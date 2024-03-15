Bir Oyun Daha
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Yeni Yarış Simülasyonu: Le Mans Ultimate
Le Mans 24 Saat ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası resmi oyunu Le Mans Ultimate hakkında bilmen gerekenler bu sayfada.
Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Le Mans 24 Saat ve en önemli organizasyonlarından biri olan FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası resmi oyununa kavuştu. Yarış simülasyonları türünde rFactor 2 ile isim yapan Studio 397’nin geliştirdiği Le Mans Ultimate, 20 Şubat 2024 tarihinde Steam’de erken erişime sunuldu ve oyunculara farklı sınıflardan otomobillerle yarışma fırsatı veriyor. Hem yapay zekaya hem de online olarak diğer oyunculara karşı rekabet etmek isteyen yarış tutkunları oyuna dair detayları bu sayfada bulacaklar.
01
Le Mans Ultimate içeriğinde neler var?
Giriş kısmında bahsettiğim üzere oyunun içeriğini Le Mans 24 Saat ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası oluşturuyor. 2023 sezonunun resmi lisansına sahip oyunda geçen yılın takviminde yer alan pistler, otomobiller ve pilotlar bulunuyor. İlk olarak pistler ABD’deki Sebring International Raceway, Portekiz’deki Algarve International Circuit, Belçika’daki Circuit de Spa-Francorchamps, Fransa’daki Circuit de la Sarthe, İtalya’daki Autodromo Nazionale Monza, Japonya’daki Fuji Speedway ve Bahreyn’deki Bahrain International Circuit olarak sıralanıyor.
Le Mans Ultimate için oyuncuları asıl heyecanlandıran konu tabii ki otomobiller. Pistlerin büyük bir kısmını diğer yarış oyunlarında sık sık turlama şansı buluyoruz ancak GT sınıfı dışındaki otomobilleri kullanmak çok daha heyecan verici. Oyunda FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda boy gösteren Hypercar, LMP2 ve LMGTE Am sınıflarından otomobiller yer alıyor. Hypercar sınıfında yedi, LMP2 sınıfında bir ve LMGTE Am sınıfında ise dört markanın otomobilleri mevcut. Toplam 12 otomobil için farklı takımların kaplamaları da yine seçilebilir durumda.
Le Mans Ultimate’ın garajında Hypercar sınıfında Cadillac V-LMDh, Ferrari 499P, Glickenhaus SCG 007, Peugeot 9X8, Porsche 963, Toyota GR010 ve Vanwall 680, LMP2 sınıfında geçen yıl Ayhancan Güven’in takım arkadaşları Salih Yoluç ve Charlie Eastwood ile kullandığı ve 2023 Asya Le Mans Serisi şampiyonluğuna ulaştığı Oreca 07, LMGTE Am sınıfında ise Aston Martin Vantage AMR, Corvette C8.R GTE, Ferrari 488 GTE Evo ve Porsche 911 RSR-19 oyuncular için hazır bekliyor. Garajın tek eksiği ise geçen yıl Le Mans 24 Saat’te piste çıkan Chevrolet Camaro ZL1.
02
Le Mans Ultimate sürüş mekanikleri nasıl?
Başlıkta belirttiğim üzere Le Mans Ultimate bir yarış simülasyonu, haliyle F1 ya da WRC serisindeki gibi bir sürüş tecrübesi beklemeyin. Oyunun fizik ve sürüş mekaniklerinin temelini, rFactor 2’de kullanılan ve geliştirilen pMotor 2.5 oluşturuyor. Gerçekçi bir sürüş tecrübesi sunan bu oyun motoru, otomobil üreticilerinden gelen veriler ışığında geliştirilmiş durumda. Bu işbirliğine teknik ve performans verileri dışında görsel ve ses başlıkları da dahil. Böylece oyundaki otomobilleri sürerken gerçeğine en yakın hissiyat alınması hedeflenmiş.
İşin teknik tarafındaki bir de Real Road 2.0 pist evrilme simülasyonu var. Bu ne demek? Başta tertemiz olan bir pistte turlar atıldıkça asfalttaki kauçuk miktarı artıyor ve özellikle yarış çizgisindeki tutuş artıyor. Bu simülasyona dahil dinamik hava koşulları da pist şartlarını etkileyen bir diğer faktör. Yol tutuşun arttığı bir piste yağmurun inmesiyle beraber ıslak bölgeler ve hatta su birikintileri oluşuyor, bu da sürüşü farklı bir noktaya taşıyor. Özetle pMotor 2.5 ve Real Road 2.0 ikilisinin çok iyi bir iş ortaya koyduğunu söyleyebilirim.
03
Le Mans Ultimate oyun modları neler?
Erken erişim sürümünde an itibariyle iki başlık altında yarışmak mümkün. Race Weekend, oyunculara yapay zekaya karşı istedikleri pistte, istedikleri otomobil sınıfıyla ve istedikleri zorluk seviyesinde yarışma fırsatı sunuyor. Bu bölümde yarış hafta sonu oluştururken pisti, otomobil sınıfını, otomobili ve etkinlik ayarlarını seçiyoruz. Direkt olarak yarışa geçmek ya da antrenman, sıralama, yarış seanslarının tamamını koşmak sana kalmış. Ayarlar bölümünden seans uzunlukları, piste hangi sınıf otomobillerin çıkacağı ve dahası belirlenebiliyor.
Yapay zekaya karşı kendini yeterince test eden oyuncular için asıl rekabet Online bölümünde başlıyor. Öncelikle her yarış simülasyonunun online kısmında olduğu gibi, Le Mans Ultimate’ta da Driver ve Safety derecelendirme sistemi mevcut. Sürüş performansı ve güvenli sürüş açısından oyuncuların bir reytingi oluyor, oyuncular yarıştıkça bu değerleri artırmaya çalışıyorlar. Online’daki yarışlar günlük, haftalık ve özel olmak üzere üç başlıkta toplanıyor. Uygun saatlerdeki yarışlara kayıt yaptıran oyuncular seanslara katılarak rekabete dahil oluyorlar.
04
Le Mans Ultimate sistem gereksinimleri neler?
Sadece PC platformu için geliştirilen Le Mans Ultimate’ın minimum sistem gereksinimleri oldukça düşük seviyede açıklansa da -yarış oyunlarının olmazsa olmazı- ideal ve stabil performansı elde edebilmek için daha üst seviyede bileşenlere ihtiyaç duyuluyor. Oyunun yarış kısmından ziyade menülerinde yaşanan performans sorunları ilk güncellemelerle aşılmaya çalışıldı ancak yarışlar için de optimizasyon geliştirmeleri gerektiğini söyleyebilirim. Yine de ortalamanın üstünde bir sisteme sahipsen doğru ayarları bularak sorunsuz yarışlar yapabilirsin.
Le Mans Ultimate minimum sistem gereksinimleri
- Intel Core i5-4460 ya da AMD FX-8120 işlemci
- NVIDIA GeForce GTX 950 ya da AMD Radeon RX 470 ekran kartı
- 8 GB bellek
- 30 GB disk alanı
- Windows 10 işletim sistemi
Le Mans Ultimate önerilen sistem gereksinimleri
- Intel Core i5-9600 ya da AMD Ryzen 5 3600X işlemci
- NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD Radeon RX 580 ekran kartı
- 16 GB bellek
- 30 GB disk alanı
- Windows 10 işletim sistemi