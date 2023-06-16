Kübra Dağlı
© Nuri Yılmazer
Taekwondo

Kübra Dağlı Target Practice Projesine Ne Kadar Hakimsin?

Kübra Dağlı'nın tekmeleriyle drone avladığı Target Practice projesi hakkında neler biliyorsun? Hadi test et!
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, Target Practice projesinde gözünü karartıyor ve havada uçan drone'ları tekmeleriyle teker teker avlıyor. Bu sıradışı proje hakkında neler bildiğini test etmek istiyorsan doğru yerdesin!
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