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© Nuri Yılmazer
Taekwondo
Kübra Dağlı Target Practice Projesine Ne Kadar Hakimsin?
Kübra Dağlı'nın tekmeleriyle drone avladığı Target Practice projesi hakkında neler biliyorsun? Hadi test et!
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma
16.06.2023 · 10:52 UTC
itibarıyla yayında
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Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, Target Practice projesinde gözünü karartıyor ve havada uçan drone'ları tekmeleriyle teker teker avlıyor. Bu sıradışı proje hakkında neler bildiğini test etmek istiyorsan doğru yerdesin!
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