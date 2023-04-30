KNN54 Nedir?

Red Bull TV'de izleyicilerle buluşacak olan KNN54 belgeseli ülkemizin yetiştirdiği en önemli motosiklet yıldızlarının hikayesi.
5 kez Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun mentörlüğünde yola çıkan Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu şu an motor sporları dünyasında da ülkemizin adını en çok duyuran isimler.
Toprak'ın Superbike, Deniz'in Moto3, Can ve Bahattin'in ise Supersport'ta devam eden yolculuğunun temelinde ise tek bir ortak isim var: Kenan Sofuoğlu.
Kendi olanakları ile tüm dünyada tanınan bir motor sporları efsanesine dönüşen Kenan Sofuoğlu, kendisinden sonra gelecek yeteneklerin aynı zorlukları yaşamaması için kolları sıvamış ve Akyazı pistinde geleceğin Türk motor sporları yıldızlarına birçok imkan sağlamıştı. KNN54 aslında Sofuoğlu'nın gösterdiği bu çabanın da hikayesi.
KNN54 belgeseli boyunca hem dört genç yıldızdan hem de Kenan Sofuoğlu'ndan dinlediğimiz hikayeler, yakın dönem Türk motor sporları tarihinin de hikayesi. Başta Toprak'ın Superbike şampiyonluğu, daha sonra Can'ın unutulmaz Moto3 zaferi, Deniz'in başlı başına bir Moto3 yıldızına dönüşmesi ve Bahattin'in yavaş yavaş yükselip Supersport'a kadar ulaşması bu yakın tarihin unutulmaz olayları arasında yer alıyor. Belgesel de bu köşe taşı olmuş başarıların perde arkasında neler yaşandığını izleyicinin karşısına getiriyor. Bu başarıların yanı sıra dört genç yıldızın Kenan Sofuoğlu ile olan iletişimi ve ondan nasıl etkilendikleri belgeselin bir başka damarını oluşturuyor. Kimi zaman eğlenceli bir rekabete de sahne olan bu abi-kardeş ilişkisi belgeselin de en ilham verici taraflarından biri.
Altuğ Gültan'ın yönettiği KNN54 ülkemizde sayısı az olan spor belgesellerine de değerli bir katkı sunmaya hazırlanıyor. 2 Mayıs'tan itibaren Red Bull TV'de olacak KNN54 ile ilgili özel röportaj ve haberler yakında yine bu sayfalarda olacak.