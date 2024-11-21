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Riot'a Sorduk: LoL Worlds 2024 Kostümleri Nasıl Tasarlanıyor?
- Zeus: Gragas, Camille veya Orrn
- Oner: Vi veya Xin Zhao
- Sahtekar: Hayranların istediği (muhtemelen Sylas veya Galio)
- Gumayusi: Jhin veya Varus
- Keria: Renata Glasc veya Pyke
Bence hem takımın havasını yakalamak hem de bireysel kişiliği aşılamak için gerçekten harika bir yol bulduk.
Worlds kostümlerini hazırlama süreci ve zaman çizelgesi nedir?
Worlds'ten hemen sonra başlıyor, kazananlarla maçlar sonrası basın ve diğer işlerini bitirdikten sonra sohbet ediyoruz. İşte o zaman hangi şampiyonlar için kostüm almayı umduklarını öğrenmeye başlıyoruz, oynadıkları oyuna bağlı olarak genellikle iki ya da üç alternatif alıyoruz.
Şampiyonlarla başlıyoruz, ardından oyunculara ilgilendiğiniz genel havanın ne olduğunu soruyoruz. Herhangi bir tema tercihiniz var mı? Sergilemek istediğiniz şeyler var mı? Bir duygu? Anlatmak istediğiniz bir hikaye? Geçen yıl T1 gerçekten Kore kültürünü ve zaman içindeki yükselişlerini sergilemek istedi. Birbirlerinden esinleniyorlardı ve biz de bu noktada buluştuk.
Bence geçen yıl yaptığımız ve tekrar yapmaktan heyecan duyduğum şeylerden biri, her oyuncunun dış görünüşünün ne olmasını istediğini dikte etmesine izin vermekti ve eğer hikaye beşi arasında özellikle uyumlu değilse görsel olarak hala işe yaramasını sağlayabilirsek bunu denerdik. Böylece her oyuncunun kişiliğinin çok daha fazla ortaya çıktığını görebiliyorsunuz ve bunu tekrar yapmak istiyoruz.
Sanırım önceki yıllarda daha çok tematik uyum ve hepsinin birbiriyle eşleşen bir set gibi hissettirmesi fikriyle oynuyorduk. Şimdi ise hem ekip havasını yakalamanın hem de bireysel kişilikleri yansıtmanın gerçekten harika bir yolunu bulduğumuzu düşünüyorum.
Mülakattan sonra hemen işe koyuluyor, konseptler çiziyor ve varlıkları taklit ediyoruz, ardından genellikle Ocak veya Şubat aylarında konseptleri nereye getirdiğimizi göstermek ve ne düşündüklerini, ne gibi geri bildirimleri olduğunu sormak için ekiple sanal ortamda tekrar zaman geçiriyoruz.
Ayrıca nasıl hatırlamalarını istediklerini göstermek için kendilerini kaydedip kaydedemeyeceklerini sorarız, böylece daha sonra bunu canlandırabiliriz.
Hiç iki oyuncu çok farklı fikirlerle geldi mi?
Geçen yıl oldukça ilginçti çünkü Oner dövüş sanatları, bir kaplan ve Lee Sin istedi. Onun için bunu yapabileceğimizi düşündük ama sonra Faker, Ahri veya Orianna için kraliyet teması ve zarafet istedi.
Kore kültürünü her yana yayabileceğimizi düşündük ve şansımıza hepsi aynı renk şemasını istedi, biz de buna odaklanmaya karar verdik. Bu sayede Oner'e istediği Lee Sin'i verebildik ve göğsünde kaplan pençelerinin kesik izleri vardı ki bu gerçekten harika bir şey çünkü Oner aslında siyah kuşak bir dövüş sanatçısı. Bu yönünün temsil edildiğinden emin olmak istiyordu. Bu eğlenceliydi.
Oyuncuların biraz utangaç ya da ne istediklerinden emin olmadıkları durumlar da oldu mu? Kişiliklerinin de öne çıkmasını nasıl sağlıyorsunuz?
Evet, bu kesinlikle oluyor. Ne istedikleri konusunda net bir fikri olan diğer oyuncularla konuşmaya başlıyoruz, bu biraz yardımcı oluyor. Aksi takdirde hazırladığımız önceki Worlds kazananları hakkında sorular soruyoruz, örneğin en sevdiğiniz hangisiydi? Neden favorinizdi? Ayrıca hangi renkleri istiyorsunuz gibi daha kolay sorularla da başlıyoruz.
