Brooklyn’de kupayı kaldıran takım Bilibili Gaming oldu. Gen.G ile Bilibili Gaming’i Barclays Center’da buluşturan final, yaklaşık bir ay süren LoL Worlds 2026 mücadelesini noktaladı. Turnuvaya son şampiyon olarak gelen Faker’lı T1 yarı finalde elenince kupanın el değiştireceği kesinleşmişti. Final gecesi ise Güney Kore’nin LCK temsilcisiyle Çin’in LPL temsilcisini karşı karşıya getirdi.

Brooklyn’de kupayı kaldıran takım Bilibili Gaming oldu. Gen.G ile Bilibili Gaming’i Barclays Center’da buluşturan final, yaklaşık bir ay süren LoL Worlds 2026 mücadelesini noktaladı. Turnuvaya son şampiyon olarak gelen Faker’lı T1 yarı finalde elenince kupanın el değiştireceği kesinleşmişti. Final gecesi ise Güney Kore’nin LCK temsilcisiyle Çin’in LPL temsilcisini karşı karşıya getirdi.

Brooklyn’de kupayı kaldıran takım Bilibili Gaming oldu. Gen.G ile Bilibili Gaming’i Barclays Center’da buluşturan final, yaklaşık bir ay süren LoL Worlds 2026 mücadelesini noktaladı. Turnuvaya son şampiyon olarak gelen Faker’lı T1 yarı finalde elenince kupanın el değiştireceği kesinleşmişti. Final gecesi ise Güney Kore’nin LCK temsilcisiyle Çin’in LPL temsilcisini karşı karşıya getirdi.

Gen.G ile Bilibili Gaming arasındaki finalin skoru 3-1 oldu. Şampiyon Bilibili Gaming üç oyun kazanırken ikinci sıradaki Gen.G seriyi 1 galibiyetle tamamladı. En fazla beş oyunun oynanabildiği seride üçüncü galibiyete ulaşan BLG, Summoner’s Cup’ı Brooklyn’de kaldırdı.

Gen.G ile Bilibili Gaming arasındaki finalin skoru 3-1 oldu. Şampiyon Bilibili Gaming üç oyun kazanırken ikinci sıradaki Gen.G seriyi 1 galibiyetle tamamladı. En fazla beş oyunun oynanabildiği seride üçüncü galibiyete ulaşan BLG, Summoner’s Cup’ı Brooklyn’de kaldırdı.

Gen.G ile Bilibili Gaming arasındaki finalin skoru 3-1 oldu. Şampiyon Bilibili Gaming üç oyun kazanırken ikinci sıradaki Gen.G seriyi 1 galibiyetle tamamladı. En fazla beş oyunun oynanabildiği seride üçüncü galibiyete ulaşan BLG, Summoner’s Cup’ı Brooklyn’de kaldırdı.

Gen.G finale çıkarken çeyrek finalde LYON’u 3-0, yarı finalde Invictus Gaming’i yine 3-0 geçti. Bilibili Gaming ise çeyrek finalde Dplus KIA’yı 3-0 yendikten sonra T1’i 3-1’le eledi. Gen.G eleme aşamasında finale kadar oyun kaybetmedi. Bilibili Gaming’in yolu ise art arda iki Güney Kore takımıyla kesişti.

Gen.G finale çıkarken çeyrek finalde LYON’u 3-0, yarı finalde Invictus Gaming’i yine 3-0 geçti. Bilibili Gaming ise çeyrek finalde Dplus KIA’yı 3-0 yendikten sonra T1’i 3-1’le eledi. Gen.G eleme aşamasında finale kadar oyun kaybetmedi. Bilibili Gaming’in yolu ise art arda iki Güney Kore takımıyla kesişti.

Gen.G finale çıkarken çeyrek finalde LYON’u 3-0, yarı finalde Invictus Gaming’i yine 3-0 geçti. Bilibili Gaming ise çeyrek finalde Dplus KIA’yı 3-0 yendikten sonra T1’i 3-1’le eledi. Gen.G eleme aşamasında finale kadar oyun kaybetmedi. Bilibili Gaming’in yolu ise art arda iki Güney Kore takımıyla kesişti.

ABD’nin ev sahipliği yaptığı turnuva Los Angeles’taki ön elemelerle başladı. Dört takım çift eleme usulüyle karşılaştı ve içlerinden yalnızca biri bir sonraki aşamaya geçti. Turnuvanın ana bölümü Teksas’ın Allen kentindeki İsviçre usulü aşamayla açıldı. Üç eşleşme kazanan takımlar çeyrek finale yükseldi. Üç eşleşme kaybedenler için turnuva sona erdi.

ABD’nin ev sahipliği yaptığı turnuva Los Angeles’taki ön elemelerle başladı. Dört takım çift eleme usulüyle karşılaştı ve içlerinden yalnızca biri bir sonraki aşamaya geçti. Turnuvanın ana bölümü Teksas’ın Allen kentindeki İsviçre usulü aşamayla açıldı. Üç eşleşme kazanan takımlar çeyrek finale yükseldi. Üç eşleşme kaybedenler için turnuva sona erdi.

ABD’nin ev sahipliği yaptığı turnuva Los Angeles’taki ön elemelerle başladı. Dört takım çift eleme usulüyle karşılaştı ve içlerinden yalnızca biri bir sonraki aşamaya geçti. Turnuvanın ana bölümü Teksas’ın Allen kentindeki İsviçre usulü aşamayla açıldı. Üç eşleşme kazanan takımlar çeyrek finale yükseldi. Üç eşleşme kaybedenler için turnuva sona erdi.