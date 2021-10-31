Kübra Dağlı Türkiye Şampiyonu!

Bu başarıya her zaman benim yanımda, bana destek olan herkesle birlikte ulaştım, çok mutluyum.

Bu başarıya her zaman benim yanımda, bana destek olan herkesle birlikte ulaştım, çok mutluyum.

Bu başarıya her zaman benim yanımda, bana destek olan herkesle birlikte ulaştım, çok mutluyum.