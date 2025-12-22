Lara Colturi: Genç yıldız kayak dünyasını nasıl sarsıyor?

Kendi yolunu çizmek hiçbir zaman sorun olmadı.

2022'de Dünya Kupası sahnesine fırtına gibi giriş yaptığından bu yana, Arnavutluk'un "hızlı kızı" Lara Colturi bakışları hızla kendine çevirdi.

Efsanevi İtalyan alp disiplini şampiyonu Daniela Ceccarelli'nin kızı olan genç alp kayağı yıldızı, bu sezona Gurgl ve Killington'daki bir dizi etkileyici derecesiyle hızlı bir başlangıç yaptı. Hem de tamamen kendi tarzıyla.

Yükselen yetenek

Lara Colturi keskin bir dönüş yapıyor © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Colturi, 2006 yılında İtalya'nın Torino kentinde Alessandro Colturi ve Daniela Ceccarelli'nin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çoğu kişi Ceccarelli'nin, 2002 Salt Lake City (Utah) Kış Olimpiyatları'nda Super-G kategorisinde kazandığı altın madalyayla taçlanan olağanüstü başarısını hatırlıyor. Ceccarelli ayrıca kariyeri boyunca üç Dünya Kupası podyumu ve iki İtalya Alp Disiplini Kayak Şampiyonası birinciliği elde etti. Güvenle söylenebilir ki Ceccarelli, tüm zamanların en başarılı İtalyan alp kayakçılarından biri olarak tarihteki yerini almıştır.

Colturi yürümeyi öğrenmeden önce kayakla tanıştı ve spora olan yatkınlığını görmezden gelmek mümkün değildi. Çocukluk yıllarını Sestriere'de ve Les Deux Alpes'te kayak yaparak geçirdi, hatta ailesiyle birlikte yeni araziler keşfetmek için Çin'e ve Güney Amerika'ya bile seyahat etti. Gençliği boyunca Colturi'nin atletik yetenekleri pistlerin ötesine uzanıyor, artistik buz pateni ve teniste de öne çıkıyordu. Ancak yaşı ilerledikçe kayak üzerindeki olağanüstü yeteneği daha da belirgin hâle geldi.

Colturi'nin gençler kariyeri boyunca, annesinin başarılarına ulaşabilecek potansiyele sahip olduğu açıkça görülüyordu. Kariyeri 2023 Gençler Dünya Şampiyonası'nda Super-G'de altın, büyük slalomda bronz ve 2024'te yine büyük slalomda bir bronz madalya gibi büyük başarılarla doluydu. Dikkat çekici derecede hızlı yarış süreleri sayesinde Colturi'ye erken yaşta "speed girl" lakabı takıldı ve profesyonel kariyerinde bu ünvanın hakkını veriyor.

Colturi, Dünya Kupası'ndaki ilk yarışına doğru ilerlerken, annesinin başarılarını yakalama beklentisi her zaman hissediliyordu. Ancak Colturi, baskı altında ezilen biri olmadı hiçbir zaman.

Sakatlıkla gelen dönüşüm

Colturi'nin azmi onu ileriye taşıyor © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Colturi'nin profesyonel sahneye geçişi hiç de pürüzsüz olmadı. 2022'deki ilk sezonunda, Courchevel-Meribel'de düzenlenen Dünya Şampiyonası sırasında yaşadığı ciddi diz sakatlığı, yükselişteki kariyerini raydan çıkarma tehdidi oluşturdu. Bu tür bir aksilik, başka genç sporcuları olumsuz etkileyebilirdi. Ancak Colturi, sakatlığını aşılması gereken bir meydan okuma olarak gördü. Rehabilitasyon süreci, onun zihinsel dayanıklılığının bir göstergesi oldu ve antrenman yaklaşımı için yeni bir strateji şekillendirdi.

Colturi, sadece fiziksel sağlığa odaklanmayan yeni bir performans merkeziyle çalışmaya başladı. Artık daha bütüncül bir yaklaşım benimsiyor ve şunu söylüyor: "Zihnin sporda, özellikle kayakta ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Nefes egzersizleri de dâhil olmak üzere hem antrenmanlarda hem yarışlarda kullandığım çeşitli tekniklerimiz var."

Bu dönemden çıkan şey yalnızca iyileşmiş bir sporcu olmadı. Colturi, sporda genç kadınlar için bir dayanıklılık sembolüne dönüştü ve başarının, kendi hikâyeni yaratmakla ilgili olduğunu anlayan biri hâline geldi.

