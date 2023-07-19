Las Vegas GP Hakkında Bilmen Gerekenler

Formula 1 gece yarışlarına yabancı değil, ancak hafta sonuna daha fazla renk getirmek için Las Vegas'a özel yenilikler de yabana atılmamış. Yarış alışılmışın dışına çıkılarak pazar günü yerine cumartesi akşamı ışıklar altında yapılacak. Yepyeni pist, 17 virajlı ve üç tane de düzlük barındırıyor. Dahası güzergah Las Vegas'ın simge yapılarının önünden geçiyor. Arka düzlük, 800 metreden daha uzun ve en yüksek hızların 342 km/s'in üzerinde olduğu tahmin ediliyor, bu da onu takvimdeki en hızlı pistlerden biri yapıyor.