Nasıl Maraton Koşulur: Koşu Grupları Anlatıyor

8 Kasım Pazar

günü

N Kolay

İstanbul Maratonu

'nda da binlerce kişi maraton koşma deneyimini belki de ilk kez tecrübe edecek. Biz de zorlu yarış öncesinde

üyelerine daha önce 42 kilometreyi nasıl koştuklarını ve N Kolay İstanbul Maratonu hazırlıklarını sorduk.