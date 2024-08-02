League of Legends İpuçları

Beş pozisyon, çok sayıda epik canavar ve öğrenilecek 100'den fazla farklı şampiyon ile League of Legends (LoL) oynamayı öğrenmek şüphesiz ki göz korkutucudur. Ancak dünya çapında 10 milyonlarca oyuncusuyla dünyanın en popüler oyunlarından biri olmasının da bir nedeni var.

MOBA türünü öğrenmek oldukça zordur ve League of Legends için de durum çok farklı değil. Yine de acemi dostu sayılabilir, hele ki DOTA 2 gibi MOBA'larla karşılaştırıldığında.

Ne yapacağına dair hiçbir fikrin yoksa ve oyuna nasıl başlayacağından emin değilsen, LoL'ün ne olduğunu doğru bir şekilde anlamanı sağlayacak League of Legends Sözlüğü 'ne göz atabilirsin. Bu sayfada da başlangıç seviyesi için oyunu nasıl oynayacağını öğrenmeni mümkün kılan harika ipuçları bulacaksın.

01 Haritayı öğren

Öncelikle oynayacağın harita, üç koridordan oluşan Sihirdar Vadisi'dir: Üst koridor, orta koridor ve alt koridor. Bu koridorlar arasındaki boşlukları gizemli yaratıklarla dolu ormanlık alanlar ve haritanın ortasından geçen ve Drake gibi dev, oyunu değiştiren canavarlara ev sahipliği yapan bir nehir dolduruyor.

Başarılı olmak için League of Legends haritasını iyice öğrenmelisin © Riot Games

Üst koridor oyuncusu, orta koridor oyuncusu ve ormancı nedir?

Genel itibariyle oyuncuların oyunda alabileceği beş rol vardır: Üst koridor, ormancı, orta koridor, nişancı ve destek. Bu roller oyunun başında hangi koridora girmen gerektiğini belirler.

Üst koridor: Genellikle uzun süre hayatta kalabilen tankları ve 1v1 savaşlarda tekrar tekrar savaşmayı seven kısa menzilli dövüşçüleri alırlar.

Orta koridor: Çok hareketli olan ve şampiyonları çok hızlı bir şekilde öldüren suikastçılar veya çok güçlü yetenekler kullanan büyücüler ile orta koridora gidin.

Alt koridor: Bu iki karakterle biraz farklı oynanır: Uzun menzilli otomatik saldırılarla hasar vermeye odaklanan ve güç toplamak için zamana ihtiyaç duyan bir ADC, diğer adıyla nişancı. Ona, koruma sağlayarak takıma yardımcı olan ve altın için minyonlara son vuruş yapmasına gerek olmayan bir destek şampiyonu eşlik eder.

Ormancı: Koridorlar arasındaki ormanlık alanlarda dolaşır, düşmanlara sürpriz saldırı (gank) yapmadan önce kamplarda ortaya çıkan orman canavarlarını olabildiğince çabuk öldürür.

02 Yeni başlayanlar için en iyi rol nedir?

Her rolü denemelisin ama yine de zorlanıyorsan o zaman alabileceğin en kolay rol destektir. Bir destek olarak minyonlara son vuruş konusunda endişelenmene gerek yok, böylece yalnızca yeteneklerini kullanmaya ve oyunun akışına alışmaya odaklanabilirsin.

Destek, oyunu öğrenmek için harika bir roldür © Riot Games

Savaşlarda ADC'ni korumaya yardımcı olduğundan emin ol ve destek eşyası görevini tamamlamaya öncelik ver, böylece hızlı bir şekilde daha fazla "ward" elde edebilirsin. Ufak bir ipucu: Görevin minyonları öldürmeni gerektiriyorsa -şarjın hazır olduğunda- en çok altın değerinde oldukları için onları tank minyonlarda kullanmaya çalış ve ardından bir sonraki en iyi seçenek olarak yakın dövüş minyonlarında kullan.

