Red Bull GamerSZon: Kıvanç Talu ile K.O. Başladı!

Birbirinden eğlenceli formatlara sahip programların yer aldığı Red Bull GamerSZon 'un yeni videosu K.O. serisinden geldi. Sunuculuğunu Kıvanç Talu 'nun yaptığı programa katılan konuklar bir yandan sohbetin tadını çıkarırken, diğer yandan farklı oyunlarda Kıvanç Talu'yu alt etmeye çalışıyorlar.

Programın ilk bölümüne sosyal medyanın sevilen isimlerinden Berk "uberküloz" Keklik konuk oldu. Kıvanç Talu'nun sunumuyla "acımasız" bir sohbet gerçekleştiren ikili, daha sonra birbirlerini "knockout" etmek için biri video oyunu, diğeri fiziksel oyun olmak üzere iki farklı oyunda kozlarını paylaştılar.

Hem programın sunucusu Kıvanç Talu, hem de ilk bölüm konuğu Berk "uberküloz" Keklik ile K.O. ve oyunlar üzerine sohbet ettik. Program çekimleri sonrasında gerçekleştirilen bu sohbette sorduğumuz sorular ve aldığımız cevaplar şöyle...

Kıvanç Talu ve Berk Keklik kozlarını Soulcalibur VI'da paylaştı. © Red Bull

Kıvanç Talu

K.O. hakkında ne düşünüyorsun? Bu programda konukları ve izleyicileri neler bekliyor?

K.O. yepyeni, yepisyeni bir talk show. Hem formatı gereği, hem içindeki eğlenceleri, konukları, şunları bunları, çok güzel olacak. Dolayısıyla aşırı heyecanlıyım. Bir yandan da şöyle düşünüyorum; gerçekten rahatça kakara kikiri, gülüp eğleneceğimiz bir şeylere ihtiyaç vardı. Bunu da bir yandan günümüz dünyası, yani gaming dünyasıyla birleştirmek bu programı çok güzel kitlelere ulaştıracak ve çok eğlenceli sonuçları olacak.

Oyunlarla aran nasıl? Bugüne kadar aklında yer etmiş oyunlar hangileri?

Özellikle gaming üzerine bu yepyeni talk show programının sunucusu olarak oyunlarla aram berbat. Gaming konusunda en ufak bir fikrim ya da bilgim yok. En çok oynamayı sevdiğim oyun Need for Speed 1, birkaç kere bitirmişliğim var. Sonrasında pek zaman bulamadığım için başka oyun oynayamadım. Ama tabii ki de bilgisayar oyunları hepimizin gündelik hayattan, sıkıntılardan kaçmak için başvurabileceği, yegâne, değerli günümüz teknolojik değerleridir kendileri. Ben çok destekliyorum bilgisayar oyunlarını, umarım ben de bunun bir parçası olabilirim bir gün.

Senin gözündeki gamer/oyuncu tipini tarif eder misin?

Eskiden sabit bir gamer tipi vardı aslında. Umursamaz, rahat ve böyle aşırı rahat koltuklarına oturup saatler boyunca bilgisayarının ya da konsolunun başında duran insanlarken artık herkes gamer oldu. Çünkü binlerce farklı çeşide büründü oyun, telefona girdi çıktı, o oldu bu oldu, bilmem nesi falan filan. Dolayısıyla sabit bir gamer tipi yok artık; mesela metrobüsteki amcaya da gamer diyebilirim, makrome örgü yapan teyzeye de gamer diyebilirim. Ama gerçekten binlerce liralık koltuklarda oturan o havalı arkadaşlar da gamer’ların aslı oluyor. Şöyle bağlamak isterim: Hangimiz gamer değiliz ki? Ben hariç belli ki...

Yeni projelerin neler? Şu sıralar neler üzerinde çalışıyorsun?

Çok güzel, çok tatlış, minnoş, eğlenceli bir dizi yazıyorum, onunla uğraşıyorum bu ara daha çok. Onun dışında çocuk büyütüyorum. Red Bull çok severim, içerim, Red Bull içiyorum boş zamanlarımda mutlaka. Kitap çıkardım yeni. Aslında hiç de eğlenceli bir cevap da veremedim...

Gözler bağlıyken basket atmak ne kadar zor olabilir ki? © Red Bull

Berk "uberküloz" Keklik

Programın formatını nasıl buldun? Özellikle Kıvanç ile söz düellosuna girmek nasıl bir duyguydu?

