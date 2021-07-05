İşte Les Gets'deki Cross-Country Mücadelesinden Öne Çıkanlar

Bu haftanın en önemli haberlerinden bir tanesi, Les Gets'deki UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası'na taraftarların geri dönüşüydü. Hafta sonu, kısa parkur ve cross-country yarışları değişken hava koşullarında heyecan verici mücadeleler sundu.
Les Gets'den yarış özetleri
01
Söz konusu ataklar olunca, zamanlama çok önemli oluyor
Kadınlar kısa parkurda yarışın büyük kısmını Jenny Rissveds yönetti. Fransız bisikletçiler Pauline Ferrand-Prévot ve Loana Lecomte gidonda çok sıkı bir şekilde durmadan hemen önce İsveçli, bir virajda küçük bir hata yaparak Lecomte'u dışarıda bıraktı ve ritmini kötü bir şekilde etkiledi. Öndeki isimlere Brit Evie Richards katıldı ancak daha sonra zinciri attığı için problem yaşadı.
02
Sporcuların iyileşme yeteneği inanılmaz seviyede
Hem Tom Pidcock hem de Kate Courtney, geçmişte onları bir süreliğine yarış dışı bırakacak olan sakatlıklardan inanılmaz hızlı şekilde geri döndüler. Pidcock, bisikletiyle antrenman yaparken bir araba kazası geçirdikten sonra köprücük kemiğinin beş yerinde kırık vardı. Bir hafta sonra yine bisikletiyle yola çıktı! Courtney ise Nové Město'dan kısa bir süre sonra kolunu kırmıştı ama şimdi Fransa'da başlangıç çizgisindeydi.
03
İzleyenlerin enerjisi yüksekti
Çok uzun bir aradan sonra, bisikletçilerin arkadaşları, aileleri ve tüm taraftarlar desteklerini vermek için pist kenarına geldi. Pazar günü yağan yağmurda bile Fransız kalabalığının coşkusunda en ufak bir azalma olmadı. Aslında, parkur etrafındaki etkileşim, ıslak koşullarda ana yarış için daha yüksekti. Parkurun her yerinden çıngırakların sesi duyulabiliyordu.
İsviçre'nin yıldızları yer değiştirdi
İsviçreliler için çok uzun bir süredir, erkekler cross-country yarışında her şey Nino Schurter ile ilgiliydi. Mathias Flückiger ise biraz onun gölgesi altında yarışmaya devam ediyordu. Ancak bu sezon Flückiger bu kez manşetlere çıkan isim oldu. 32 yaşındaki oyuncu, Leogang'da yaptığı gibi, Les Gets'de kısa parkuru ve pazar günü yapılan cross-country yarışını kazanarak mükemmel bir hafta sonu geçirdi.
Flückiger ikinci turdan itibaren yarışı kontrol etti ve her zaman tam anlamıyla hücumdaydı. Bu da altındaki ıslak parkur koşullarından daha az emin olan Ondřej Cink ile arasında büyük bir boşluk açabileceği anlamına geliyordu. Bitişe kadar tek başına sürdü, kaygan parkuru herkesten daha iyi idare etti.
04
Kazadan geri dönen isimler: Rissveds ve Richards
Kadınlar yarışında yağmur başlayınca, parkur koşulları kaygan ve öngörülemez bir hâl aldı. Bu yarış, çoğu bisikletçinin çok sayıda kaza geçirdiği, ayakta kalmanın çok olduğu bir savaş gibiydi adeta. Yarış boyunca Ferrand-Prévot, Rissveds ve Rebecca McConnell ile birlikte Lecomte ön plandaydı.
Rissveds, ormandaki ahşap bir platformdan kaydı, doğrudan parmaklıkların üzerinden geçti ve ağır bir şekilde yere indi. Yine de sert çarpışmanın onu geride bırakmasına izin vermedi ve azimle devam etti. Kaybettiği zamanı istikrarlı bir şekilde telafi etti, diğerlerini geçti ve ikinci sıraya yükseldi. Ferrand-Prévot, Lecomte sıyrılıp çimenle kaplı bir inişe geçene kadar Lecomte ile dirsek dirseğe temastaydı...
Richards bir miktar yaralandı ve bir dizi kaza geçirmesine rağmen yarışa devam etti. McConnell ismine üçüncülük için meydan okurken, çamurlu bir inişte bisikletinden yuvarlandı, ancak hızla geri bindi ve devam etti.
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