Liam Lawson, 2025'te Oracle Red Bull Racing'de Yarışacak

Lawson’ın hikayesi, ailesinin motor sporlarına olan desteğiyle şekillendiği Yeni Zelanda'da başladı. Özellikle babası, bu yolculukta kilit bir rol oynadı. Oracle Red Bull Racing’e terfi haberini paylaştığı anda yaşadığı duygusal anı anlatan Lawson, “Babam ilk günden beri yanımda.” diyerek onun sürekli destek ve ilham kaynağı olduğunu vurguladı. “Beni her zaman çok çalışırsam her şeyi başarabileceğime inandırdı. Onun bu habere duygusal bir şekilde tepki verdiğini görmek gerçekten özeldi, daha önce böyle bir şey görmemiştim.” Ailenin bu kararlılığı büyük fedakarlıklarla geldi. Lawson, bu yıl bir podcast’te ailesinin yarış kariyerini finanse etmek için evlerini bile sattığını açıkladı. “Ailem ve kardeşlerim, benim burada olabilmem için çok şeyden vazgeçti. Bu başarı, benim olduğu kadar onların da başarısı.”