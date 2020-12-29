Kutlamalar İçin İdeal Red Bull Playlist'leri

Elektronik, Indie, drum 'n' bass ve Red Bull BC One yarışmacılarının favori parçaları... Dört farklı playlist, dört farklı kutlama ortamı ve bu ortamları canlandırıp ayakta tutacak yüzlerce şarkı. İşte o Playlist'ler.

Elektronik, Indie, drum 'n' bass ve Red Bull BC One yarışmacılarının favori parçaları... Dört farklı playlist, dört farklı kutlama ortamı ve bu ortamları canlandırıp ayakta tutacak yüzlerce şarkı. İşte o Playlist'ler.

Elektronik, Indie, drum 'n' bass ve Red Bull BC One yarışmacılarının favori parçaları... Dört farklı playlist, dört farklı kutlama ortamı ve bu ortamları canlandırıp ayakta tutacak yüzlerce şarkı. İşte o Playlist'ler.

On The Floor (Electronik, Dance)

Sound Selection (Indie)

90'ların ilk yarısında kapılarını açan ve Türk rock müziğinin en ünlü isimlerinin de yolunun geçtiği Flatline’ı müzisyenler ve müdavimler anlatıyor.

90'ların ilk yarısında kapılarını açan ve Türk rock müziğinin en ünlü isimlerinin de yolunun geçtiği Flatline’ı müzisyenler ve müdavimler anlatıyor.

Around The World In Drum 'n' Bass