Genel olarak, herhangi bir rolü deneyebilir ve gayet iyi olabilirsin. Yeni bir oyuncu olarak kaçınmak isteyebileceğin tek rol, her koridor hakkında iyi bilgi sahibi olmayı gerektiren ve oynaması en zor olan ormancı rolüdür.

03 Farklı şampiyonları dene

Koridorlar ve her bir rolün ne yaptığı hakkında genel bir fikir edindikten sonra neden hepsini denemiyorsun? Özellikle botlara karşı baskı hissetmene gerek yok, bu yüzden ilk maçlarını hata yapmak ve hatalarından ders çıkarmak için kullan.

Her bir rolü oynamak sana oyunun nasıl oynandığına dair daha iyi bir fikir verecek ve nihayetinde hangi rolü daha çok sevdiğini, öğrenmek istediğini anlayacaksın. Eğlenirken öğrenmek çok daha kolaydır ve bu nedenle en iyisi bir role odaklanmak ve o pozisyonda nasıl gelişeceğini öğrenmektir. Ancak bu kararı vermek için acele etmene gerek yok.

League of Legends'ta 150'den fazla şampiyon yer alıyor © Riot Games

Ücretsiz şampiyon rotasyonu sayesinde her hafta 17 farklı şampiyon geçici olarak oynaması ücretsiz hale getiriliyor. Bu da hiçbir zaman denenecek karakter sıkıntısı çekmeyeceğin ve hepsini oynayarak oyun bilgini büyük ölçüde geliştireceğin anlamına geliyor.

Şampiyonları dene Şampiyonları dene Ücretsiz şampiyon rotasyonu sayesinde her hafta 17 farklı şampiyon geçici olarak oynaması ücretsiz hale getiriliyor.

04 Kısayol tuşlarını öğren

Herhangi bir oyunu öğrenmenin asıl kısmı kontrollere alışmaktır. Bunlar, bazıları gizli olan ve çok faydalı olabilecek, öğrenmen gereken temel kontrollerdir.

Net olanları muhtemelen zaten biliyorsundur. Eğer varsayılan kontrollerle oynuyorsan, QWER şampiyonunun yetenekleri içindir.

Kısayol tuşlarına en kısa sürede alışın © Mathew Valbuena/Red Bull Content Pool

D ve F , dövüşlerde çok faydalı olabilecek Tutuştur ve Sıçra gibi Sihirdar Büyüleri'ni kullanmanı sağlar.

Sayı tuşların 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 , hangi yuvaya sürüklediğine bağlı olarak satın aldığın eşyaların herhangi bir aktif yeteneğini kullanmana izin verecektir. Bonus ipucu olarak, ziynet kısayol tuşunu T olarak değiştirmek iyi bir fikir olabilir ve böylece 4 aktif başka bir eşyaya atanabilir.

Ziynet kısayol tuşu Ziynet kısayol tuşu Ziynet kısayol tuşunu T olarak değiştirmek iyi bir fikir olabilir ve böylece 4 aktif başka bir eşyaya atanabilir.

Y kamerayı şampiyona kilitleyecek ve kilidini açacaktır ama ikincisi çok kullanışlıdır çünkü çevrenin farkında olman gerekir. Karakterini gözden kaybedersen endişelenme, kamerayı şampiyonuna geri döndürmek için Boşluk tuşunu kullanabilirsin.

B , üsse geri ışınlama özelliğini (dönüş) etkinleştirir ve eşya satın almak veya can yenilemek istediğinde çok kullanışlıdır. Ayrıca üsse dönerken bile P tuşuna basarak dükkanı açabilir, bir sonraki adımda ne almak istediğine hızlıca karar verebilirsin.

Üsse dönerken dükkanı aç Üsse dönerken dükkanı aç Üsse dönerken bile P tuşuna basarak dükkanı açabilir, bir sonraki adımda ne almak istediğine hızlıca karar verebilirsin.

