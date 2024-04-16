© Andreas Schaad for Wings for Life World Run
Koşu
Koşuya Başlamanız İçin 7 Motivasyon
Wings for Life World Run'da hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak ipuçlarımızı kullanın ve eğlenceyi artırın!
Birçok koşucu, koşarken topluluk olmanın keyfini çıkarır. Başarıyı, sevinci ve hatta acıyı paylaşmak her adımda insanları birleştirir. Birlikte, fiziksel ve zihinsel zorlanmalara daha iyi dayanmaya yardımcı olabiliriz.
Koşularınızı güvendiğiniz bir partnerle, hatta tüm bir grupla birlikte yapmak, koşu başarınızı artırmanın ve moralinizi yüksek tutmanın kesin bir yoludur. Dünyanın en büyük koşu etkinliği olan Wings for Life World Run söz konusu olduğunda, arkadaşlarınızı bir araya getirmek ve bir amaç uğruna koşmanın yanı sıra eğlenmenin de en büyük iki önceliğiniz olduğu bir mücadeleye atılmak için daha iyi bir yarış yoktur.
İster bir Flagship koşusuna Wings for Life World Run uygulaması aracılığıyla katılın, yarış günü başlangıç çizgisini kiminle geçmek istediğinizi tam olarak seçebilirsiniz. Bu yüzden 5 Mayıs'taki koşu öncesinde hemen toplanın ve kaydolun.
Ve büyük gün gelmeden önce, koşu arkadaşınızı en iyi şekilde nasıl destekleyip motive edeceğinize dair aşağıdaki yedi ipucumuzu öğrenin - ve tam tersi! - Böylece birlikte birbirinizden en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.
01
Birbirinizin dikkatini dağıtın
Zorlu bir koşu sırasında kaçınılmaz olarak yaklaşan eğimi, önünüzdeki uçsuz bucaksız düzlüğü veya size karşı esen rüzgarı düşünmeye başladığınızda nasıl hissettiğinizi hepimiz biliriz. Böyle zamanlarda dakikalar saatler, metreler kilometreler gibi gelmeye başlar ve koşuyu bir zulüm gibi hissettirir. Ama dikkat dağıtmak her şeydir. Koşu partnerinizle sohbet ederek onun dikkatini dağıtın ve ona -neredeyse- her konuda sorular sorun. Ama en önemlisi, koşarken birisine koşunun yaklaşan sıkıntılarını DÜŞÜNMEMESİNİ tavsiye etmekten kaçının!
02
Koşu modanızı yenileyin
Kabul edelim, yeni kıyafetlerle koşmak, yıllardır giydiğiniz eski kıyafetlerden çok daha iyidir. Ve sadece koşu ayakkabılarınızdan bahsetmiyoruz. Havalı bir tişört, şık bir çift koşu pantolonu ve hatta yeni işlevsel iç çamaşırları genellikle harikalar yaratır ve antrenman sırasında gücü artırabilir. Bu nedenle, koşu arkadaşlarınızın yeni bir koşu kiti şeklinde küçük bir motivasyonu kesinlikle takdir edeceklerini söylemeye gerek yok - hediye fikri sıralandı!
Dahası, Wings for Life World Run'a kaydolduğunuzda, koşu koleksiyonunuza eklemek ve yarış günü giymek için Adidas'ın 2024 tişörtüne sahip olabileceksiniz.
03
Birlikte & tek başına
Koşu eğitimindeki en önemli şeylerden biri hedef belirlemektir. Ve bunu bir çift olarak yapabiliyorsanız daha da iyidir. Antrenman planınızı bir koşu arkadaşınızla birlikte hazırlayın ve ikiniz için de ulaşılabilir olana odaklanın. Daha büyük bir hedefe giden yolda küçük hedefler belirleyin. Bu bireysel aşamalarda ekip olarak ustalaşmak size sadece bir sonraki adımlar için güç vermekle kalmayacak, aynı zamanda yol boyunca bu kilometre taşlarını işaretlemek için zaman ayırırken ikinizi de motive edecektir. Ve Wings for Life World Run yarış günü geldiğinde, ulaştığınız her kilometrede Yakalama Arabasını geride bırakmanın keyfini çıkaracaksınız!
