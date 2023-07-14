"Kai Lenny’nin Karda Yapamayacağı Şey Yok"

Keith Malloy: Eğlenceliydi çünkü yıllardır snowboard ile uğraşıyorum, bu konuda çok iyi sayılmam ve haliyle o yükseklikte helikopterde yer almak çılgıncaydı. Tam anlamıyla olağanüstü bir deneyimdi. Bazı anları tam anlamıyla idrak edemedim ama Travis Rise ile çalışmanın harika olacağını biliyordum çünkü o adeta bir canavar, dünyadaki en iyi şeylerden bazılarını görsel olarak bir araya getiriyor. Onunla çalışmak harikaydı.

Lojistik açıdan ise epey zorluydu. Kai için Travis’in Wyoming’deki evinde küçük bir ısınma koşusu yaptık ve sonrasında Kamçatka’daki bir volkanın Alaska’ya kadar gelen dumanları yüzünden uçuşların iptal olduğunu öğrendik. Bu yüzden 24 saat boyunca yolculuğun tamamen iptal olabileceğini düşündük.

Neyse ki işler yolunda gitti ve uçağımıza yetişebildik. Alaska’ya gittiğinizde hava günler boyunca kapalı olabilir. Yaklaşık bir haftalık süremiz vardı ve şansın yüzümüze gülmesini bekledik. Travis hava durumuna bakmıştı ve havanın iyi göründüğünü söylemişti ama asla emin olamazsınız. Bunlar sürecin en başındaki zorluklardan bazılarıydı ama zirveye çıkmak ve oradan aşağı inmek başlı başına kahramanca bir çabaydı.