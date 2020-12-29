Kutlamalar İçin İdeal Red Bull Playlist'leri
© James Hines
Elektronikten indie müziğe... Her kutlama ortamını canlandıracak Red Bull Playlist'lerini hemen aşağıda bulabilirsin.
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Elektronik, Indie, drum 'n' bass ve Red Bull BC One yarışmacılarının favori parçaları... Dört farklı playlist, dört farklı kutlama ortamı ve bu ortamları canlandırıp ayakta tutacak yüzlerce şarkı. İşte o Playlist'ler.
On The Floor (Electronik, Dance)
Sahneye çıkmana yardımcı olacak elektronik, dans, tekno ve house parçalarından oluşan playlist'e hemen aşağıdan göz atabilir, dinleyebilirsin.
Sound Selection (Indie)
Red Bull'un rüya gibi çalma listesiyle birlikte yepyeni indie ve pop şarkıları keşfetmenin tam zamanı...
Around The World In Drum 'n' Bass
Drum 'n' bass tamamen küresel bir tarz. Düzenli olarak güncellenen bu çalma listesinde, dünyanın dört bir yanından en iyi yeni d'n'b parçalarını yakalayabilirsin. Ayrıca sanatçılar hakkında daha fazla bilgi de edinebilirsin.
Red Bull BC One
Spor ayakkabılarını bağla ve BC One yarışmacılarının favori parçalarını dinle. Funk ve Rap'ten Hip Hop'a, bu playlist kendini bu yılki Dünya Finali'ne hazırlamak için mükemmel seçim!