Gregor Schlierenzauer (right) and Simon Wallner perform during the Wings for Life World Run App Run 2021
© Andreas Schaad for Wings for Life World Run
Koşu

Koşuya Başlamanız İçin 7 Motivasyon

Wings for Life World Run'da hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak ipuçlarımızı kullanın ve eğlenceyi artırın!
Yazar: Johannes Stühlinger
5 dakikalık okuma itibarıyla güncel

Bu haberin içinde

Wings for Life World Run

The world's biggest running event connects runners and wheelchair users globally with a fun, unique format and compelling charitable objective: 100 percent of entry fees go to spinal cord research.

Siya Kolisi

A dynamic and inspirational loose forward, South African national team captain Siya Kolisi has led his squad to two Rugby World Cup titles in succession.

South AfricaSouth Africa

Karsten Warholm

Hailing from the fjords of Norway, Karsten Warholm is his country's most successful track athlete and the fastest 400m hurdler in history.

NorwayNorway

İçerik Rehberi

  1. 1
    Birbirinizin dikkatini dağıtın
  2. 2
    Koşu modanızı yenileyin
  3. 3
    Birlikte & tek başına
  4. 4
    Bir takıma katılın
  5. 5
    Yaratıcı olun ve koşu rutininizi değiştirin
  6. 6
    Teşvik sözcükleri kullanın
  7. 7
    Birbirinize iyi davranın - bunu hak ettiniz!
Birçok koşucu, koşarken topluluk olmanın keyfini çıkarır. Başarıyı, sevinci ve hatta acıyı paylaşmak her adımda insanları birleştirir. Birlikte, fiziksel ve zihinsel zorlanmalara daha iyi dayanmaya yardımcı olabiliriz.
Koşularınızı güvendiğiniz bir partnerle, hatta tüm bir grupla birlikte yapmak, koşu başarınızı artırmanın ve moralinizi yüksek tutmanın kesin bir yoludur. Dünyanın en büyük koşu etkinliği olan Wings for Life World Run söz konusu olduğunda, arkadaşlarınızı bir araya getirmek ve bir amaç uğruna koşmanın yanı sıra eğlenmenin de en büyük iki önceliğiniz olduğu bir mücadeleye atılmak için daha iyi bir yarış yoktur.
İster bir Flagship koşusuna Wings for Life World Run uygulaması aracılığıyla katılın, yarış günü başlangıç çizgisini kiminle geçmek istediğinizi tam olarak seçebilirsiniz. Bu yüzden 5 Mayıs'taki koşu öncesinde hemen toplanın ve kaydolun.

Wings for Life World Run'a katılmanıza yardımcı olacak daha fazla ipucu!

Wings for Life World Run'a Kayıt Olurken Bilmeniz Gereken 5 Şey

3 dakikalık okuma
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Ve büyük gün gelmeden önce, koşu arkadaşınızı en iyi şekilde nasıl destekleyip motive edeceğinize dair aşağıdaki yedi ipucumuzu öğrenin - ve tam tersi! - Böylece birlikte birbirinizden en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.
Participants perform during the sixth edition of the Wings for Life World Run - App Run in Lisbon, Portugal on May 5, 2019.

Run from wherever you are with the Wings for Life World Run app

© Hugo Silva for Wings for Life World Run

01

Birbirinizin dikkatini dağıtın

Zorlu bir koşu sırasında kaçınılmaz olarak yaklaşan eğimi, önünüzdeki uçsuz bucaksız düzlüğü veya size karşı esen rüzgarı düşünmeye başladığınızda nasıl hissettiğinizi hepimiz biliriz. Böyle zamanlarda dakikalar saatler, metreler kilometreler gibi gelmeye başlar ve koşuyu bir zulüm gibi hissettirir. Ama dikkat dağıtmak her şeydir. Koşu partnerinizle sohbet ederek onun dikkatini dağıtın ve ona -neredeyse- her konuda sorular sorun. Ama en önemlisi, koşarken birisine koşunun yaklaşan sıkıntılarını DÜŞÜNMEMESİNİ tavsiye etmekten kaçının!
02

Koşu modanızı yenileyin

Kabul edelim, yeni kıyafetlerle koşmak, yıllardır giydiğiniz eski kıyafetlerden çok daha iyidir. Ve sadece koşu ayakkabılarınızdan bahsetmiyoruz. Havalı bir tişört, şık bir çift koşu pantolonu ve hatta yeni işlevsel iç çamaşırları genellikle harikalar yaratır ve antrenman sırasında gücü artırabilir. Bu nedenle, koşu arkadaşlarınızın yeni bir koşu kiti şeklinde küçük bir motivasyonu kesinlikle takdir edeceklerini söylemeye gerek yok - hediye fikri sıralandı!
Dahası, Wings for Life World Run'a kaydolduğunuzda, koşu koleksiyonunuza eklemek ve yarış günü giymek için Adidas'ın 2024 tişörtüne sahip olabileceksiniz.
Two men running wearing Wings for Life World Run t-shirts

