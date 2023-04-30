KNN54 Nedir?

Kendi olanakları ile tüm dünyada tanınan bir motor sporları efsanesine dönüşen Kenan Sofuoğlu, kendisinden sonra gelecek yeteneklerin aynı zorlukları yaşamaması için kolları sıvamış ve Akyazı pistinde geleceğin Türk motor sporları yıldızlarına birçok imkan sağlamıştı. KNN54 aslında Sofuoğlu'nın gösterdiği bu çabanın da hikayesi.

Kendi olanakları ile tüm dünyada tanınan bir motor sporları efsanesine dönüşen Kenan Sofuoğlu, kendisinden sonra gelecek yeteneklerin aynı zorlukları yaşamaması için kolları sıvamış ve Akyazı pistinde geleceğin Türk motor sporları yıldızlarına birçok imkan sağlamıştı. KNN54 aslında Sofuoğlu'nın gösterdiği bu çabanın da hikayesi.

Kendi olanakları ile tüm dünyada tanınan bir motor sporları efsanesine dönüşen Kenan Sofuoğlu, kendisinden sonra gelecek yeteneklerin aynı zorlukları yaşamaması için kolları sıvamış ve Akyazı pistinde geleceğin Türk motor sporları yıldızlarına birçok imkan sağlamıştı. KNN54 aslında Sofuoğlu'nın gösterdiği bu çabanın da hikayesi.