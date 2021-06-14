Leogang Dağ Bisikleti Dünya Kupası Yarışlarında Neler Oldu?

Avusturya, UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası'nın üçüncü ayağına Leogang kentinde ev sahipliği yaptı. Leogang parkuru dik ve zor bir parkur olmasıyla öne çıkıyordu. Hemen aşağıda, hafta sonuna dair öne çıkan detaylara bakabilirsin.

Yarış özetlerini hemen aşağıdan izleyebilirsin

01 İki yeni kazanan gördük

Hem Loana Lecomte hem de Mathias Flückiger, ilk kısa parkur galibiyetlerini Leogang'da, pek eşi benzeri olmayan zor bir kısa parkurda yarışında aldılar.

02 Cross-country mücadelesi Leogang'ta ilk kez düzenlendi

Laura Stigger ile cross-country parkuruna göz atabilirsin

Avusturya Alpleri'nde yer alan Leogang parkuru zorlu, uzun ve dik tırmanışlarla öne çıkıyordu. Bazı bisikletçiler pisti 2020 Dünya Şampiyonasında ilk kez deneyimledi, ancak bu hafta sonu Leogang ilk kez bir cross-country Dünya Kupası etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bu, önceki iki turdan çok farklı bir parkurdu. Sıkça görülen yaz fırtınaları, ormanlık bölümlerin çok kaygan olmasına ve birkaç bisikletçinin yoldan dışarı çıkmasına neden oldu. Ancak rüzgarlı ve güneşli bir yarış günü, pistin daha açık kısımlarını kurumaya da yardımcı oldu.

03 Vlad Dascălu podyuma çıktı

Eski bir U23 Dünya Şampiyonu ve U23 Dünya Kupası'nın genel klasman kazananı olan Vlad Dascălu'dan bir üst seviyeye adım atarken de kendisinden beklentiler yüksekti. Rumen bisikletçinin elit seviyeye alışması biraz zaman aldı, ancak yavaş ve emin adımlarla bariz yeteneğini gösteren performanslar sergiliyor.

İlk podyumunu kutluyor © Bartek Wolinski/@wolisphoto Tüm çalışmalarım bugün karşılığını verdi! İlk Elit Dünya Kupası podyumundayım. Benim için en iyisini isteyen ve yardımcı olan tüm insanlara ne kadar teşekkür etsem az. Vlad Dascălu

Şimdiye kadarki en iyi performans Leogang parkurunda geldi ve Dascălu beşinci sırada yer aldı. Fransa'dan Thomas Griot ile bir sprintte kaybettiği için dördüncü olamadığı için de şanssızdı. Dascălu ilk turun sonunda 17. sıradan yükseldi ve yarış ilerledikçe daha güçlü göründü.

04 Kadınlarda ise ikincilik mücadelesi epey çekişmeliydi

Şimdiye kadarki üç Dünya Kupası mücadelesinden kazanarak ayrılan ve bu galibiyetlerle hat-trick yapan Loana Lecomte, kadınlar sahnesinde gerçekten durdurulamaz bir güç olduğunu kanıtlıyor. Genç Fransız bisikletçi daha birinci turda farkı yarattı...

Lecomte'un omzunun üzerinden geriye doğru bakmasına bile gerek yoktu, çünkü kaçışı parkurdaki hiç kimse tarafından karşılanamadı. Lecomte, pistin her bölümünde hakimiyetini gösterdi.

Jenny Rissveds harika formunu arıyor © Bartek Wolinski/@wolisphoto Neff had a big crash that resulted in a broken hand. She still finished 4th © Bartek Wolinski/@wolisphoto Pauline Ferrand-Prévot was unable to drop Laura Stigger © Bartek Wolinski/@wolisphoto Jenny Rissveds and Jolanda Neff provided pressure in the chasing group © Bartek Wolinski/@wolisphoto Pauline Ferrand-Prevot won here at the 2020 World Championships © Bartek Wolinski/@wolisphoto Evie Richards just missed out on the podium in 6th © Bartek Wolinski/@wolisphoto It was dominance from the start from Lecomte © Bartek Wolinski/@wolisphoto Lecomte was in a league of her own © Bartek Wolinski/@wolisphoto The battle for second © Bartek Wolinski/@wolisphoto Lecomte claimed a hat-trick of wins from the opening 3 World Cups © Bartek Wolinski/@wolisphoto

05 Taraftarlar parkura geri döndü

Leogang'daki yarışa sınırlı sayıda seyircinin katılmasına izin verildi ve tezahüratların sesi hoş bir geri dönüş oldu. Yarıştan sonra konuşan Stigger, kendi sahasında desteğe sahip olmanın ne kadar harika olduğunu anlattı: "Yine seyircilerin burada olması harika ve evimde beni destekleyen birçok insan var. Bu tabii ki çok fazla ekstra motivasyon sağlıyor."

Camille Balanche gökkuşağı mayoyu hak ediyor.

Camille Balanche, üzerinde gökkuşağı mayonun baskılarını bir parça hissetti. Zira geçen yıl bu parkuru çok farklı koşullarda kazanarak sırtına bu mayoyu geçirmişti. 2020 Dünya Şampiyonu, 2016'dan beri Downhill yarışlarında iyi performanslar gösteriyor. Pistin zirvesinden en alt noktasına kadar hızı ve kontrolü elinde tutan İsviçreli, atlayışlarda da problem yaşamadı. Hatta atlayış kısımlarını mükemmel bir tarzla geçerek, diğer kadın bisikletçilerinin hiçbirinin erişemeyeceği bir performans ortaya koydu.

Vali Höll, ilk elit yarışında bitiş çizgisine çok yakındı

Vali Höll'ün üzerindeki baskı, yerel Avusturyalı bisikletçinin ilk yılındaki elit yarışına katılması ve kendi seyircisi önünde yarışmasından kaynaklanıyordu. Kayarak parkurun dışına çıkana kadar ve son virajda düşene kadar her şey onun lehineydi. Çizgiyi geçmek ve ikinci sırayı almak için çabucak ayağa kalkmayı başaran Höll, inanılmaz bir çıkıştı yaptı podyumda durduğu basamak, muhtemelen umduğu yer değildi.

Troy Brosnan'ın mükemmel hafta sonu performansı

Son sezonlarda Troy Brosnan, Dünya Kupası yarışlarında nadiren ilk beşte bitirmesi nedeniyle downhill'de çok tutarlı bir performans ortaya koymaya çalıştı. Ancak podyumların hiçbirini bir Dünya Kupası galibiyetine dönüştürememişti. Şimdi, bunu Avusturya'da yaptı. Parkuru hafta sonundaki tüm farklı koşullarına rağmen domine etti. İkinci sıradaki Danny Hart'tan yaklaşık yedi saniye öndeydi ve bu performansın oluşturduğu güveni final yarışına taşıdı. Hızını korumaya devam ederken zorlu orman bölümünü nispeten kolaylıkla atlattı.