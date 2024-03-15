Yeni Yarış Simülasyonu: Le Mans Ultimate

Le Mans Ultimate için oyuncuları asıl heyecanlandıran konu tabii ki otomobiller. Pistlerin büyük bir kısmını diğer yarış oyunlarında sık sık turlama şansı buluyoruz ancak GT sınıfı dışındaki otomobilleri kullanmak çok daha heyecan verici. Oyunda FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda boy gösteren

Hypercar, LMP2 ve LMGTE Am sınıflarından

otomobiller yer alıyor. Hypercar sınıfında yedi, LMP2 sınıfında bir ve LMGTE Am sınıfında ise dört markanın otomobilleri mevcut.

Toplam 12 otomobil

için farklı takımların kaplamaları da yine seçilebilir durumda.