Sign up for the Wings for Life World Run for your 2024 t-shirt

© Wingmen Media / Red Bull Content Pool

03

Birlikte & tek başına

Koşu eğitimindeki en önemli şeylerden biri hedef belirlemektir. Ve bunu bir çift olarak yapabiliyorsanız daha da iyidir. Antrenman planınızı bir koşu arkadaşınızla birlikte hazırlayın ve ikiniz için de ulaşılabilir olana odaklanın. Daha büyük bir hedefe giden yolda küçük hedefler belirleyin. Bu bireysel aşamalarda ekip olarak ustalaşmak size sadece bir sonraki adımlar için güç vermekle kalmayacak, aynı zamanda yol boyunca bu kilometre taşlarını işaretlemek için zaman ayırırken ikinizi de motive edecektir. Ve Wings for Life World Run yarış günü geldiğinde, ulaştığınız her kilometrede Yakalama Arabasını geride bırakmanın keyfini çıkaracaksınız!
Wings for Life World Run Flagship Run, Zadar, Hırvatistan

Wings for Life World Run Flagship Run, Zadar, Hırvatistan

© Tomislav Moze/Wings for Life World Run

04

Bir takıma katılın

Bir koşu ekibine katılın veya kendi ekibinizi kurun - Wings for Life World Run rüya ekibinizin nasıl görüneceği tamamen size kalmış.
Sporun en iyileriyle bile takım kurabilirsiniz! Yarış günü takım kaptanınız olarak rugby süperstarı Siya Kolisi veya rekor kıran engelli koşucu Karsten Warholm ile koştuğunuzu, hatta RB Leipzig ile arkanızda koca bir futbol takımı olduğunu hayal edin. Evet, bunlar 2024 koşusu için kendi takımlarını kuran sporun önemli isimlerinden sadece bazıları. Ve herkes arkanızı kollayan ünlü bir kaptana sahip olmanın getirdiği eğlence ve motivasyonu deneyimlemek için katılabilir.
South African professional rugby star Siya Kolisi holding rugby ball out to camera.

Your Wings for Life World Run team captain could be rugby hero Siya Kolisi

© Craig Kolesky / Red Bull Content Pool

Tüm Wings for Life World Run takımlarını keşfedin ve harika bir yarış günü deneyimi için mükemmel takıma nasıl katılacağınız veya mükemmel takımı nasıl oluşturacağınız hakkında daha fazla ipucu ve püf noktası edinin.
05

Yaratıcı olun ve koşu rutininizi değiştirin

Hepimiz alışkanlıkların yaratıkları olabiliriz. Birçoğumuzun sonsuzluk gibi hissettiren düzenli bir rotası vardır. Burada her sokak lambasını ve her çimen yaprağını bilirsiniz. Ancak başka insanlarla birlikte koştuğunuzda, keşif yolculuklarının sınırı olmamalıdır. Öncelikle, diğer insanlar farklı rotaları ve diğer alanları bilir. İkinci olarak, örneğin daha önce bilinmeyen orman yollarını veya tenha patika ve şeritleri birlikte keşfederseniz kendinizi kesinlikle daha rahat hissedersiniz. Yaratıcılık her türlü ilişkide sıkıcılığı önler ve koşu arkadaşlığı için de durum farklı değildir.
Wings for Life World Run'ı uygulama üzerinden koşuyorsanız, 5 Mayıs'taki büyük gün için antrenman yaparken şimdi rotalarınızı değiştirmenin ve bölgenizdeki yeni meraları keşfetmenin tam zamanı.
Runner in black and pink tutu jubilantly jumping during the Wings for Life World Run in Poznan, Poland amongst a crowd of other runners.

The Wings for Life World Run may even have you jumping for joy

© Damian Kramski for Wings for Life World Run

06

Teşvik sözcükleri kullanın

Olumlamalar sadece motivasyon posterleri ve sosyal medya için değildir - size enerji de verebilirler. "Acı kaybolur, gurur kalır" diyen efsanevi Alman ekstrem atlet Stefan Schlett'in birkaç bilgece sözünü alın. Motive edici sözler son derece faydalı olabilir, bu yüzden bunları deneyin ve koşu arkadaşınıza söyleyin. Özellikle de zorlanıyorlarsa. Koşucu Dean Karnazes'in de dediği gibi, "Koşabildiğiniz zaman koşun, yürümeniz gerekiyorsa yürüyün, sürünmeniz gerekiyorsa sürünün; ama asla pes etmeyin."
07

Birbirinize iyi davranın - bunu hak ettiniz!

Wings for Life World Run

Wings for Life World Run

© Tomislav Moze for Wings for Life World Run

Tüm dikkat dağıtıcılar, zekice sözler, yeni koşu rotaları veya diğer motivasyon artırıcılar işe yaramazsa, genellikle yapılacak tek bir şey kalır - sondaki ödüle odaklanmak! Antrenmanınızdan sonra siz ve koşu partneriniz için ortak bir ikram planlayın; bu bir protein shake veya şarap eşliğinde şık bir akşam yemeği olabilir. Sadece tadını çıkarın ve bir dahaki seferi dört gözle bekleyin - bu, bir sonraki antrenman için harika bir motivasyon desteği sağlayacaktır.

Bu haberin içinde

Wings for Life World Run

The world's biggest running event connects runners and wheelchair users globally with a fun, unique format and compelling charitable objective: 100 percent of entry fees go to spinal cord research.

Siya Kolisi

A dynamic and inspirational loose forward, South African national team captain Siya Kolisi has led his squad to two Rugby World Cup titles in succession.

South AfricaSouth Africa

Karsten Warholm

Hailing from the fjords of Norway, Karsten Warholm is his country's most successful track athlete and the fastest 400m hurdler in history.

NorwayNorway
Koşu
Atletizm