Güzel bir duyguydu çünkü Türkiye’de böyle karşılıklı yermek, yeriştiğimiz… Çok yanlış bir kelime gibi ama böyle "roasting" yaptığımız işler yok. Özellikle bunun ilkinde yer almak çok keyifli oldu, bayağı da tatlıydı. Çok da güzel ağırlandım, ağırlanmadan önce iyice bir düşündüm ne söylesem diye. Umarım telefonlarımı açar Kıvanç, ben hiç açmayacağını düşünüyorum bu muhabbetten sonra. Ararsa ben de açmayabilirim, çok kırıldım çünkü, birbirimizi kırdık. Çok da eğlendik aynı zamanda. İnsanların birbirlerini kırarak da eğlenebildiğini göstermiş olduğumuzu düşünüyorum. Çok keyifliydi o yüzden.

Oyunlarla aran nasıl? Ne zamandır oyun oynuyorsun?

İlk oynadığım oyun, daha doğrusu gördüğüm oyun... Babam Mortal Kombat 4 oynuyordu bilgisayarında, üç boyutlu ilk Mortal Kombat oyunu. Müthiş, korkunç, aynı zamanda da güzel bir oyundu. Küçük olduğum için çok fazla bakmama izin vermezdi, vahşet içerikleri çok fazlaydı çünkü. Daha sonra beni dayım tanıştırdı oyunlarla, ilk oynadığım oyun Max Payne 2. Müthiş bir oyun, türünün de fark yaratan oyunu. Çünkü ara sahneleri çizgi roman kafasında bir oyun. Oradaki karakterleri kafamızda canlandırarak hikayeye adapte ediyor ve bir yerden sonra oynamaya başlıyoruz. O duygu birikimi üstümüzde oluyor, bir kız arkadaşımız var, suçlu, biz de dedektifiz, polisiz ve onu yakalamak ile yakalamamak arasında verdiğimiz psikolojik bir savaş var. Ben bunu 11 yaşında oynadım ve inanılmaz eğlenceliydi. Daha sonra GTA’lar olsun, başka oyunlar olsun, oyunlarla aram çok iyiydi o zaman. Annemler bilgisayarımı aldığında cinnet getirdim, duvarları yumrukladım, iğrenç bir çocuktum, çok zorluk çıkarırdım. Hatta bir sırrımı da vereyim size; ben 16 yaşında da ağladım bunun için. Lise zamanında aldılar, notlarım çok kötüydü, ağladım, çok kötüydü benim için, ciddi bir oyun bağımlısıyım.

En sevdiğin oyun türleri ve oyunlar neler? Son zamanlarda neler oynuyorsun?

Şimdi onu söylesem ona haksızlık olacak, bunu söylesem buna haksızlık olacak. Oyunları çok seviyorum, son zamanlarda da genel olarak hikaye ağırlıklı oyunlar oynuyorum. Disco Elysium diye bir oyun var, çok seviyorum, keyifli bir hikaye anlatımı var ve tatlı maceralara sürüklediği bir senaryoya sahip. Popüler oyun türlerinden biraz farklı, bir dedektifi canlandırıyor ve seviye aldıkça kendisinin zekasına, gücüne, ikna kabiliyetine, manipülatif tarafına puan vererek bir olay silsilesini çözmeye çalışıyoruz. Oyunun anlatım dili çok güzel, roman gibi akıp gidiyor. Son zamanlarda genelde böyle oyunlar oynuyorum, daha geçen Lost Ark’ı indirdim, o da bir MMORPG, Diablo III gibi bir oyun, keyifli bayağı.

Yeni projelerin neler? Şu sıralar neler üzerinde çalışıyorsun?

Duraktan Durağa adında bir talk show yapıyorum Gain’de, ilk sezonumuzu bitirdik, ikinci sezona başlayacağız. Talk show kafasından biraz çıkmak istiyoruz, kendimi tekrar etmek istemiyorum, ekibimle birlikte bir sitcom üzerinde çalışıyorum. Yine bir absürtlük var işin içinde ve yazarken birbirimizi gazladığımız taraflar oluyor. Güzel bir şeyle karşınıza çıkmayı düşünüyorum, heyecanlıyım da bunun için.