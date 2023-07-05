Lethal Shooter Nasıl NBA'in En Çok Aranan Şut Antrenörü Oldu?

Sayısız sporcu, büyük hayallerine zamansız sakatlıklar nedeniyle veda etmek durumunda kaldı. Chris Matthews'ın da benzer hikayesi var. Ancak Chris yaşadığı zorluktan sıyrılarak Lethal Shooter adıyla yeni persona yaratacak ve yeni bir yola girecek cesarete ve dayanıklılığa sahipti.

"Güney Amerika'da akciğerim çöktüğünde şunu fark ettim, evren ve Tanrı bana basketbolu sevdiğimi ama artık başka bir şey denemenin vaktinin geldiğini söylüyordu ve ben de kendi kendime 'Şimdi hayatınla ne yapacaksın? Öylece çürüyecek misin yoksa bir şeyler mi yapacaksın?' dedim.”

53 dakika Life & Basketball: Lethal Shooter'ın Yükselişi Basketbolun en şahsına münhasır isimlerinden biri olan Chris Matthews'ı, nam-ı diğer Lethal Shooter'ı yakından tanıyın.

Lethal bir şeyler yapmaya karar verdi: "2013/2014'te NBA, benim için uygun olduğunu düşündüğüm bir oyun stiline kaymaya başladı. Steph Curry ve Klay Thompson ile üç sayılık atış bambaşka bir şeye evrildi ve oyunu farklı bir noktaya taşıdı."

Son 10 yılda, üç sayılık atış kullanma eğilimi çok fazla arttı. 2012'de üçlük deneme oranı yüzde 24 iken, 2022'de bu oran yüzde 40'a çıktı.

"Böylece, sosyal medyayı kullanarak Curry ve Thompson'ın popülerleştirdiği şut sanatında ne kadar becerikli olduğumu insanlara gösterme fırsatı buldum ve videolar üretmeye başladım."

"İlk şut videomu yayınladıktan sonra büyük bir ilgiyle karşılaştım. İnsanlar, 'Güzel bir şut formunuz var, güzel bir temeliniz var. Bana da öğretebilir misiniz?' demeye başladılar. Daha fazla video yayınlamaya başladım. 20.000 takipçiye ulaştım, ardından 60.000 takipçi, ardından 200.000..."

NBA'de değişen oyun nedeniyle insanlar yeteneklerimi fark etmeye başladı Chris Matthews

Lethal, 2016 yılında videolarını yayınlamaya başladı. "NBA'de değişen oyun nedeniyle insanlar yeteneklerimi fark etmeye başladı. Bu yüzden Dwight Howard bana ulaştı. O, Hawks'a gittiğinde ben de Atlanta'ya gittim. Dwight bana iki günlük bir deneme süresi verdi. Ona yardım etmeye başladım. İkinci gün onun ekibinden biri, 'Yaz boyunca burada yaşaman ne kadara mal olur?' diye sordu." Ve yolculuk böyle başladı.

"Başkalarına yardım etmek için doğmuş gibi hissediyorum. Eğitmen olmak için doğdum, motive etmek için doğdum. Bazen o kadar çok insana yardım ediyorum ki hayatım her zaman olması gerektiği kadar mükemmel olmuyor. Diğer insanlara yardım ettiğimi hissediyorum, bu benim hayatımı tamamlıyor gibi hissediyorum."

Lethal Shooter'ın hikayesine, Life & Basketball: Lethal Shooter'ın Yükselişi belgeseliyle yakından tanık olabilirsin.