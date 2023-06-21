Kübra Dağlı ile Drone Avı

Günlük hayatta bir anda bir vızıltı duyarsın ve birdenbire tepende bir drone belirir. Nereden çıktı? Neden burada uçuyor? Beni mi çekiyor? Bu soruları sıraladıktan sonra rahatsız olsan da gitmesini beklersin çünkü yapacak bir şeyin yoktur.

ise kendisine yaklaşan drone’lara karşı sessiz kalmıyor ve yeteneklerini konuşturuyor.