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Taekwondo
Kübra Dağlı Türkiye Şampiyonu!
Çiftlerde partneri Emirhan Muran ile beraber altın madalya kazanan Kübra Dağlı üst üste dördüncü kez Türkiye şampiyonu oldu.
Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonası heyecanı Ankara’daki Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda yaşandı. Şampiyonada mücadele eden Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, çiftlerde partneri Emirhan Muran ile beraber altın madalya kazanırken tek kadınlarda ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Kübra Dağlı böylece Türkiye şampiyonasında üst üste dördüncü şampiyonluğunu elde etti.
Bu başarıya her zaman benim yanımda, bana destek olan herkesle birlikte ulaştım, çok mutluyum.
Uzun bir aranın ardından mindere çıkan Kübra Dağlı görüşlerini şöyle dile getirdi: “Yarışmadığımız dönem boyunca kendimizi hazır tutmak için çok çalıştık. Çok mutluyum ki bu çalışmalarımızın sonucunu bugün bir Türkiye şampiyonluğu, bir de Türkiye ikinciliği ile almış olduk. Bu başarıya her zaman benim yanımda, bana destek olan herkesle birlikte ulaştım, çok mutluyum.”