Takımınla yazışmadan iletişim kurmak için G , yardım istemek veya bir düşmanın yaklaştığına dair bir takım arkadaşını uyarmak gibi hızlı mesajlar verebilen bir dizi sinyal seçeneği sunar.

Son olarak, Tab oyundaki herkesin istatistiklerini ve eşyalarını görmeni sağlar, böylece kimin en güçlü olduğunu anlayabilirsin. Ayrıca sohbetteki can sıkıcı kişilerin sesini kapatmana da olanak tanır.

05 Nasıl hayatta kalacağını öğren

İlk birkaç oyununda çok fazla ölmen kaçınılmazdır ancak bunu değiştirmek için elinden gelenin en iyisini yapman çok önemlidir. Çünkü daha az ölmek aslında daha fazla öldürme peşinde koşmaktan çok daha yararlıdır.

Bu konuda sana yardımcı olması için başlangıçta iki şeye odaklan: Kuleler ve minyonlar.

Kulelerin çok can yaktığını çabucak öğreneceksin. Hedefinin canı çok düşük değilse veya sana yardım edecek çok sayıda takım arkadaşın yoksa bir düşman kulesinin altında savaşmak son derece risklidir.

Düşman kulesinin menzilini öğrenmen önemlidir, böylece alanda kalmaktan ve gereksiz hasar almaktan kaçınabilirsin. Bununla birlikte, kendi kulen harika bir koruma sağlar, eğer bir savaş güneye giderse kulenin altına girmek muhtemelen seni kurtaracaktır. Bu nedenle kulenin altındayken çok daha agresif olabilirsin.

Kulelerin verdiği hasarı küçümsemeyin © Riot Games

Minyonlardan yararlanın

Minyonlara gelince, aslında şampiyonunu nasıl konumlandıracağın konusunda harika bir kılavuz oluştururlar. Genellikle minyonların arkasında durmak istersin. Bunun nedeni yalnızca rakiplerinle aranda daha güvenli bir mesafe olması değil, aynı zamanda minyonların seni yetenek atışlarından koruyacak olmasıdır. Senin için kendilerini kelimenin tam anlamıyla kurşuna siper edeceklerdir.

Ve unutma, minyon dalgan biterse düşman minyonları sana saldırabilir ve bu hasar hafife alınmamalıdır. Minyon hasarı çok hızlı bir şekilde artar ve seni hazırlıksız yakalar. Bu nedenle çok daha büyük bir minyon dalgasına sahip olduğunu fark edersen, rakibinin bu dalga içinde savaşmasını sağlamaya çalış çünkü büyük bir avantaj elde edersin.

06 Bir usta gibi iletişim kur

LoL bir takım oyunudur ve iletişim çok önemlidir © Barış Acarlı/Red Bull Content Pool

Günün sonunda LoL bir takım oyunudur ve kazanmak için takım arkadaşlarınla birlikte çalışman gerekir. Sohbette korkunç olanlarla bile.

Neyse ki her zaman kelimelere ihtiyacın yok çünkü sinyal çarkı harika bir araç. Özellikle koridor rakibinin nereye gittiğini bilmediğinde sarı soru işaretini kullanma alışkanlığı edinmek iyi bir fikirdir.

Aksi takdirde LoL dilini öğrenmen gerekir çünkü muhtemelen daha önce duymadığın birçok terim vardır. LoL'ün kendine has bir dili var ve neyse ki A'dan Z'ye League of Legends Terimleri Sözlüğü içeriği hazır!

07 Son vuruş alıştırması yap

Son vuruş, bir minyonu öldürmek için son hasarı verme eylemidir. Son vuruşu yapmak sana minyon öldürme karşılığında tüm altını kazandırır ve bu muhtemelen ana gelir kaynağın olacaktır ki her oyunda seriye bağlama yapamazsın.

Her şampiyonun farklı bir otomatik saldırı animasyonu vardır, bu yüzden zamanlama biraz farklıdır. Haliyle eğitim modunda biraz zaman geçirmek ve yalnızca minyonları kesmeye odaklanmak faydalı olabilir.

Minyonları kesmeye odaklan Minyon kesmeye odaklan Eğitim aracında biraz zaman geçirmek ve yalnızca minyonları kesmeye odaklanmak faydalı olabilir.

Ayrıca düşman minyonlar kulene saldırırken son vuruşu yapmak çok zordur, bu nedenle yakın dövüş minyonlarını öldürmek için iki kule atışı ve bir otomatik saldırı gerektiğini, menzilli saldırı yapan minyonları öldürmek için ise bir kule atışı ve bir otomatik saldırı gerektiğini unutma.

Minyon keserek güç toplama süreci için ekstra bir ipucu olarak, minyonlarının havadaki saldırılarına çok dikkat et çünkü bu zamanlamana büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

08 Agresif ol

Daha önce ölmemeye odaklan demiştik ve bu hala geçerli. Bununla birlikte, yalnızca dövüşlere katılarak ve rakibini alt etmek için kendini zorlayarak daha fazlasını öğrenebilir ve daha iyi olabilirsin. Bu şekilde senin ve şampiyonunun neler yapabileceğini fark edersin.

Bazen öğrenmenin en iyi yolu direkt kapışmalara dalmaktır © Riot Games

Bunu yapmak için güvenli olduğunda kule etkisi olmadan koridor rakibinle küçük bir dövüş yapmayı dene. Mutlaka öldürmek zorunda değilsin ancak bu dövüşlerden daha fazla canla çıkmaya çalış.

Sonunda tüm bu ölümlerden bir şeyler öğreneceksin ve ne zaman savaşabileceğin konusunda iyi bir fikre sahip olacaksın. Rakibinin güçlü bir yeteneğini boşa harcaması veya çok ileri gitmesi gibi hataları fark edecek ve bunlardan faydalanabileceksin.

09 Bazı ayarları değiştir

LoL'de absürt sayıda çok ayar vardır. Bir oyunda veya alıştırma aracında Esc tuşuna basarak çok sayıda seçeneğe ulaşabilirsin ve bu birkaç küçük değişiklik büyük bir fark yaratabilir.

Mini haritanı büyütün

Yakındaki müttefikler, düşmanlar ve savaşlar için mini haritanı düzenli olarak kontrol etmek çok önemli bir beceridir ve mini harita boyutunu artırmak bu alışkanlığı oluşturmana yardımcı olacaktır. Bunu yapmak için Arayüz'ee git ve mini harita boyutunu 50 ile 70 arasında bir değere çek. Çok da büyük olmasını istemezsin çünkü mini haritanın üzerinde gezinmek yeteneklerini kullandığın yönü değiştirecektir. Ayrıca savaşlarda daha fazlasını görebilmek için kullanıcı paneli boyutunu biraz küçültmek de iyi bir fikir olabilir.

HUD'ında mana/enerji maliyetlerini göster

Bir diğer faydalı değişiklik ise yeteneklerinin mana/enerji maliyetlerinin HUD'ında gösterilmesi. Bu şekilde tam kombonla savaşmak için yeterli manan olup olmadığını hızlı bir şekilde anlayabilirsin. Bunu açmak için Arayüz'e git, ardından yetenekler ve saldırı ekranı altında büyü maliyetlerini göster kutusunu işaretle.

Mana maliyetlerini bilmek özellikle büyücüler için çok faydalıdır © Riot Games

Smartcast'i aç

Birkaç oyundan sonra genellikle tüm yeteneklerin için "otomatik kullan"ı açmak iyi bir fikirdir. Bu, tıklamana gerek kalmadan sadece QWER tuşlarına basarak bir yeteneği kullanabileceğin anlamına gelir. Bu çok önemlidir, böylece bir dövüş sırasında büyülerini olabildiğince çabuk yaparsın. Menzil göstergesi olmadığından ilk başta zor olabilir ancak alışmaya değer. Bunu yapmak için kısayol tuşlarına git ve ardından en üstteki "Hepsini Otomatik Kullan" seçeneğine tıkla.

Menzil göstergeleri

Hareketler için menzil göstergelerine sahip olmayı gerçekten özlüyorsan, kısayol tuşlarında büyüleri 1, 2, 3, 4 yerine Shift + Q, Shift + W, Shift + E, Shift + R yapıp kendine ek bir seçenek yaratabilirsin. Bu şekilde hızlı büyü ve normal büyü arasında geçiş yapabilirsin.

10 Kamera kilidi açık oynamayı öğren

Bu, birçok yeni oyuncu için ortak bir sorundur ancak yine de erkenden geliştirmek isteyeceğin bir diğer iyi alışkanlıktır: Kamera kilidi açık oynamak.

Y tuşuna bastığında kamera artık şampiyonuna odaklanmayacak ve mouse ile ekranın dışına çıkabilir ya da mini haritaya tıklayabilirsin. İstediğin zaman şampiyonuna dönmen gerekirse kamera kilidine dönmek için Y tuşuna basabilir veya şampiyonuna geri dönmek için Boşluk tuşuna basabilirsin.

Bunun bu kadar yararlı olmasının nedeni, neler olup bittiğini daha geniş bir açıdan görecek olman, çevrenden çok daha fazla haberdar olman ve seni gank etmeye çalışan bir düşmanı fark edebilmen.

Buna alışmana yardımcı olabilecek bir ipucu da kamera hızını oyun içinden değil, ana menüdeki genel oyun ayarlarından düşürmektir. Bunu ortaya yakın bir yerde tut ancak kamera kilidini açmayı çok rahatsız edici bulursan düşür.

Kamera kilidi açık oynamaya alış Kamera kilidi açık oynamaya alış Genel oyun ayarlarından kamera hızını düşürmek yeni başlayanlar için daha az yorucu olabilir.

11 Erkenden çizme satın al

Çizmeler LoL eşyalarının bilinmeyen kahramanlarıdır © Riot Games

Çizmeler, yükseltilmeden önce bile düşündüğünden çok daha kullanışlıdır. Sana daha fazla hasar gücü vermeyebilirler ancak seni savaşlara daha hızlı götürecekler, koridoruna daha erken dönmene yardımcı olacaklar ve sonuçta sana bir çatışma kazandırabilecek beceri atışlarından kaçmanıa yardımcı olabilirler.

Eğer bir destek oyuncusuysan totem yerleştirmene yardımcı olması için ilk üsse geri dönüşte çizme satın almak isteyebilirsin. Aksi takdirde ilk eşyanı satın aldıktan sonra veya ilk eşyaya doğru ilerlerken yedek altının varsa çizme satın al.

12 En iyileri izle

Daha iyi olmak istiyorsan en iyileri de izleyebilirsin. Profesyonel oyuncular Red Bull League of Its Own gibi espor turnuvalarında yeteneklerini sergilediklerinden üst düzey LoL maçları izlemek için her zaman fırsat vardır.

Profesyonelleri izlemek LoL tekniklerini öğrenmenin en iyi yoludur © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Bir gecede dünyanın en iyi LoL oyuncularından biri haline gelmeyeceksin ancak LoL'ü nasıl iyi oynayacağına dair birçok ipucu öğrenebilir ve özellikle profesyonellerin favori şampiyonlarını nasıl oynadığını izleyebilirsin.

Beğendiğin bir şampiyonu bul ve onu kullanan profesyonel bir oyuncunun videosunu bulmak için arama yap. Ne kadar çok şey öğrenebileceğine şaşıracaksın.