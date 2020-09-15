Vodafone İstanbul Yarı Maratonu: Koşu Gruplarından Tavsiyeler

World Athletics tarafından altın kategoriye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 yarı maraton listesine dahil olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu , 20 Eylül Pazar günü Tarihi Yarımada ’nın eşsiz manzarası eşliğinde tam 2.500 yarı maraton koşucusu ile parkura çıkıyor. Yaklaşık 8 bin yıllık köklü bir tarihe sahip yarımadada 2 saat sürecek yarı maraton bu sene harika manzaralara, görsellere ve tarihi rekorlara sahne olacak.

Koşu grupları da 2020 Vodafone İstanbul Yarı Maratonu öncesi Sweaters Hub 'da hedef belirleme günü için bir aradaydı. Biz de koşu gruplarına sorularımızı yönelttik. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu için şarkı önerilerini de almayı ihmal etmedik.

Koşu grupları yarı maraton öncesi hedef belirleme günü için bir arada © Red Bull

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, birçok katılımcı için bu dönemdeki ilk uzun mesafe yarışı olacak. Böyle bir aranın ardından yarışa hazırlanırken nelere dikkat edilmeli?

Rundamental: Yarı maraton mesafesi olan 21K için ideal hazırlanma süreci 3-4 aylık bir dönemi kapsıyor. Bu sürede sizi bu mesafeye hazırlayacak bir antrenman programı takip etmek; interval, uzun mesafe dayanıklılık koşusu, kuvvet antrenmanları, esneklik ve recovery, yeterli sıvı tüketimi ve beslenmenin de içinde olduğu bir hazırlanma dönemi geçirmelisiniz. Bu yıl geçtiğimiz tüm zamanlardan farklı bir tecrübe ile karşı karşıyayız. Sadece yarışlar değil, tüm kalabalık etkinliklerin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştiği bir süreçteyiz. En önemli hatırlatmamız yarış öncesinde, sırasında ve sonrasında bu kurallara uymaları olacaktır.

BEAT: 21km'lik mesafe her ne kadar 42km mesafelik maratona kıyasla kısa görülse de koşmak için yine de oldukça ciddi bir mesafe ve uzun süreli bir antrenman periyodu ile hazırlanmış olmanın gerekliliği tartışılamaz. Evlerde kaldığımız dönemde kuvvet ve esneklik üzerine yoğunlaşabilenler, bu anlamda yarışın zorlayıcı kısmına nispeten hazırlandılar diyebiliriz. Son dönemde dışarıda spor yapma imkanı ile beraber, koşu antrenmanı eksiklerimizi de giderme şansımız oldu. Bu düzende bizim önerimiz, yarışacak koşucuların haftayı bir kısa mesafe, bir interval ve özellikle ormanda yapılabilecek bir uzun mesafe antrenman düzeniyle geçirerek yarı maraton gibi yıpratıcı mesafeye kendilerini olabildiğince hazır tutmaları. Son hafta için önerimiz ise maksimum orta mesafede gerçekleşecek yine orta sertlikteki bir antrenman düzeniyle tamamlamaları olacaktır.

Runarchy: Bu zorlu süreçte en çok koşucuları etkileyen durum evde hareketsiz kalmak oldu. Her ne kadar evde kuvvet antrenmanlarımızı aksatmasak da koşu kondisyonumuzdaki düşüşe engel olamadık ve evde yaptığımız hiçbir antrenman koşunun yerini tabi ki tutamaz. Bu süreç üzerinden konuşmak gerekirse; sosyal mesafeli hayata geçtikten sonra eğer hiç antrenman yapmadıysak ve düzenli olarak koşmadıysak o zaman sanki koşuya ilk defa başlıyormuşuz gibi antrenmanlarımıza başlamamız gerekiyor. Pace ve mesafe olarak kademeli olarak artırmayı aynı zamanda kuvvet - stretching antrenmanlarımıza da düzenli olarak devam etmemiz gerekli. Nabız kontrollü bir program hazırlamalı ve düşük pace veya uzun mesafeye odaklanmamalı.

Bu süreçte odaklanacağımız en doğru hedef yarışı sakatlanmadan bitirmek ve sonrasında günler sürecek ağrıları yaşamamak olacaktır. Özellikle bu dönemde kuvvette devamlılık antrenmanları biz koşucular için çok önemli. Eğer sosyal mesafeli hayata geçtikten sonra yukarıda yazılanları göz önüne alarak düzenli bir şekilde koşularımızı yapmaya başladıysak ve performansımızı yine eski günlerdeki gibi kazandıysak aynı düzeni devam ettirmeliyiz. Bu süreç içerisinde uyku düzeni, dinlenme ve beslenmede yine çok önem kazanmaktadır. Her şeyin bir bütün olduğunu ve her antrenmanın kişiye özel olduğunu en iyi dereceninse herkes için değiştiğini unutmamalıyız.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu güzergahı hakkında neler söylersiniz? Rotada katılımcıları hangi noktalar zorlayabilir?

Rundamental: Vodafone İstanbul Yarı Maratonu rotası bu yıl çok güzel bir güzergahta koşuluyor. En düz ve hızlı yarı maraton rotalarından birisi. Yeni haliyle Balat sahiline doğru uzandığı için, İstanbul’un tarihi yarımada güzelliklerinden fazlasıyla yararlanmalarını, manzarayı izlemelerini tavsiye ederiz. Bu haliyle gerçek bir İstanbul deneyimi yaşayabilirler.

BEAT: Deniz kenarı boyunca zemin olarak koşmaya oldukça uygun bir ortamda gerçekleşen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu güzergahında zorlayıcı noktayı (5.km) rotanın geriye dönüşünün gerçekleştiği Sirkeci'deki hafif yokuş tırmanışı kısmı olarak söyleyebiliriz. Tüm katılacaklara son bir tavsiyemiz rotanın son 500m mesafesinde finish çizgisine kadar olan iniş ve düzlüğe kadar patlayıcı enerjilerini korumaları ve bu güzel yarışı enerji dolu bir finish geçişi ile tamamlamaları olacaktır! Katılacak herkese şimdiden başarılar.

Runarchy: Yarı maraton rotası aslında çok keyifli, çoğu insanın sosyal olarak vakit geçirdiği birçok yerden geçiyorsunuz. Deniz havası alıyorsunuz, geçitten geçerken çığlık atıyorsunuz, hafif eğimli yokuşların tadını zorlanarak çıkartırken yıldız yokuşunda rüzgar gibi gitmeyi tadıyorsunuz. En güzeli ise İstanbul'u trafiksiz koşarak geziyorsunuz.

Müzik dinlerken koşanlar için üç şarkı tavsiyesi alabilir miyiz sizden?

Rundamental

Run The Jewels - JU$T

Duke Dumont - The Power

Sofi Tukker - House Arrest

Beat

Can't Hold Us - Macklemore feat. Ray Dalton

Part Time Lover - Stevie Wonder

Remember The Name - fear. Styles of Beyond

Runarchy