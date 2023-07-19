Spectators watch as Sergio Pérez drives at the Las Vegas Grand Prix Launch Party in November 2022.
© Garth Milan / Red Bull Content Pool
F1

Las Vegas GP Hakkında Bilmen Gerekenler

Formula 1, Las Vegas'ta! İşte Las Vegas GP hakkında bilmen gereken her şey.
Yazar: Red Bull
2 dakikalık okuma itibarıyla yayında

Bu haberin içinde

Red Bull Energy Station Las Vegas & Oracle Red Bull …

ABD

Las Vegas Grand Prix 2023

All of the action from the 2023 Las Vegas Grand Prix.

United States

İçerik Rehberi

  1. 1
    Takvim
  2. 2
    Yarış Notları
Göz açıp kapayıncaya kadar Las Vegas Grand Prix zamanı gelmiş olacak. Formula 1 Heineken Silver Las Vegas Grand Prix ve Red Bull iş birliği yarış hafta sonu etkinliklerinde yeni bir boyutun kapısını aralıyor. Las Vegas'taki ilk Grand Prix, 16-18 Kasım tarihlerinde yapılacak ve yarış hafta sonu boyunca Formula 1 tutkunları için özel etkinlikler düzenlenecek.
A night-time aerial view of Red Bull Energy Station Las Vegas & Oracle Red Bull Racing Fan Grandstands.

Red Bull Energy Station Las Vegas & Oracle Red Bull Racing Fan Grandstands

© Red Bull

Formula 1 gece yarışlarına yabancı değil, ancak hafta sonuna daha fazla renk getirmek için Las Vegas'a özel yenilikler de yabana atılmamış. Yarış alışılmışın dışına çıkılarak pazar günü yerine cumartesi akşamı ışıklar altında yapılacak. Yepyeni pist, 17 virajlı ve üç tane de düzlük barındırıyor. Dahası güzergah Las Vegas'ın simge yapılarının önünden geçiyor. Arka düzlük, 800 metreden daha uzun ve en yüksek hızların 342 km/s'in üzerinde olduğu tahmin ediliyor, bu da onu takvimdeki en hızlı pistlerden biri yapıyor.
Grand Prix hafta sonu boyunca görülecek çok şey var ama asıl eğlence Red Bull Energy Station (20.000 metrekarelik Las Vegas temalı pist kenarı konaklama merkezi), Red Bull Fan Zone ve Oracle Red Bull Racing taraftar tribünlerinde olacak. Bu istasyon ve bölgeler, iki F1 takımı Oracle Red Bull Racing ve Scuderia AlphaTauri ile etkileşime geçmek için özel fırsatlarla aksiyonu doğrudan Formula 1 tutkunlarına getirecek.
A night-time shot of the Red Bull Energy Station Las Vegas.

Red Bull Energy Station Las Vegas

© Red Bull

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Takvim

  • Çarşamba, 15 Kasım – Açılış Seromonisi
  • Perşembe, 16 Kasım – Antrenman
  • Cuma, 17 Kasım – Sıralama
  • Cumartesi, 18 Kasım – Yarış
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Yarış Notları

  • 50 tur
  • 6,1 km pist uzunluğu
  • Üç düzlük, 17 viraj.
  • 342 km/s
Formula 1, Harmon Avenue ve Koval Lane'de yer alan ikonik bir pit binası inşa ediyor. İnşaat çoktan başladı ve tamamlandığında üç futbol sahası uzunluğunda olacak.
2004'te F1'e girdiğinden beri Oracle Red Bull Racing, beş kez takımlar şampiyonluğu ve altı kez de sürücüler şampiyonluğu elde etti. En son olarak, ekip 2022 Formula 1 Takımlar Şampiyonası'nı kazandı ve 2021 ve 2022 Dünya Sürücüler Şampiyonası şampiyonluklarını Max Verstappen ile kazandı.

Bu haberin içinde

Red Bull Energy Station Las Vegas & Oracle Red Bull …

ABD

Las Vegas Grand Prix 2023

All of the action from the 2023 Las Vegas Grand Prix.

United States
F1
FORMULA RACING