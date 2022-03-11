Kübra Dağlı'nın Antrenman Programı ile Şehre İzini Bırak

Şehre İzini Bırak ’maya hazır mısın? Red Bull sporcuları Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş ikilisinin takımlarına katıl, görevleri tamamla ve takımını zafere taşı. Eğer Kübra Dağlı'nın Kırmızı Takım'ına katılmak istiyorsan onun bir gününün nasıl geçtiğini öğrenerek ve antrenman programını takip ederek işe başlayabilirsin.

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Kahvaltı olmazsa olmaz

Kübra'nın günlük rutini sabahları 6:45’te başlıyor. Kahvaltısında genellikle bir yumurtaya, bol yeşilliğe, pekmeze ve iki tane zeytinyağlı incire yer veren Kübra, kahvaltısını bitirdiğinde ise 8’de yapacağı antrenman için yola çıkıyor.

Şehre İzini Bırak © Red Bull

Önce birkaç esneme hareketi

Kübra antrenmana başlarken ısınmak için 15 dakika koşuyor, daha sonra eklemlerini açmak ve esnekliğini artırmak için 15 dakika da esneme hareketleri yapıyor. Yaptığı taekwondo sporunun gerektirdiği üzere bacaklarını daha fazla esnetmesi gerekiyor.

İkinci aşamada ise kondisyon ağırlıklı antrenmanlar var

Daha sonra sırasıyla sıçrama, diz çekme, temel kuvvet koordinasyon ve kondisyon ağırlık antrenmanları yapan Kübra, genellikle istasyon şeklinde çalışıyor ve istasyon antrenmanını her gün farklı şekillerde yapıyor. Örneğin bir gün kuvvet, bir gün dayanıklılık, bir gün koordinasyon şeklinde devam ediyor ve bunları süper set halinde yapıyor.

Beslenme antrenmanın en önemli parçası

Kübra’nın antrenmanı 10’da bitiyor, hemen duşunu alıp dinlenmeye geçiyor ve 12:30 gibi öğle yemeğini yiyor. Öğle yemeğinde mutlaka karbonhidrat ve protein almaya dikkat ediyor. Bir sonraki antrenman 3’te olduğu için dinlenmeye ya da uyumaya vakit bulamadığında Red Bull içip yanında çerez yiyor.

İkinci antrenman seansı biraz daha yoğun

3’teki antrenman dahilinde 10 dakika koştuktan sonra ısınma hareketlerine başlıyor. Devamında dinamik esneme hareketleri, temel teknik antrenman ve koreografi antrenmanı yapıyor. Koreografiyi beş parçaya bölüyor ve her parçayı altı kez tekrar ediyor. Bu tekrarlar zorlayıcı olsa da olabildiğince sonunu getirmeye çalışıyor.

Kübra Dağlı © Barış Acarlı

Antrenmanı 5 gibi bitiyor ve soğuma hareketleri yaptıktan sonra Kübra hemen duşa giriyor. Biraz dinlendikten sonra akşam yemeğini 7’de yiyor ve kampta kaldığı için sporculara yönelik besinler tüketiyor. Yemekten sonra 8:30 gibi arkadaşları ile kitap okuyor, ardından film izleyerek ya da antrenmanda çektiği videoları düzenleyerek vakit geçiriyor.

Uyku vakti!

Kübra, hazırladığı içerikleri takipçileri ile paylaştıktan ya da müzik dinledikten sonra 11 gibi yatağa geçiyor. Yarım saat uyku meditasyonu yapıyor çünkü asla uyuyamadığını söylüyor. Ayakları düz taban olduğu için bacak ağrıları yaşadığı oluyor, bunun için de ayaklarını yüksek bir yere dikerek dinleniyor ve sonrasında nihayet uyku moduna geçiyor.

Kübra Dağlı ve Bora Altıntaş kendi takımlarını kurdular, haftalık görevleri tamamlamak için seni takımlarına bekliyorlar. Kayıt olmak için hemen redbull.com/sehreizinibirak adresini ziyaret et!

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3 dakika Kübra Dağlı'nın Hikâyesi