04
Bir takıma katılın
Bir koşu ekibine katılın veya kendi ekibinizi kurun - Wings for Life World Run rüya ekibinizin nasıl görüneceği tamamen size kalmış.
Sporun en iyileriyle bile takım kurabilirsiniz! Yarış günü takım kaptanınız olarak rugby süperstarı Siya Kolisi veya rekor kıran engelli koşucu Karsten Warholm ile koştuğunuzu, hatta RB Leipzig ile arkanızda koca bir futbol takımı olduğunu hayal edin. Evet, bunlar 2024 koşusu için kendi takımlarını kuran sporun önemli isimlerinden sadece bazıları. Ve herkes arkanızı kollayan ünlü bir kaptana sahip olmanın getirdiği eğlence ve motivasyonu deneyimlemek için katılabilir.
Tüm Wings for Life World Run takımlarını keşfedin ve harika bir yarış günü deneyimi için mükemmel takıma nasıl katılacağınız veya mükemmel takımı nasıl oluşturacağınız hakkında daha fazla ipucu ve püf noktası edinin.
05
Yaratıcı olun ve koşu rutininizi değiştirin
Hepimiz alışkanlıkların yaratıkları olabiliriz. Birçoğumuzun sonsuzluk gibi hissettiren düzenli bir rotası vardır. Burada her sokak lambasını ve her çimen yaprağını bilirsiniz. Ancak başka insanlarla birlikte koştuğunuzda, keşif yolculuklarının sınırı olmamalıdır. Öncelikle, diğer insanlar farklı rotaları ve diğer alanları bilir. İkinci olarak, örneğin daha önce bilinmeyen orman yollarını veya tenha patika ve şeritleri birlikte keşfederseniz kendinizi kesinlikle daha rahat hissedersiniz. Yaratıcılık her türlü ilişkide sıkıcılığı önler ve koşu arkadaşlığı için de durum farklı değildir.
Wings for Life World Run'ı uygulama üzerinden koşuyorsanız, 5 Mayıs'taki büyük gün için antrenman yaparken şimdi rotalarınızı değiştirmenin ve bölgenizdeki yeni meraları keşfetmenin tam zamanı.
06
Teşvik sözcükleri kullanın
Olumlamalar sadece motivasyon posterleri ve sosyal medya için değildir - size enerji de verebilirler. "Acı kaybolur, gurur kalır" diyen efsanevi Alman ekstrem atlet Stefan Schlett'in birkaç bilgece sözünü alın. Motive edici sözler son derece faydalı olabilir, bu yüzden bunları deneyin ve koşu arkadaşınıza söyleyin. Özellikle de zorlanıyorlarsa. Koşucu Dean Karnazes'in de dediği gibi, "Koşabildiğiniz zaman koşun, yürümeniz gerekiyorsa yürüyün, sürünmeniz gerekiyorsa sürünün; ama asla pes etmeyin."
07
Birbirinize iyi davranın - bunu hak ettiniz!
Tüm dikkat dağıtıcılar, zekice sözler, yeni koşu rotaları veya diğer motivasyon artırıcılar işe yaramazsa, genellikle yapılacak tek bir şey kalır - sondaki ödüle odaklanmak! Antrenmanınızdan sonra siz ve koşu partneriniz için ortak bir ikram planlayın; bu bir protein shake veya şarap eşliğinde şık bir akşam yemeği olabilir. Sadece tadını çıkarın ve bir dahaki seferi dört gözle bekleyin - bu, bir sonraki antrenman için harika bir motivasyon desteği sağlayacaktır.
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