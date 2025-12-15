Lachlan'ın Fortnite meydan okumalarını yapabilir misin?

Fortnite 7. Bölüm'ün başlaması ve kısa süren Simpsons sezonunun sona ermesi ile birlikte, muhtemelen Fortnite'ı daha heyecanlı hâle getirmenin bir yolunu arıyorsun. Red Bull içerik üreticisi Lachlan, Fortnite videolarındaki eğlenceli yaklaşımıyla tanınıyor ve Battle Royale oyununun oynanışını tamamen değiştiren meydan okuma videoları hazırlıyor.

01 Lachlan kimdir?

Lachlan "Lachlan" Power, Mart 2013'ten bu yana YouTuber ve o dönemde Pixelmon videoları yayımlıyordu. O günden bu yana ana kanalında 15,3 milyon aboneye ulaştı ve yıllar içinde Fall Guys ve Fortnite içerikleriyle büyük bir popülerlik kazandı.

Lachlan'ın Fortnite içerikleri, her maçı olabildiğince eğlenceli ve benzersiz kılmaya odaklanıyor. Her sezonun en iyi anlarını gösteren videolar ve temalı içerik paketleri popüler olsa da onu öne çıkaran asıl şey meydan okuma videoları. Sonuçta Lachlan'ın 15 milyondan fazla abonesi olmasının bir nedeni var.

Rastgele kostüm meydan okuması gibi videolar oynanışı doğrudan değiştirmese de Fortnite'ta yıllar boyunca ne kadar çok kostüm yayımlandığını gözler önüne seriyor.

Ancak bazı meydan okuma videoları, oyunda geçirdiğin zamanı artırmak istiyorsan arkadaşlarınla denemek için birebir.

02 Lachlan'ın 5 Fortnite meydan okuması

Tek sandık meydan okuması

Dört köşe meydan okuması

Google ile kazanma meydan okuması

Gökkuşağı silah meydan okuması

Zıplamama meydan okuması

Tek sandık meydan okuması

İlk ve muhtemelen en net meydan okuma, tek sandık meydan okuması. Lachlan ve arkadaşlarının defalarca denediği bu meydan okuma, şans ile becerinin harika bir karışımı.

Savaş Otobüsü'nden atlayıp zemine indikten sonra yalnızca bir sandık açabilirsin, sadece bir tane. İçinden ister sıradan bir pompalı tüfek ister efsanevi bir saldırı tüfeği çıksın, maçın geri kalanında kullanabileceğin tek ekipman bu olacak. Şansına güvenip maçı kazanabilir misin? Sadece doğru sandığı seçtiğinden emin ol.

Dört köşe meydan okuması

İkinci en iyi seçenek dört köşe meydan okuması ancak bu yalnızca son derece yetenekli oyuncular için. Sen ve üç arkadaşın oyuna giriyor ve herkes adanın dört köşesinden birine iniyor.

Daha sonra, takım arkadaşlarına geri dönmeye çalışırken düşman takımlara karşı kendi başının çaresine bakman gerekiyor. Bu, takım içinde kimin en uzun süre hayatta kaldığını görerek küçük bir iç rekabet eklemenin harika bir yolu. Lachlan'ın Fortnite haritası yıllar içinde değiştikçe birkaç kez yaptığı bir meydan okuma ve üç içerik üreticisine karşı mücadele ettiği için en eğlenceli videolarından bazıları bu şekilde.

Google ile kazanma meydan okuması

Bir sonraki meydan okuma daha benzersiz. Lachlan'ın videosunun adı "Google kullanarak Fortnite Battle Royale kazanmak" olsa da fikir temelde yapay zekânın Fortnite maçını yönlendirmesine izin vermek.

Gemini, ChatGPT veya başka bir yapay zekâ aracı kullanarak nereye ineceğini, hangi silahları kullanacağını ya da aklına gelen başka her şeyi sorabilirsin. Bu meydan okuma her maçı farklı kılabilir, maçın nasıl ilerleyeceği senin elinde değildir. Lachlan'ın videosunda Google ona Mutlu Mahalle'ye (Pleasant Park) atlamasını söyledi ve oyun oradan devam etti.

Gökkuşağı silah meydan okuması

Dördüncü meydan okuma biraz daha zor. Gökkuşağı silah meydan okuması, her nadirlik seviyesinden yalnızca bir silah kullanmanı zorunlu kılar. Bunu oynamanın ideal yolu, envanterinde her nadirlikten bir silahı sırayla bulundurmak. Bundan sonra maçı normal şekilde oynarsın ancak oyunun başlarında aldığın silahlar konusunda oldukça seçici olman gerekir.

Zıplamama meydan okuması

Son olarak, denemen gereken en uç meydan okuma saçma ama belki de en zoru. Lachlan, Fortnite'ta zıplamadan oynama meydan okumasını denedi ve bu, hareket kabiliyetini ciddi şekilde kısıtlıyor.

Normal şekilde inşa yapabilir ve loot yapabilirsin ancak yaptığın yapıların üzerinde yürüyerek yukarı ve aşağı çıkabildiğinden emin olman gerekir. Bu meydan okumada merdivenler en yakın dostundur.

Lachlan'ın bu meydan okumalarından herhangi biri denemesi eğlenceli olacaktır ve belki de Fortnite'ta denemek için sana özgü yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar.