İşte Les Gets'deki Cross-Country Mücadelesinden Öne Çıkanlar

Kadınlar kısa parkurda yarışın büyük kısmını Jenny Rissveds yönetti. Fransız bisikletçiler

ve Loana Lecomte gidonda çok sıkı bir şekilde durmadan hemen önce İsveçli, bir virajda küçük bir hata yaparak Lecomte'u dışarıda bıraktı ve ritmini kötü bir şekilde etkiledi. Öndeki isimlere

katıldı ancak daha sonra zinciri attığı için problem yaşadı.