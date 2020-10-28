Nasıl Maraton Koşulur: Koşu Grupları Anlatıyor
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42. kez düzenlenecek olan N Kolay İstanbul Maratonu 8 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek. Zorlu yarış öncesinde koşu gruplarının üyelerine İstanbul Maratonu'na nasıl hazırlandıklarını sorduk.
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8 Kasım Pazar günü N Kolay İstanbul Maratonu'nda da binlerce kişi maraton koşma deneyimini belki de ilk kez tecrübe edecek. Biz de zorlu yarış öncesinde koşu gruplarının üyelerine daha önce 42 kilometreyi nasıl koştuklarını ve N Kolay İstanbul Maratonu hazırlıklarını sorduk.
Çağrı Ünal (ANKARUNNING)
Maraton koşmak büyük bir irade ve disiplin gerektirir. Bu sürecin en zor kısmı antrenman programına sadık kalmaktır. Programa sadık kalmak sizi hedefinize bir adam daha da yaklaştırır. 2019 yılında koştuğum Roma Maratonu’nda hedefim sub3 yapmaktı. 16 haftalık hazırlık sürecimde ortalama 2000km antrenman yaptım.
Yarışta hedefime ulaşabilmek için pace ortalamam 4:10 üstünde olmamalıydı. İlk 2 km daha düşük bir tempo ile başlayıp 4:20 pace barajında kaldım. 37km boyunca pace ortalamam 4:08-09 barajında devam etti. Sürekli nabzımı kontrol ederek zone 4 barajını aşmamaya çalıştım. Son 5km ise kalan gücümün tamamını parkura yansıttım ve finish çizgisini 2:55 gibi bir süreyle geçtim.
Bu sene İstanbul Maratonu’nda da hedefim Ankarunning’den arkadaşlarımla 3:15 gibi bir süreyle finişe gelmek. İlk 2-3km'de kontrollü davranarak bacakları biraz ısıtacağız. Hedefimize ulaşabilmek için ortalama tempomuzun 4:30/4:35 arasında olması gerekli. Son hesaplamalarımıza göre İstanbul Maratonu'nda 350m civarında bir kazanım söz konusu. Barbaros Bulvarı tarzındaki yokuşları tırmanırken tempomuzu düşürecek, nabzımızı kontrol edeceğiz. Bu yokuşlarda kaybettiğimiz zamanı inişlerde tekrar kazanmayı planlıyoruz.
Gürkan Kazancı (KARŞIYAKA ONE TEAM)
Öncelikli olarak yarışa hem mental hem de fiziksel anlamda çok iyi hazırlanmıştım. Aynı zamanda koşmuş olduğum ilk maraton olacağı için ayrı bir heyecan vardı üzerimde ancak parkuru güzelce okuyup yarış stratejimi belirledim.
Değişen parkurla birlikte pek tabii yarış hedeflerim değişti. Hem geçtiğimiz dönemde antrenman yükümün azalması hem de alınan tedbirler kapsamında değişen parkur sebebiyle bu yılki hedefim tamamen bitiş çizgisine sağlıkla ulaşabilmek olacak. Biraz yavaş başlayıp Barbaros Bulvarı çıkışına kadar enerjimi korumayı planlıyorum. Sona yaklaşırken Tarihi Yarımada’nın güzelliğinin bütün yorgunluğumu alacağını düşünüyorum. Başından sonuna kadar, zorluğuyla kendimize meydan okuyacağımız ve güzelliğiyle motive olacağımız harika bir maraton var önümüzde. Herkese başarılar diliyorum.
Ali Özen (RUNDAMENTAL)
Maraton için fiziksel ve mental olarak hazırlandıktan sonra parkura çıkınca yarışın verdiği heyacan ve motivasyonla hızlı bir çıkış yaparım ama yolumun uzun olduğu unutmam. Öncelikle nefes ve nabız kontrolümü sağladıktan sonra, hedef süreme uygun bir gruba tutunur, motivasyonumu üst düzeyde tutarım.
Yeni maraton rotasını da ilgi çekici buldum. Doğrusu biraz zorlayacak, bunu bildiğim için başlangıcı daha kontrollü yapacağım. Barbaros yokuşunu durmadan, kısa ve sık adımlar atarak 6 pace ile çıkacağım. Köprü geçişinden sonra hedefim doğrultusunda hızımı artıracağım. Yarı maratondan tanıdık olan Balat rotasından sonra, Sarayburnu dönüşünde limitleri zorlayıp 4 saat gibi bitirmeyi hedefliyorum.
Süleyman Gül (RUNARCHY)
Maraton tamamlamak, koşma keyfinin zirvesi diye düşünürdüm önceleri, belki zirve sayılmaz ama çok da hatırı sayılır bir yer olduğunu ilk kez Barcelona Maratonu katıldıktan sonra tecrübe ettim.
Maraton koşmak bir bütündür kendinizi öyle sınavlardan geçirirsiniz ki siz bile kendinize şaşar kalırsınız. "Peki, ne var bu bütünü tamamlayan?" derseniz: Planlama en başta geliyor. Hangi mesafede hangi tempoda koşmalıyım nasıl beslenmeliyim ne zaman su, ne zaman enerji almalıyım, ne giymeliyim? Yanlış plan sizi yarı yolda bırakabilir. Üç maraton, iki ultra maraton tamamlamış biri olarak kendi adıma şunu söyleyebilirim: Standart bir planım olmuyor genelde ama sabit bir tempo ile uzun mesafe gidip kalan tüm enerjimi parkurun sonuna bırakıyorum.
Sinan Gürsoy (BEAT RUN CREW)
Maraton hazırlığı oldukça uzun ve zorlu bir süreç. Sadece “finisher” olmak için ya da kendini geçip daha iyi bir sürede bitirmek için koşabilirsin. Ama her durumda önünde duran 42.195 metre için sağlam bir hazırlık dönemi geçirmen gerekiyor. Eğer iyi bir antrenman yüküyle ve yeterli dinlenmeyle start noktasına geldiysen maraton senin için oldukça keyifli geçecektir.
Benim de her tecrübeli koşucu gibi, maraton koşarken uyguladığım standartlarım var. Örneğin tempo belirleme… Parkur özelliklerine göre değişkenlik gösterse de maratonun uzunluğunu ve yolda gerçekleşebilecek tüm olasılıkları göz önünde bulundurarak tempomu baştan sabit bir hızda tutarım. Önceden belirlediğim km geçiş sürelerime sadık kalmaya çalışarak gereğinden fazla hızlanmadan ya da yavaşlamadan koşmaya çalışırım. Burada önemli nokta “enerjinin efektif kullanımı”. Başta hızlı giderek sonradan hızın çok düşmesi ya da başlangıçta fazla yavaş gidip sonradan tempoyu toparlayamamak hedef süreden geride kalmana neden olabilir.
Yarış içinde su tüketimi ve beslenme de önemli bir etken. Basit bir hesapla kendi sürene göre her 45 dakikada bir, ya da 8-10 Km’de bir alacak şekilde uyarlayarak yarış içi beslenmeni ayarlayabilirsin. Vücudun uzun mesafede susuz kalmaması hayati önem taşıyor. Henüz susuzluk hissetmeden belirli aralıklarla az miktarda su tüketmek iyi bir fikir olabilir. Burada suyun miktarı çok önemli. Her su istasyonunda alınacak birkaç yudum su yeterli olacaktır. Aşırı sıvı tüketirsen tuvalet molası vermek zorunda kalabilirsin.