Neden Arcane'i İzledikten Sonra League of Legends Oynamalısın?

Arcane, şimdiye kadar yaratılmış en iyi animasyon serilerinden biri. Netflix dizisi bir başyapıt ve ikinci sezon heyecanının doruğa çıkması ile iyice popüler hale geldi.

Tüm dünya Jinx'in ve Vi'nin trajik hikayesinin büyüsüne kapılmış olsa da Arcane, Riot Games'in League of Legends dünyasında yarattığı olağanüstü karakterlerin ve geniş dünyanın sadece bir kısmını yansıtıyor.

Arcane'e doyamıyorsan, LoL'ü indirmek ve oynamayı öğrenmek tam da aradığın şey olabilir.

01 League of Legends nedir?

Çoğu MOBA ile karşılaştırıldığında LoL yeni başlayanlar için oldukça ideal © Riot Games

LoL, beş kişilik iki takımın rekabet ettiği ve seçtikleri karakterlerle düşman üssünü yok etmek için savaştıkları rekabetçi bir online oyun.

Oyun, oyuncuların önceden belirlenmiş bir savaş alanında diğer takıma doğru ilerleyen bilgisayar kontrolündeki küçük birimlerle (minyonlar) savaştığı, stratejik detayları olan Çok Oyunculu Çevrimiçi Savaş Arenası (MOBA) olarak bilinir. Bu minyonları veya rakipleri öldürmek karakterini güçlendirir, minyonlarına düşman üssüne kadar eşlik etmene yardımcı olur, böylece son hedefi kuşatabilir ve oyunu bitirebilirsin.

Bu açıklama kulağa basit ve biraz sıkıcı gelebilir ancak LoL kesinlikle öyle değil. Ve çoğu MOBA ile karşılaştırıldığında LoL'ün öğrenme eğrisi çok daha oyuncu dostu.

Sürekli olarak rakibini alt etmeye çalıştığın aksiyon dolu bir zeka ve beceri oyunu. Rakiplerin bunu iddia etseler de oyunda şans unsuru çok az. LoL'de her şey emekle kazanılır, bu da onu son derece ödüllendirici kılar.

02 Neden League of Legends oynamalısın?

Keşfedilmeyi bekleyen 100'den fazla şampiyon var © Riot Games

LoL bugüne kadar yapılmış en popüler oyunlardan biri. 2022'de 32 milyondan fazla günlük kullanıcısıyla zirve gününde de 180 milyon oyuncuya ulaşarak inanılmaz bir başarı yakaladı. Evet, oyun zorlayıcı ve sinir bozucu olabilir ancak çıkışından 15 yıl sonra hala güçlü olmasının bir sebebi var.

En başta oynaması ücretsiz! Kazanmak için para ödemene gerek yok, hemen indirip oynayabilir ve diğer herkesle eşit şartlarda yarışabilirsin. Para harcayabileceğin tek şey kostümler, favori şampiyonların için heyecan verici kostümler ve bunlar tamamen kozmetik.

Ancak LoL'de keşfedebileceğin olağanüstü bir şampiyon listesi olduğu için tek bir favori seçmek zor olabilir. Bir Arcane hayranı olarak LoL'ün eklektik oyuncu kadrosunun tadına zaten baktın ancak keşfetmen gereken daha birçok inanılmaz karakter var.

Yeti arkadaşının üstüne binip kartopu fırlatan genç bir çocuk, bir kitaba binip takım arkadaşlarından birine bağlanan sihirli bir kedi ve hatta sevimli görünse de tüm LoL oyuncularının şeytanın vücut bulmuş hali olduğuna emin olduğu maceracı bir izci olan küçük ve tüylü bir yaratık bile var.

