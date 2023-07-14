"Kai Lenny’nin Karda Yapamayacağı Şey Yok"
Life of Kai’nin bu yeni bölümü en hafif tabirle destansıydı. Bunu yönetmek nasıldı ve ne kadar zorluydu?
Eğlenceliydi çünkü yıllardır snowboard ile uğraşıyorum, bu konuda çok iyi sayılmam ve haliyle o yükseklikte helikopterde yer almak çılgıncaydı. Tam anlamıyla olağanüstü bir deneyimdi. Bazı anları tam anlamıyla idrak edemedim ama Travis Rise ile çalışmanın harika olacağını biliyordum çünkü o adeta bir canavar, dünyadaki en iyi şeylerden bazılarını görsel olarak bir araya getiriyor. Onunla çalışmak harikaydı.
Lojistik açıdan ise epey zorluydu. Kai için Travis’in Wyoming’deki evinde küçük bir ısınma koşusu yaptık ve sonrasında Kamçatka’daki bir volkanın Alaska’ya kadar gelen dumanları yüzünden uçuşların iptal olduğunu öğrendik. Bu yüzden 24 saat boyunca yolculuğun tamamen iptal olabileceğini düşündük.
Neyse ki işler yolunda gitti ve uçağımıza yetişebildik. Alaska’ya gittiğinizde hava günler boyunca kapalı olabilir. Yaklaşık bir haftalık süremiz vardı ve şansın yüzümüze gülmesini bekledik. Travis hava durumuna bakmıştı ve havanın iyi göründüğünü söylemişti ama asla emin olamazsınız. Bunlar sürecin en başındaki zorluklardan bazılarıydı ama zirveye çıkmak ve oradan aşağı inmek başlı başına kahramanca bir çabaydı.
Yanlış mı gördük, yoksa Kai bir çığın altında kalmaktan mı kurtuldu? Orada neler oldu?
Evet, bu yaşandı. Ben de ilk gördüğümd etam olarak neler olduğundan emin olamadım ama rehberlerden birinin bana dönüp “Kahretsin, bu kötüydü.” dediğini duydum. Aslında biz oradayken sulu ve küçük çığlardan vardı ancak bu bambaşka bir şeydi.
Tüm engellere rağmen bölümle ilgili en sevdiğin kısım neydi?
Oraya çıkmak ve gerçekten snowboard yapmak zorunda kaldım ki bunu asla planlamamıştım. Genel olarak, her günün sonunda, her görev tamamlandığında giden ilk ve dönen son helikopterdik. Travis ve Kai orada sınırları zorladı. Her günün sonunda gelen başarı hissi ve insanların böylesine zorlu şartlarda en iyi performanslarına tanık olma duygusu. Bu harikaydı.
Kai’nin Travis’in öğrencisi rolünü üstlenmesini izlemek nasıldı?
Bence Kai, her şeye Travis’in karar vermesine izin veriyordu. Kai herkesi şaşırttı çünkü bizimle birlikte olan görüntü yönetmeni ve fotoğrafçı “Tamam, Kai gelebilir.” diyor ve yolculuğun sonunda da “Çok rahat ve çabuk geldi.” diyordu. Herkesin aklını başından aldı. Kontrol kesinlikle Travis’teydi ve Kai ona saygı duyuyordu, orada beraber oldukları için minnettardı.
Travis ile bu tür bir maceraya çıkmak Kai’nin hayallerinden biriydi. Kai’nin sınırlarının ötesine geçtiğini düşünüyorum. Travis’e güveniyordu, Travis de Kai’nin neler yapabileceğini kısa sürede fark etti.
Life of Kai'nin bu sezonunu yönetmek ilginç miydi? Geçmişte yaptığın diğer işlerden farklı gibiydi?
Evet, Red Bull’un daha derinlemesine bir hikaye anlatmak istediğini biliyordum ama aynı zamanda izleyicinin de ilgisini çekme konusunda dikkatli davrandık. Kai’nin her şeyi sözlü olarak açıklamasını sağlamakla yetinmedik çünkü doğru havanın yakalanması için daha fazla yardımcı karakteri dahil etme fırsatı vardı. Kendi standartlarımın dışına çıkıp farklı bir şey ortaya koymak harikaydı.
Kai ile çalışmak nasıl bir duygu? O, birlikte çalıştığın diğer insanlardan ne kadar farklı?
Uzunca bir süredir Kai’yi izliyorum ve üstün olduğu tüm disiplinlerle beraber gelişimine saygı duyuyorum. Onun dünyanın en iyi dalga sörfçülerinden biri oluşunu izlemek etkileyiciydi. Besin zincirinin zirvesindeki, spora hakim, gülümseyen, mutlu ve heyecan dolu bu adama sahip olmak benim için heyecan verici.O neşeli, aynı zamanda bir o kadar azimli ve kendini yaptığı işe adamış bir karakter.
İzleyicinin bu sezon sonunda neler hissetmesini istersin?
Bu sezon yapmaya çalıştığımız şey, Kai’nin kim olduğuna dair daha derin bir bakış açısı yaratmak. Onun her an çekime hazır bir tarafı varmış gibi hissediyorum ancak daha derin bir tarafı var. Bir sonraki aşamaya temas etmeye çalışıyoruz ve tüm bunlar gerçek zamanlı olarak gelişiyor ki bu ilginç. Onun ne kadar harika bir sörfçü olduğunu ve hangi seviyede olduğunu göstermek için müthiş bir fırsatımız oldu. Dünyanın en iyi sörfçülerinden biri olarak kendini her alanda kanıtladığı bir yıl.