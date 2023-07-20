Kübla Dağlı'nın Favori Red Bull TV Filmleri

Red Bull sporcusu Kübra Dağlı , aynı zamanda sıkı bir Red Bull TV izleyicisi. Antrenmanlardan ve müsabakalardan arta kalan zamanlarında Red Bull TV'nin uçsuz bucaksız dünyasında gezinen Kübra, favori filmlerini senin için paylaşıyor.

Skate the Museum

23 dakika Skate the Museum Leticia Bufoni, Margy Didal, Lore Bruggeman ve Aldana Bertran Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde maceraya daldı.

Ulusal bir ikonu kaykay parkına dönüştürebilir misiniz? Leticia Bufoni, Margy Didal, Lore Bruggeman ve Aldana Bertran, tahtaları, rampaları ve fotoğraf makineleriyle Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde serbestçe dolaşıyor.

Skate the Museum, dünyanın en ikonik tarihi mekanlarından birini dünyanın en modern sporlarından biriyle buluşturuyor ve izleyicileri keyifli bir kaykay aksiyonu bekliyor.

Life & Basketball: Lethal Shooter'ın Yükselişi

53 dakika Life & Basketball: Lethal Shooter'ın Yükselişi Basketbolun en şahsına münhasır isimlerinden biri olan Chris Matthews'ı, nam-ı diğer Lethal Shooter'ı yakından tanıyın.

NBA yıldızları onun videolarından ilham aldı ve onunla çalıştı. Basketbolun en şahsına münhasır isimlerinden biri olan Chris Matthews nam-ı diğer Lethal Shooter nasıl NBA'in en çok aranan şut antrenörü oldu?

Chris yaşadığı zorluktan sıyrılarak Lethal Shooter adıyla yeni persona yarattı. Yeni bir yola girecek cesarete ve dayanıklılığa sahip olan Chris Matthews'un hikayesini Red Bull TV'de izleyebilirsin!

Don't Look Down: Göklerde BMX Aksiyonu

36 dakika Don't Look Down: Göklerde BMX Aksiyonu Gökyüzünde bisiklete binmek mümkün mü? BMX sporcusu Kriss Kyle bunu mümkün kılıyor.

Gökyüzünde bisiklete binmek mümkün mü? BMX sporcusu Kriss Kyle bunu mümkün kılıyor. Akıllara durgunluk veren bir beceri, havacılık mühendisliği ve BMX sürme yeteneği... Hepsi sıfırın altındaki sıcaklıklarda, 2.000ft havada... Bilim ve cesaret, yetenekle birleşiyor ve ortaya unutulmaz bir deneyim çıkıyor: Don't Look Down...

Sörfün Harika Çocuğunun Hikayesi: Becoming Bronson

21 dakika Sörfün Harika Çocuğunun Hikayesi: Becoming Bronson 16 yaşındaki Bronson Meydi, WSL Şampiyona Turu'na katılmaya hak kazanan ilk Endonezyalı sörfçü olabilecek mi?

16 yaşındaki Bronson Meydi, annesinin Endonezya'nın büyük şehirlere uzak bir bölgesinde bulunan restoranında, kocaman dalgaların sesleri arasında büyüdü. Peki, bu genç yetenek WSL Şampiyona Turu'na katılmaya hak kazanan ilk Endonezyalı sörfçü olabilecek mi?

Dalgaların peşindeki genç sörfçü Bronson Meydi'nin hikayesi, azim ve mücadele dolu bir perspektif sunuyor. Spor ve rekabet, genç bir sporcunun hikayesinde yeni bir anlam kazanıyor.

360 Ascent: Göğe Tırmanmak

48 dakika 360 Ascent: Göğe Tırmanmak Tırmanışçı Janja Garnbret ve Domen Škofic dünyanın en uzun çok yönlü yapay tırmanış rotasında yer çekimine meydan okuyor. Türkçe alt yazılı izle!

Tırmanışçı Janja Garnbret ve Domen Škofic dünyanın en uzun çok yönlü yapay tırmanış rotasında yer çekimine meydan okuyor. Yükseklik korkusunu tedavülden kaldırmış olan ikili, daha önce denenmemiş aksiyonların peşine düşerken, izleyicileri de çeşitli anksiyetelere sürüklemek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Toby Price ile Ridin’ Shotgun

54 dakika Toby Price ile Ridin’ Shotgun Toby Price bu kez dört teker üzerinde. Avustralyalı motosikletçi ülkesinin çöllerine dört teker üzerinde damga vurmaya hazırlanıyor. Türkçe alt yazılı izle!

Toby Price bu kez dört teker üzerinde. Avustralyalı motosikletçi, uzun yıllardır Dakar Rallisi'nin yıldız isimleri arasında yer alıyor. Fakat değişikliklere son derece açık olduğunu kanıtlamak için yeni bir yol bulmuş gibi görünüyor. Ridin’ Shotgun serisinde Price'ın ülkesinin çöllerine dört teker üzerinde damga vurma çabasına şahit oluyoruz.