Hakkında bilgi edinmen gereken toplam 168 farklı şampiyon var ancak bu seni korkuttuysa sadece Arcane karakterlerine odaklanabilir ve onlar hakkında daha da fazla şey öğrenebilirsin. Arcane'in oyuncu kadrosunu güçlerinin zirvesinde görmek gerçekten heyecan verici ve bu gücü kontrol eden biri olmak inanılmaz bir deneyim. Ayrıca bazı şampiyonların oyun içinde Netflix'teki benzerlerinden ne kadar farklı olduklarına şaşıracaksın.

Nihayetinde LoL oynamanın nedeni son derece eğlenceli olması. Evet, oyun zor ve öğrenmesi zaman alıyor ancak bu oyunun bir parçası. LoL'de her şey çabayla kazanılmak zorunda, eğer başarılı olursan bunun nedeni daha zeki ve daha becerikli olman. Bu, büyük ya da küçük her zaferin son derece ödüllendirici hissettirmesini sağlar ve oyuncuların tekrar tekrar oynamasını sağlayan şey de bu tatmin duygusu.

03 League of Legends oynamayı öğrenmek

LoL çok zor bir oyun değil ama Heimerdinger gibi de çok zeki hissedeceksin © Riot Games

LoL oynamayı öğrenmek çok korkutucu gelebilir, çözülmesi gereken çok şey var ama başta herkes aynı duyguyu yaşıyor. Neyse ki senin için sıraladığımız LoL ipuçları işini kolaylaştıracak.

Eğitimleri atlamadığından emin ol. Onlar olmadan yolunu kaybedebilirsin. Zaman ayır, tüm eğitimleri gözden geçir, oyunda işlerin nasıl ilerlediğini ve hangi farklı şampiyonları oynayabileceğini daha iyi anlayacaksın.

Ardından bazı bot oyunları için sıraya girebilirsin. Burada yapay zeka kontrollü rakipler sayesinde üzerindeki baskı kalkacak. En çok neyi sevdiğini görmek ve sınırlarını öğrenmek için olabildiğince fazla sayıda farklı şampiyonla oyna. İlk başladığında keşfedecek çok şey var ve bu da onu oynamak için en heyecan verici şey, bu yüzden kendini sınırlama.

LoL oynamayı öğrenmek, bir video oyununun sana verebileceği en ödüllendirici deneyimlerden biri, özellikle de bunu bazı arkadaşlarınla birlikte yaparsan. Bir grup arkadaşı bir araya getirmek ve birlikte öğrenmek çok eğlenceli ki eğer yapabiliyorsan LoL oynamanın en iyi yolu bu.

İlk başta onları ikna etmek kolay olmayabilir ancak sadece denemelerini sağla, oyunun ne kadar eğlenceli olabileceğini çabucak fark edecekler.

Daha iyi olmanın tek yolu daha fazla oynamak ve arkadaşlarınla eğleniyorsan çok daha düzenli oynamaya başlayacaksın.

League of Legends'daki gizli karakterler

Arcane'i izlemek ve karakterleri oynamak çok farklı deneyimler © Riot Games

Arcane'in ana karakterlerinin çoğu Arcane'de oynanabilir şampiyonlar ve hepsinin dizideki benzerlerine uyan harika yetenekleri, benzersiz oyun tarzları var.

Vi dövüşmeyi seven çok hareketli bir savaşçı. Rakibin öncelikli hedeflerini çok uzaklardan hedefleyebilir ve yapmak istedikleri her şeyi bozabilir, bu da onu mükemmel bir ormancı yapar.

Jinx bir baş belası. Alt koridorda oynanan uzun menzilli bir ADC ve bir rakibini düşürdükten sonra hareket ve saldırı hızına oyun sonunda ortalığı kasıp kavurmasını sağlayacak geçici destek alır.

ADC olarak oynanan bir diğer alt koridor oyuncusu, hextech keskin nişancısıyla oyundaki en yüksek temel saldırı menziline sahip olan ve hedefleri güvenli bir mesafeden yıpratmasına ve seçmesine olanak tanıyan Caitlyn.

