kimdir?

Üçüncü Türkiye şampiyonluğunu kazandığı İstanbul Rallisi’nde kopilotu Ross Whittock’tı. Sezonun önceki yarışlarında Corentin Silvestre ile yarıştı. Bu nedenle kopilot bilgisi, ilgili yarışa göre değişiyor.