Konsept sanatçılarımızın ve sanat yönetmenlerimizin de odada olması harika bir şey çünkü öyle bir an gelebilir ki bu renkten bahsettiniz, SKT ve IG görünümlerini beğendiniz, bu yüzden eğer ilginizi çekiyorsa bu yöne gidebiliriz diyebilirsiniz. Bu işe yaramadığında ve gerçekten bilmediklerinde, ilk konsept oluşturma aşamasında yapacağımız şey birkaç yön seçmek ve iki veya üç seçenek çizmek olacaktır.
Bunu geçen yıl Keria ile yapmak zorunda kaldık çünkü Renata ve Bard arasında bir seçim yapamadı. Sonra ona konseptleri gösterdik ve beğendi. Sonra yine de aralarında karar veremedi. Sanırım ilk başta Renata'yı istedi, sonra ona Bard'ı gösterdik ve artık ne istediğini bilmiyor gibiydi.
Onun için belirlediğimiz son karar tarihine kadar kelimenin tam anlamıyla top çeviriyordu. Oyuncu menajeri bana mesaj attı ve 30 dakika önce Renata'yı seçtiğini biliyorum ama Bard'a geçti ve bu onun son cevabı dedi. Emin misin diye sordum çünkü bunu şimdi netleştirmek zorundayız ve o da evet dedi. Şahsen bu setteki en sevdiğim kostüm, bu yüzden Bard'ı aldığımız için gerçekten mutluyum.
Geçen yıl Ahri için Faker'a hayır demek muhtemelen hayatımda yapmak zorunda kaldığım en zor şeydi
Oyunculara ne zaman hayır demeniz ve farklı bir şampiyon seçmelerini sağlamanız gerekiyor?
Geçen yıl Ahri için Faker'a hayır demek muhtemelen hayatımda yapmak zorunda kaldığım en zor şeydi.
O sırada Hall of Legends'ı yapmaya çoktan başlamıştık ama Faker'la henüz bu konuşmayı yapmamıştık, yani böyle bir şeyin olacağından haberi yoktu. Bu yüzden Ahri için tüm fikirlerini alıyorduk çünkü hemen hayır demek istemiyorduk ve aynı zamanda bir Ahri kostümünden ne istediğine dair bilgi almak istiyorduk.
Orada otururken Ahri'nin yol haritasındaki diğer şeylerle bazı kostüm çatışmalarımız olabileceğini ama kontrol edip ne olacağını göreceğimizi söylediğimi hatırlıyorum. Ahri'yi hala çok istediğini söyledi ve ben de tamam, hadi onun hakkında konuşalım dedim ama daha sonra, çok fazla Orianna ve Azir oynadınız, bunları nasıl kutlarsınız?
Orianna için ne istediği hakkında konuşması için onu zorlamak zorunda kaldık ve neyse ki bundan iki hafta sonra onunla Ahri konusunda tereddütlü olmamızın nedeninin onun yerine bu iki Ahri kostümünü yapıyor olmamız olduğunu söylediğimiz başka bir konuşma yaptık ve sonunda anladı. Sonra o zamanın bir kısmını geri dönüp Orianna hakkında daha fazla konuşmak için kullanabildik ki bu çok yardımcı oldu.
Oyuncular için bir şeyleri gerçekleştirememek her zaman çok üzücüdür, bu yüzden normalde yol haritamızda yapacağımız şeylere gerçekten uymasa bile onları karşılamak için gerçekten mümkün olduğunca çok çalışıyoruz.
Guma'nın Jinx'i de buna iyi bir örnek. Açıkçası Arcane bu yılın sonlarına doğru çıktı ve iki hafta önce Jinx için gerçekten özel bir kostüm çıkaracağımızı duyurduk. Bunun yol haritamızda olduğunu zaten biliyorduk ancak Guma Jinx'i gerçekten istediği ve açık ara ilk tercihi olduğu için bunu gerçekleştirmeye karar verdik. Önemli değil, bunu başaracağız. Çoğunlukla şampiyon seçimi en tartışmalı şey ama neyse ki sonunda kilitlediğimiz ilk şey bu oldu.
Worlds kostümleri üzerinde oyuncularla çalışırken yaşadığınız eğlenceli hikayeleriniz ve belki de ekleyemediğiniz referanslar var mı?
Geçen yıl Keria'nın kostümüne Lux'ı koyduğumuz için kendimizle gerçekten gurur duyuyorum. Bu konuda çok fazla konuştuk, gerçekten onun için işe yaramasını istedim ve gerçekten ilginç bir şey yapmamız gerektiğini biliyorduk.