Alışılmadık yollar

Colturi her zaman biraz farklı çalıştı. Kariyerinin erken dönemindeki dönüm noktalarından biri, tüm atletik kimliğini yeniden şekillendirecek beklenmedik bir kararla geldi: İtalyan köklerinden koparak uluslararası yarışmalarda Arnavutluk'u temsil etmeyi seçti.

Tüm Ulusal Kayak Federasyonlarına tanınan "temel kota" sayesinde Colturi, Arnavutluk bayrağı altında yarışma hakkı kazandı ve 15 yaşında, son 45 yılın en genç kadın Dünya Kupası kayakçısı olarak sahneye çıktı.

Bu sadece sportif bir karar değil, aynı zamanda bir bağımsızlık ilanı idi. Lara Arnavutluk'la bağ kurarak yalnızca temsil ettiği ülkeyi değiştirmedi, kendi hikâyesini yazma niyetini de ilan etti. Milano Cortina 2026 yaklaşırken, Colturi Kış Olimpiyatları'nda Arnavutluk'u temsil eden ikinci kadın olmayı hedefliyor ve böylece annesinin kariyeriyle kendi kariyeri arasındaki beklentileri ve karşılaştırmaları geride bırakıyor.

Sezon başındaki başarı

2024 alp disiplini kayak sezonunun başlangıcı, Colturi'nin kariyerinde önemli bir dönüm noktasını işaret etti ve cesur tercihlerinin rekabetçi başarıya dönüştüğünü gösterdi. Kasım 2024'te Avusturya'nın Gurgl kentinde düzenlenen FIS Alp Disiplini Kayak Dünya Kupası'nda, Amerikalı efsane Mikaela Shiffrin'in hemen arkasında olağanüstü bir ikincilik elde ederek kayak dünyasına net bir mesaj verdi.

Lara Colturi, Mikaela Shiffrin ve Camille Rast üçlüsü podyumda © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Colturi şunları söyledi: "Biraz beklenmedik oldu ama belki de benim için avantajlardan biri, parkurun turda yeni olmasıydı ve diğer kızlar da tıpkı benim gibi onu keşfediyordu."

Bu çıkışın üzerine Colturi, istikrarını ve gelişen yeteneğini sergilemeye devam etti. Vermont, Killington'daki sonraki yarışlarda slalom ve büyük slalomda ilk 10 içinde yer alarak güçlü bir rekabet seviyesi ortaya koydu.

Her yarış; kararlılığın, teknik becerinin ve özgünlüğe bağlılığın beklentileri nasıl yeniden şekillendirebileceğini gösteren yolculuğunda Colturi için bir başka adım oluyor.

Yarışlarda elimden gelenin en iyisini yapmak, performansa odaklanmak ve eğlenmek istiyorum Lara Colturi

Geleceğe bakış

Colturi için Gurgl'daki ve Killington'daki sezon başı başarıları, dengeli yaklaşımını bozmuyor. Aksine doğru yolda olduğunun bir teyidi niteliğinde. Colturi şöyle diyor: "Stratejim gerçekten değişmiyor. Yarışlarda elimden gelenin en iyisini yapmak, performansa odaklanmak ve eğlenmek istiyorum. Antrenmanlarda hızlı olduğumu biliyordum ama şimdi yarışlarda da çok hızlı olabildiğimi öğrendim. Ve bu iyi bir şey."

Onun yolculuğunu izleyen genç kadınlar için Colturi, bir sporcudan daha fazlasını temsil ediyor. Hikâyesi, başarının miras alınmış standartları karşılamakla değil, hayatı kendi şartlarında yaşamakla ilgili olduğunu gösteriyor.

Yarışmaya devam ederken Colturi sadece dağlardan aşağı kaymıyor. Aynı zamanda başarının başkalarının izinden gitmekte değil, tamamen yeni patikalar açmakta yattığını bilen bir sporcu nesli için yol açıyor.

Colturi için sırada ne var? "Gelişmeye devam etmek, daha hızlı ve istikrarlı olmak istiyorum. Kısa vadeli hedeflere, adım adım ilerlemeye odaklanmak ve kayak üzerinde eğlenmeye devam etmek istiyorum." diyor.

Ha bir de ehliyet sınavına çalışmak var tabii. Sonuçta Colturi, her şeyden önce normal bir 19 yaşında.