Koşuya Başlamanız İçin 7 Motivasyon

Koşularınızı güvendiğiniz bir partnerle, hatta tüm bir grupla birlikte yapmak, koşu başarınızı artırmanın ve moralinizi yüksek tutmanın kesin bir yoludur. Dünyanın en büyük koşu etkinliği olan

söz konusu olduğunda, arkadaşlarınızı bir araya getirmek ve bir amaç uğruna koşmanın yanı sıra eğlenmenin de en büyük iki önceliğiniz olduğu bir mücadeleye atılmak için daha iyi bir yarış yoktur.