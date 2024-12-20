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F1
Liam Lawson, 2025'te Oracle Red Bull Racing'de Yarışacak
Bir telefon, hayatını değiştiren iki kelime ve bir babadan dökülen gözyaşları... İşte Liam Lawson'ın hayalindeki Oracle Red Bull Racing koltuğunu kazanma hikayesi.
Karting pistlerinden Formula 1’in zirvesine uzanan Yeni Zelandalı Liam Lawson'ın meteor gibi yükselişi, genç pilotun 2025 sezonu için Oracle Red Bull Racing ile anlaşmasıyla devam ediyor. 22 yaşındaki Lawson, dört kez dünya şampiyonu olan Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak kariyerinde yeni bir sayfa açıyor ve Formula 1’in elitleri arasındaki yerini sağlamlaştırıyor.
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Kartingden F1'e: Liam Lawson, Oracle Red Bull Racing'e katıldı
Lawson’ın hikayesi, ailesinin motor sporlarına olan desteğiyle şekillendiği Yeni Zelanda'da başladı. Özellikle babası, bu yolculukta kilit bir rol oynadı. Oracle Red Bull Racing’e terfi haberini paylaştığı anda yaşadığı duygusal anı anlatan Lawson, “Babam ilk günden beri yanımda.” diyerek onun sürekli destek ve ilham kaynağı olduğunu vurguladı. “Beni her zaman çok çalışırsam her şeyi başarabileceğime inandırdı. Onun bu habere duygusal bir şekilde tepki verdiğini görmek gerçekten özeldi, daha önce böyle bir şey görmemiştim.” Ailenin bu kararlılığı büyük fedakarlıklarla geldi. Lawson, bu yıl bir podcast’te ailesinin yarış kariyerini finanse etmek için evlerini bile sattığını açıkladı. “Ailem ve kardeşlerim, benim burada olabilmem için çok şeyden vazgeçti. Bu başarı, benim olduğu kadar onların da başarısı.”
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Junior Programı'ndan F1'e Liam Lawson'ın yolculuğu
Lawson’ın Oracle Red Bull Racing’e giden yolu, 2019’da Red Bull Junior Programı’na katılmasıyla başladı. Ardından 2021 DTM serisinde Red Bull AF Corse ile elde ettiği sezon ikinciliği gibi etkileyici performanslar sergiledi. Formula 1’e ilk adımını 2023 Hollanda Grand Prix’sinde Scuderia AlphaTauri ile attı ve ikinci yarışında Singapur Grand Prix’sinde puan kazanarak potansiyelini kanıtladı.
Gülümsemeyi bırakamıyorum, gülmekten yüzüm ağrıyor!
2024’te Lawson, hem Red Bull takımları için yedek pilotluk yaptı hem de Visa Cash App Racing Bulls için yarıştı. Amerika Birleşik Devletleri ve Singapur Grand Prix’lerindeki puan barajında gördüğü finişler, onun yetenekli ve güçlü bir pilot olduğunu ortaya koydu.
Oracle Red Bull Racing takım patronu Christian Horner, terfi haberini verdiğinde Lawson büyük bir heyecan yaşadı. “Christian beni aradı ve klasik bir cümleyle haberi verdi: ‘Red Bull Racing’e hoş geldin.’ O andan beri yüzümden gülümseme eksik olmadı, o kadar çok gülümsedim ki yüzüm ağrıdı!” dedi.
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Lawson, 2025'te Verstappen'in takım arkadaşı olacak
Formula 1’in en büyük pilotlarından biri olan Max Verstappen ile aynı takımda yer almak, Lawson için hem bir ayrıcalık hem de bir meydan okuma. Lawson, “Bir şeyler öğrenecek en iyi kişi artık takım arkadaşım.” diyerek Verstappen’in yıllar boyunca kendisine verdiği desteği takdir etti. “Yedek pilot olduğumda bile üzerimdeki baskıyı hafifleten oydu. Ondan öğrenmek ve takıma katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum.”
Lawson, şampiyonluk için hemen rekabet etmenin zorluğunu kabul etse de uzun vadeli hedeflerinden vazgeçmiyor. “Her pilotun hayali bir dünya şampiyonluğu kazanmak ve bu hedefim çocukluğumdan beri değişmedi. Ancak şimdilik, takımın markalar şampiyonasını kazanmasına yardımcı olmaya ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde rekabetçi olmaya odaklanıyorum.” dedi.
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Lawson, Formula 1'de mirasını oluşturmaya hazır
Oracle Red Bull Racing takım patronu Horner, Lawson’ın yeteneklerine olan güvenini dile getirerek pistteki kararlılığını ve uyum yeteneğini övdü. “Visa Cash App Racing Bulls ile gösterdiği performanslar, sadece sonuç almakla kalmayıp en iyilerle mücadele etmekten korkmadığını da gösterdi. Onun terfisi, Red Bull’un Junior Programı'nın yetenekleri geliştirme konusundaki kararlılığını yansıtıyor.”
8 yaşımdan beri bunun için çalışıyorum
2025’e hazırlanan Lawson, ailesinin hayallerini, ülkesinin umutlarını ve bu yolculukta öğrendiği dersleri yanında taşıyor. Oracle Red Bull Racing ile Formula 1’de kendine bir miras yaratmak için gerekli araçlara, mentorlara ve kararlılığa sahip. “8 yaşımdan beri bunun için çalışıyorum.” diyen Lawson, “Bu bir hayalin gerçekleşmesi ama sadece bir başlangıç. Başlamak için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.