Başlangıçta hatırlamanın Bard ve Lux'ın merdivenlerden çıkması, takılıp düşmesi şeklinde olmasını istiyordu. Oldukça ayrıntılı bir hikayeydi. Ona dönüp bunu senin için gerçekleştirmeyi çok istediğimi söylemek zorunda kaldım ama bir geri çağırma sadece sekiz saniye sürüyor. Bu yüzden bunu çözmemiz gerekiyordu ve ayrıca oraya tamamen bir Lux kostümü koyarsak oyun netliği endişeleri vardı, bu yüzden onu bir hologram olarak koyarsak ne olur gibi farklı şeyler deniyorduk.
Bu benim için özellikle eğlenceliydi. Bunun geçmişe dönük bir önyargı olduğunu bildiğim için üzgünüm ama geçen yılki kostümler çok eğlenceliydi. Oner'in Lee Sin'i Bengi ile hatırlamasını da çok sevdim çünkü Bengi'nin Lee Sin kostümünü öne çıkarmak istedi. Birlikte bence de çok eğlenceli olan ve Örümcek Adam'ı işaret eden bir meme bulduk.
Gelecek yılın T1 kostümleri için şimdiden herhangi bir plan var mı? Renk paketleri, ifadeler, totem görünümleri gibi ek içerikler olacak mı? Oyuna yeni eklenen nexus bitiricileri olacak mı?
Evet, bu yıl yaptığımız renk paketlerine benzer bir set planlıyoruz. MVP için bir prestijin yanı sıra totem görünümleri, aksesuarlar ve benzeri şeyler yapmayı planlıyoruz. Tüm bunlardan ekiple yaptığımız ilk görüşmede de bahsediyoruz ancak bunlar ana kostümlerden daha az önemli ve en azından erken aşamalarda bunlar hakkında daha az fikir sahibi olma eğilimindeler.
Geçen yıl T1 renkleri tamamen farklıydı, bu yüzden renklerin doğru olduğundan emin olmak için PBE sırasında onlarla ileri geri gidip geliyorduk. Bu da bir sonraki set için iyi bir öğrenme deneyimi oldu.
Nexus bitiricilerine gelince, göreceğiz. Hayır demeyeceğim. Şu anda planladığımız bir şey yok ama nasıl karşılandıklarına bağlı. Umarım insanlar beğenirler, belki gelecekte bunlardan daha fazla çıkar.
Ekstralardan bahsetmişken, Rekkles T1'ın bir yedek oyuncusu ve LoL espor dünyasında çok popüler bir figür. T1 kazandığı için bir şey alma şansı var mı, belki bir totem görünümü?
Sanırım genellikle Worlds sırasında oynadıysanız ve Rekkles yedeklenmediyse bir kostüm alacağınızı söylüyoruz. Göreceğiz bakalım.
Her sezon kazanmaya bu kadar devam ederlerse bir ya da iki yıl içinde gerçekten yaratıcı olmamız gerekecek. Ama bu yıl hiç endişelenmiyorum.
T1/SKT'nin beşinci kez ve üst üste ikinci kez kazanmış olması, benzersiz bir kostüm seti oluşturmayı ve bunları geçen yıllardan ayırmayı zorlaştırıyor mu?
Bu konuda beni gerçekten heyecanlandıran şey, aynı kadronun ikinci kez kazanmasının ilk kez gerçekleşiyor olması. Bence tarihsel olarak herhangi bir zorluk yaşamadık çünkü her seferinde farklı bir grup insan oldu. Bu yüzden bu yıl ne isteyeceklerini gerçekten merak ediyorum.
Onlar için oldukça benzersiz ve harika bir şey bulabileceğimizi hissediyorum ama bilemiyorum. Her sezon kazanmaya devam ederlerse bir ya da iki yıl içinde gerçekten yaratıcı olmamız gerekecek. Ama bu yıl hiç endişelenmiyorum.
Worlds kostümleri satış ve popülerlik açısından kaçıncı sırada? Ve espor turnuvaları kostümlerin tanıtımı için ne kadar önemli?
Sanırım son birkaç yıldır, büyük turnuvalar sırasında belirli kostüm setlerini öne çıkaran espor ekibiyle yaptığımız tüm işbirliğinin her iki taraf için de en başarılı olanlardan biri olduğunu gördük ki bu gerçekten harika.
