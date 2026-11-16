Bir Oyun Daha
Brooklyn’de kupayı kaldıran takım Bilibili Gaming oldu. Gen.G ile Bilibili Gaming’i Barclays Center’da buluşturan final, yaklaşık bir ay süren LoL Worlds 2026 mücadelesini noktaladı. Turnuvaya son şampiyon olarak gelen Faker’lı T1 yarı finalde elenince kupanın el değiştireceği kesinleşmişti. Final gecesi ise Güney Kore’nin LCK temsilcisiyle Çin’in LPL temsilcisini karşı karşıya getirdi.
01
LoL Worlds 2026 Finalini Kim Kazandı?
Gen.G ile Bilibili Gaming arasındaki finalin skoru 3-1 oldu. Şampiyon Bilibili Gaming üç oyun kazanırken ikinci sıradaki Gen.G seriyi 1 galibiyetle tamamladı. En fazla beş oyunun oynanabildiği seride üçüncü galibiyete ulaşan BLG, Summoner’s Cup’ı Brooklyn’de kaldırdı.
Gen.G finale çıkarken çeyrek finalde LYON’u 3-0, yarı finalde Invictus Gaming’i yine 3-0 geçti. Bilibili Gaming ise çeyrek finalde Dplus KIA’yı 3-0 yendikten sonra T1’i 3-1’le eledi. Gen.G eleme aşamasında finale kadar oyun kaybetmedi. Bilibili Gaming’in yolu ise art arda iki Güney Kore takımıyla kesişti.
02
League of Legends 2026 Dünya Şampiyonası Nasıl Geçti?
ABD’nin ev sahipliği yaptığı turnuva Los Angeles’taki ön elemelerle başladı. Dört takım çift eleme usulüyle karşılaştı ve içlerinden yalnızca biri bir sonraki aşamaya geçti. Turnuvanın ana bölümü Teksas’ın Allen kentindeki İsviçre usulü aşamayla açıldı. Üç eşleşme kazanan takımlar çeyrek finale yükseldi. Üç eşleşme kaybedenler için turnuva sona erdi.
Ön elemelerden yükselen ekip, ana tablonun on altıncı katılımcısı oldu. İsviçre usulünde ilk turun ardından takımlar aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip rakiplerle eşleşti. Örneğin 2-0’la başlayan bir takım yine 2-0 durumundaki bir rakiple tur için oynadı. Çeyrek finalden itibaren ise tek bir seri turnuvadaki geleceği belirledi. Kupa için geriye kalan sekiz takıma üç seri galibiyeti gerekiyordu.
Turnuvaya 2025’te kazandığı kupayla gelen T1, bir önceki finalde KT Rolster’ı 3-2 yenmişti. Faker’ın orta koridorda görev aldığı ekip o galibiyetle üst üste üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etmişti. T1’in 2026’da yarı finalde elenmesi üç yıllık şampiyonluk serisini bitirdi. Bilibili Gaming ise 2025’te iki Güney Kore ekibinin karşılaştığı finalin ardından Çin ligini yeniden şampiyonluk serisine taşıdı.
03
LoL Worlds Finalinde Öne Çıkan Anlar
Bilibili Gaming, **LoL Worlds 2026** finalinde ilk oyunu kaybettikten sonra üst üste üç galibiyet alarak Gen.G’yi 3-1 mağlup etti. Brooklyn’deki serinin açılışında ilk dört ejderi Bilibili Gaming aldı. Gen.G ise ikinci Kadim Ejderha çevresindeki savaşı kazanıp rakibinin üssüne girdi. Corki ile hiç ölmeden yedi skor alan Ruler, Gen.G’nin 1-0 öne geçtiği oyuna damga vurdu.
Serinin kırılma noktası 53 dakika süren ikinci oyundu. Canyon, Cho’Gath ile Kadim Ejderha’yı çalarak Gen.G’ye zaman kazandırdı. Bilibili Gaming baskıyı sürdürüp rakibinin üç inhibitörünü de yıktı ve seriyi 1-1’e getirdi. Üçüncü oyunda alt koridorda Viper’ın Taliyah seçimi dikkat çekti. Bilibili Gaming, 25. dakika civarında kazandığı takım savaşının ardından Baron’u alıp skoru 2-1’e taşıdı.
Dördüncü oyunda Ruler, Xayah ile Viper’ı iki kez düşürerek Gen.G’yi öne geçirdi. ON’un Neeko ile başlattığı savaşlar Bilibili Gaming’in oyuna dönmesine yardım etti. Xun ise Gen.G’nin başlattığı Baron’u Nocturne ile çaldı. Çin ekibi 43. dakikaya doğru rakibinin Nexus’unu yıkarak tarihindeki ilk Sihirdar Kupası’nı kaldırdı. Bilibili Gaming’in kazandığı üç oyunda Cassiopeia, Viktor ve Twisted Fate oynayan Knight finalin en değerli oyuncusu seçildi.
Türkiye’den turnuvayı takip edenlerin yakından tanıdığı Can “Closer” Çelik, 100 Thieves formasıyla 2022’de Worlds sahnesine çıktı. Kuzey Amerika ekibinin ormancısı, bir yıl önce aynı takımla LCS şampiyonluğu yaşamıştı. Closer’ın Worlds deneyimi Türkiye liginden Kuzey Amerika’ya uzanan kariyerinin en görünür duraklarından biri oldu.
LoL Worlds ne zaman başladı?
Turnuva 15 Ekim 2026 Perşembe günü Los Angeles’taki ön eleme maçlarıyla başladı. Açılış gününün ilk karşılaşması Türkiye saatiyle 21.00’de oynandı. Ön elemeler 18 Ekim’de tamamlandıktan sonra takvim 23 Ekim’de Allen’da başlayan İsviçre usulü aşamayla devam etti.
LoL Worlds finali ne zaman oynandı?
Gen.G ile Bilibili Gaming’i buluşturan final programı 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 22.00’de başladı. New York’ta yerel saatle 14.00’te açılış töreni düzenlendi. Törenin ardından iki takım şampiyonluk serisi için sahneye çıktı.
League of Legends Dünya Şampiyonası 2026 finali nerede oynandı?
Finale New York’un Brooklyn bölgesindeki Barclays Center ev sahipliği yaptı. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmaları ise Teksas’ın Allen kentinde oynandı. Los Angeles ön elemelere ayrılırken Brooklyn yalnızca şampiyonluk serisine ev sahipliği yaptı.