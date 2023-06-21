© Nuri Yılmazer
Taekwondo
Kübra Dağlı ile Drone Avı
Dünya şampiyonu Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, Target Practice projesi ile drone avına çıkıyor.
Günlük hayatta bir anda bir vızıltı duyarsın ve birdenbire tepende bir drone belirir. Nereden çıktı? Neden burada uçuyor? Beni mi çekiyor? Bu soruları sıraladıktan sonra rahatsız olsan da gitmesini beklersin çünkü yapacak bir şeyin yoktur. Kübra Dağlı ise kendisine yaklaşan drone’lara karşı sessiz kalmıyor ve yeteneklerini konuşturuyor.
Target Practice, dünya şampiyonu tekvandocu Kübra Dağlı ile drone’ları karşı karşıya getiriyor. Manevra kabiliyeti ile oldukça hızlı hareket edebilen drone'lara takılı hedefler havada süzülüyor, Kübra Dağlı ise çevikliğini ve yeteneklerini kullanarak bunları bir bir ortadan kaldırıyor.
Drone’lar kimi zaman tek tek, kimi zaman gruplar halinde Kübra Dağlı’nın çevresinde beliriyor. O da yılların getirdiği birim sonucu geniş hareket yelpazesinden 540 Kick, Gainer Kick, Aerial Kick ve Üçlü Tyo Dollyo Chagi hareketlerini uygulamaktan hiç çekinmiyor.
Yukarıda göreceğin eskizler Target Practice projesinin kağıt üzerine yansımış hali. Bu sıra dışı projede neler olduğunu ve kamera arkasında yaşananları ise aşağıdaki videodan izleyebilirsin.
7 dakika