Ekko, ulti yeteneğiyle kendini kısa süreliğine zamanda geri sarabilen, düşman takımın derinliklerine dalıp sonra güvenli bir şekilde geri kaçarak yüksek riskli bir oyun tarzına olanak tanıyan, aksiyonlu bir orta koridor oyuncusu ve suikastçı.

Yeni arkadaşı Heimderdinger da bir orta koridorcu ancak Ekko'nun aksine daha geride durmayı ve geliştirilebilir taretlerinin onun için hasar vermesine izin vermeyi tercih ediyor.

Arcane'in birinci sezonunda gördüğünden çok farklı olmasına rağmen bir başka orta koridorcu da Viktor. Güçlendirilmiş bedeni ve silahları ile Viktor, güçlü lazerleri ve diğer yetenekleriyle tonlarca hasar verir.

Meslektaşı Jayce, menzilli ve yakın dövüş formu arasında geçiş yapabilme yeteneği ona çok fazla esneklik sağladığı için orta veya üst koridorda oynanabilir. Dev çekiciyle insanları yere serebilir veya hızlandırılmış bir enerji topuyla rakipleri uzaktan vurmak için onu bir topa dönüştürebilirsin.

Zaun'a atlayan çılgın bilim adamı Singed, arkasında zehirli bir iz bırakarak etrafta koşarken oyundaki en sinir bozucu üst koridor oyuncusu. LoL'ün ilk kuralını asla unutma ya da bunu zor yoldan öğren: Asla bir Singed'i kovalama!

Bir diğer üst koridorcu ise LoL'ün en yeni şampiyonu Ambessa. Her yeteneğin ardından atılabildiği için zorlu ama son derece eğlenceli görünüyor. Bu, onu oyundaki en hareketli şampiyonlardan biri yapıyor ve koridor rakibini sürekli olarak ustaca 1v1 düellolara davet etmesini sağlıyor.

Ve son olarak ikinci sezonda düşük cana sahip rakipleri kovalayabilen, kana susamış bir kurt adam olan Warwick ile tanışacaksın. Aslında oyundaki en basit ormancılardan biri ve LoL'ün en zorlu rolünü öğrenmek için harika bir seçim.

04 League of Legends toksik mi?

İnsanlar LoL'ü Zaun'dan daha karanlıkmış gibi tanımlıyorlar ama öyle değil © Riot Games

Bildiğin gibi LoL, sohbette sana sürekli kötü davranan kötü insanlarla dolu bir oyun olarak internette oldukça nam saldı. Bu durum gerçek olsa da diğer çevrimiçi çok oyunculu oyunlardan daha kötü değil ve herhangi bir olumsuzluğu aşmanın yolları var.

Yeni başlayanlar için kendi arkadaş grubun dışında sesli sohbet yok, bu yüzden bu konuda endişelenmene de gerek yok. Ve ayarlardan rakibin yazılı sohbetini kapatabilirsin ki daha huzurlu oyunlar istiyorsan bu şiddetle tavsiye edilir.

Genellikle iyiler kötülerden daha ağır basar. LoL topluluğunun ne kadar nazik ve yardımsever olduğunu görünce şaşırabilirsin. Birçoğu oyunu ilk başta öğrenmenin zorluklarını bilir ve memnuniyetle tavsiyeler verecektir.

Ancak ping veya sohbet ile rahatsız edici olan takım arkadaşların varsa oyun içi menü için Tab'a basabilir, ardından o oyuncunun adını bulup sesini kapatabilirsin.

Yine de oyunu öğrenmenin ve oynamanın en iyi yolu arkadaşlarla oynamak. Mümkünse beş kişilik tam bir takım oluştur tek bir arkadaş bile deneyimini önemli ölçüde geliştirecek. İki kat beyin gücü, ipuçlarını ve püf noktalarını çok daha hızlı alacağın ve genel olarak çok daha fazla eğleneceğin anlamına gelir.