Bence Worlds kazananlarının kostümleri yıl boyunca diğer birçok kostümden daha iyi performans gösterme eğiliminde. Bence 2023 kazananlarının T1 kostümleri inanılmaz derecede başarılıydı, kendi beklentilerimizi bile aştılar ve zaten gerçekten iyi olacaklarını düşünüyorduk.
Özellikle son birkaç yılda, espor ekibi tüm oyuncuların Worlds'e giden yolculuklarını detaylandırmak için harika bir iş çıkardı ve bence bunun kostümlere yansıdığını gerçekten gördük. Deft'ten ve Faker'dan T1'ın geçen yılki dönüşüne kadar, bu hikayeler o kadar ilham verici ve havalıydı ki kostümler ortaya çıktığında daha da iyi oldular.
Viego için planlanan şampiyonluk kostümü Linkin Park'ın Heavy is the Crown şarkısı yüzünden miydi, yoksa bu bir şekilde tesadüf müydü?
Aslında hiçbir fikrim yoktu. Espor ekibiyle bir yıl öncesinden beri konuşuyorduk çünkü marka kitlerinin neye benzeyeceği, Worlds için hangi şampiyonu öne çıkarmak istedikleriyle ilgili konuşmalara o zaman başladık. Aslında Worlds 2025 için de bu görüşmeleri birkaç hafta önce yapmaya başladık.
Onlara beş seçenek sunduk ve Viego'nun üzerine atladılar. Yani o noktada Linkin Park'ı bilip bilmedikleri hakkında hiçbir fikrim yok, bu noktada belki üç ay öncesine kadar hiçbir fikrim yoktu. Öğrendiğimde çok heyecanlandım.
Worlds kostümlerinin son teslim tarihi belli olduğu için mi daha kısa sürüyor?
Önceki yıllarda, normalde onları sürekli olarak 11. veya 12. yama civarında piyasaya sürüyorduk ve bu bir kostüm serisi için inanılmaz derecede sıkı bir son tarih çünkü aralarımız var ve ardından şirket içinde ulaşmak istediğimiz tüm bu farklı son tarihler var.
Bu zaman dilimi genellikle onları piyasaya sürebileceğimiz en erken zamandır. Ama aslında bu yıl Hall of Legends ile espor efsanelerini öne çıkardığımız farklı anlara sahip olabilmek için takvimi belirliyorduk. Böylece süreci tamamlamak için çok daha fazla zamanımız oldu ve bu da T1 ile normalde yapabileceğimizden daha fazla kontrol yapmamızı ve daha fazla esnekliğe sahip olmamızı sağladı ki bence bu gerçekten çok yardımcı oldu. Sanırım gelecek yıl da benzer bir şey yapmayı umuyoruz.
İki eğlenceli ama zor soruyla bitirelim. En ikonik Worlds kostümü hangisi ve neden?
Bu çok zor. Belki popüler olmayan bir görüş ama benim için Taipei Assassins Nunu olduğunu düşünüyorum. Çok, çok, çok iyi ve Willump için maskotlarını kullanabilmemize bayıldım. Mükemmel bir şey.
Riot'ta çalışmadığımı hatırlıyorum, aslında hala okuldaydım. Gece 3 gibiydi ve tüm bu mazlum hikayesiyle kazandıklarını hatırlıyorum. Bu galibiyet asla unutamayacağım bir şey, bir taraftar olarak izlemek inanılmazdı.
Ve bir Worlds kostümünde en sevdiğiniz referans veya oyuncu özelliği nedir?
Tamam, bu benim için aslında daha kolay ve çok ama çok önyargılıyım. Gumayusi'nin Jinx kostümü çünkü köpeği Doongi'yi koymuş. Doongi'nin kişiliğinin gerçek hayatta nasıl davrandığına uygun olduğundan emin olurken çok eğlendik. Evde iki köpeğim var, bu yüzden benim için en kolay kazanç buydu. Guma köpeğini kostüme koyup koyamayacağımızı sorduğunda evet, ne istersen alabilirsin dedim. Köpeğini her yere koyabiliriz, ben varım.
Gerçekten çok tatlıydı çünkü köpeğe bir şey olmadığından emin olmak istiyordu. Doongi Jinx'e doğru koştu ve ona sarıldı, kötü bir şey olmadı. Ben de aynı fikirdeydim tabii ki, hiçbir köpeğin başına kötü bir şey gelmemeli! Ancak video oyununda köpeğine nasıl davranılmasını istediğini belirtmek zorunda kalması çok şirindi.
1 saat 21 dakika
T1 Rose Together
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