Riot'a Sorduk: LoL Worlds 2024 Kostümleri Nasıl Tasarlanıyor?

Stephanie Leung: Worlds'ten hemen sonra başlıyor, kazananlarla maçlar sonrası basın ve diğer işlerini bitirdikten sonra sohbet ediyoruz. İşte o zaman hangi şampiyonlar için kostüm almayı umduklarını öğrenmeye başlıyoruz, oynadıkları oyuna bağlı olarak genellikle iki ya da üç alternatif alıyoruz.

Şampiyonlarla başlıyoruz, ardından oyunculara ilgilendiğiniz genel havanın ne olduğunu soruyoruz. Herhangi bir tema tercihiniz var mı? Sergilemek istediğiniz şeyler var mı? Bir duygu? Anlatmak istediğiniz bir hikaye? Geçen yıl T1 gerçekten Kore kültürünü ve zaman içindeki yükselişlerini sergilemek istedi. Birbirlerinden esinleniyorlardı ve biz de bu noktada buluştuk.

Bence geçen yıl yaptığımız ve tekrar yapmaktan heyecan duyduğum şeylerden biri, her oyuncunun dış görünüşünün ne olmasını istediğini dikte etmesine izin vermekti ve eğer hikaye beşi arasında özellikle uyumlu değilse görsel olarak hala işe yaramasını sağlayabilirsek bunu denerdik. Böylece her oyuncunun kişiliğinin çok daha fazla ortaya çıktığını görebiliyorsunuz ve bunu tekrar yapmak istiyoruz.

Sanırım önceki yıllarda daha çok tematik uyum ve hepsinin birbiriyle eşleşen bir set gibi hissettirmesi fikriyle oynuyorduk. Şimdi ise hem ekip havasını yakalamanın hem de bireysel kişilikleri yansıtmanın gerçekten harika bir yolunu bulduğumuzu düşünüyorum.

Mülakattan sonra hemen işe koyuluyor, konseptler çiziyor ve varlıkları taklit ediyoruz, ardından genellikle Ocak veya Şubat aylarında konseptleri nereye getirdiğimizi göstermek ve ne düşündüklerini, ne gibi geri bildirimleri olduğunu sormak için ekiple sanal ortamda tekrar zaman geçiriyoruz.

Ayrıca nasıl hatırlamalarını istediklerini göstermek için kendilerini kaydedip kaydedemeyeceklerini sorarız, böylece daha sonra bunu canlandırabiliriz.