Ancak tek başına oynasan bile yeni arkadaşlar edinebilirsin. Harika bir takım arkadaşı olarak toplulukta görmek istediğin kişi gibi ol, takım arkadaşlarından biri hayal kırıklığına uğrasa bile onu nezaketinle öldür. Bu olumlu tutum başkalarını neşelendirecek ve daha fazla oyun kazanmana gerçekten yardımcı olacak.

05 Espor etkinliklerini izlemek

LoL'ün muhteşem etkinliklerini izlerken keşfedilecek koca bir dünya var © Riot Games

Daha geniş LoL topluluğuna katılmanın bir başka heyecan verici yolu da oyunun espor etkinliklerini takip etmek.

LoL'ün popülerliği, oyuna dünyanın en büyük rekabetçi oyunu olma unvanı kazandırdı. Dünyanın en iyi oyuncularının heyecanlı taraftarlarından oluşan büyük kalabalıklar önünde son derece gergin ve dramatik serilerde yarıştığı turnuvaları izlemek inanılmaz.

Oyun hakkında sağlam bir bilgiye sahip olduğunda, oyun bilgini yükseltmek için harika bir yol olabilir. Ya da sadece tezahürat yapacak bir takım bulabilir ve ortaya çıkan tüm heyecanın ve hikayelerin içinde kaybolabilirsin.

Her sonbaharda, dünyanın dört bir yanından en iyi takımların tüm esporlardaki en prestijli kupa olan Sihirdar Kupası için yarıştığı LoL Dünya Şampiyonası gerçekleşir. Başlıca bölgeler Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Kore ve Çin ancak Brezilya, Vietnam ve Türkiye gibi daha yerel bölgelerden gelen ve "wildcard" olarak adlandırılan takımlar da var.

LoL Worlds, enfes açılış seremonileri ve bu etkinlikler için Riot ile işbirliği yapan Imagine Dragons ve Linkin Park gibi prestijli grupların resmi tema şarkıları ile görmen gereken bir gösteri.

06 Diğer Riot oyunları

Riot Games'in boş zamanlarını dolduracak bir sürü harika oyunu var © Riot Games

Son olarak, LoL senin için uygun bir oyun değilse veya Runeterra evreninin daha da derinlerine inmek istiyorsan, Riot'un keyifle oynayabileceğin başka birçok oyunu var.

Bilgisayarda oyun oynamaktan hoşlanmıyorsan, Wild Rift LoL'ün mükemmel bir mobil versiyonu ve oyun konsollara da geliyor.

Tekken Tag Tournament oyunlarına benzer 2v2 formatını kullanan ve merakla beklenen dövüş oyunu 2XKO önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek, oynaması da ücretsiz olacak.

Yoğun mekanik beceri gerektirmeyen sakin strateji oyunları istiyorsan, Teamfight Tactics senin için mükemmel bir seçim. LoL şampiyon ve eşyalarından oluşan bir takım kur, PC'de ve telefonunda oynanabilen bu muhteşem "otomatik savaş" (auto battler) oyununda senin için savaşmalarını izle.

Bilgisayarında ve akıllı telefonunda oynayabileceğin bir başka oyun da dijital kart oyunu Legends of Runeterra. Bu türdeki çoğu oyunun aksine, LoR ücretsizdir ve oynamak için çok çeşitli kartlar ve desteler sunar. LoL'ün hikayelerinden daha fazlasını istiyorsan, The Path of Champions adında hikaye odaklı ve seslendirmeli bir tek oyunculu mod bile var.

Ve eğer sadece iyi bir tek oyunculu hikaye istiyorsan birkaç seçeneğin var. Kısa ve tuhaf bir hikaye için Song of Nunu'ya göz at ya da RPG'leri seviyorsan Ruined King bol miktarda içeriğe sahip muazzam bir macera.

Son olarak PC'de FPS oyunlarını tercih ediyorsan VALORANT bir başka harika seçenek. Bu oyunda herhangi bir LoL şampiyonu yer almasa da Arcane için olanlar da dahil olmak üzere pek çok çapraz etkinlik var.