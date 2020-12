Kutlamalar İçin İdeal Red Bull Playlist'leri

Elektronik, Indie, drum 'n' bass ve Red Bull BC One yarışmacılarının favori parçaları... Dört farklı playlist, dört farklı kutlama ortamı ve bu ortamları canlandırıp ayakta tutacak yüzlerce şarkı. İşte o Playlist'ler.

On The Floor (Electronik, Dance)

Sahneye çıkmana yardımcı olacak elektronik, dans, tekno ve house parçalarından oluşan playlist'e hemen aşağıdan göz atabilir, dinleyebilirsin.

Sound Selection (Indie)

Red Bull'un rüya gibi çalma listesiyle birlikte yepyeni indie ve pop şarkıları keşfetmenin tam zamanı...

Around The World In Drum 'n' Bass

Drum 'n' bass tamamen küresel bir tarz. Düzenli olarak güncellenen bu çalma listesinde, dünyanın dört bir yanından en iyi yeni d'n'b parçalarını yakalayabilirsin. Ayrıca sanatçılar hakkında daha fazla bilgi de edinebilirsin.

Red Bull BC One