Las Vegas GP Hakkında Bilmen Gerekenler

Göz açıp kapayıncaya kadar Las Vegas Grand Prix zamanı gelmiş olacak. Formula 1 Heineken Silver Las Vegas Grand Prix ve Red Bull iş birliği yarış hafta sonu etkinliklerinde yeni bir boyutun kapısını aralıyor. Las Vegas'taki ilk Grand Prix, 16-18 Kasım tarihlerinde yapılacak ve yarış hafta sonu boyunca Formula 1 tutkunları için özel etkinlikler düzenlenecek.
Formula 1 gece yarışlarına yabancı değil, ancak hafta sonuna daha fazla renk getirmek için Las Vegas'a özel yenilikler de yabana atılmamış. Yarış alışılmışın dışına çıkılarak pazar günü yerine cumartesi akşamı ışıklar altında yapılacak. Yepyeni pist, 17 virajlı ve üç tane de düzlük barındırıyor. Dahası güzergah Las Vegas'ın simge yapılarının önünden geçiyor. Arka düzlük, 800 metreden daha uzun ve en yüksek hızların 342 km/s'in üzerinde olduğu tahmin ediliyor, bu da onu takvimdeki en hızlı pistlerden biri yapıyor.
Grand Prix hafta sonu boyunca görülecek çok şey var ama asıl eğlence Red Bull Energy Station (20.000 metrekarelik Las Vegas temalı pist kenarı konaklama merkezi), Red Bull Fan Zone ve Oracle Red Bull Racing taraftar tribünlerinde olacak. Bu istasyon ve bölgeler, iki F1 takımı Oracle Red Bull Racing ve Scuderia AlphaTauri ile etkileşime geçmek için özel fırsatlarla aksiyonu doğrudan Formula 1 tutkunlarına getirecek.
01
Takvim
- Çarşamba, 15 Kasım – Açılış Seromonisi
- Perşembe, 16 Kasım – Antrenman
- Cuma, 17 Kasım – Sıralama
- Cumartesi, 18 Kasım – Yarış
02
Yarış Notları
- 50 tur
- 6,1 km pist uzunluğu
- Üç düzlük, 17 viraj.
- 342 km/s
Formula 1, Harmon Avenue ve Koval Lane'de yer alan ikonik bir pit binası inşa ediyor. İnşaat çoktan başladı ve tamamlandığında üç futbol sahası uzunluğunda olacak.
2004'te F1'e girdiğinden beri Oracle Red Bull Racing, beş kez takımlar şampiyonluğu ve altı kez de sürücüler şampiyonluğu elde etti. En son olarak, ekip 2022 Formula 1 Takımlar Şampiyonası'nı kazandı ve 2021 ve 2022 Dünya Sürücüler Şampiyonası şampiyonluklarını Max Verstappen ile kazandı.