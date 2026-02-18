League of Legends: Sıralamada ilerlemek için en iyi şampiyonlar

Her yıl, yılın başındaki en büyük soru budur: Meta nedir? Baskın şampiyonlar kimler? Yerleştirme oyunlarını nasıl geçersin ve MMR'ını mahvetmekten nasıl kaçınırsın? Sezon 26'nın başlangıcında etkili bir şekilde gezinmene ve değişikliklere uyum sağlamana yardımcı olmak için, her koridordaki en etkili karakterlerin kısa bir listesini hazırladık. Sadece birkaç gün içinde kendini Caliste ile aynı oyunları oynarken bulacağınızı garanti edemeyiz, ancak doğru yolda olacaksın.

Not: En iyi şampiyonlar listesi yamalar boyunca gelişecektir. Şimdilik 26.1'deyiz (ve yakında 26.2'ye geçeceğiz).

Her şeyden önce, bir şeyi açıklığa kavuşturalım: Bazı YouTube videoları aksini iddia etse bile (guguklu Beceri Sınırlı Challenger LoL Kılavuzları), her hafta el değiştirmenin bir anlamı yok. Ana rolünde iki şampiyonda ustalaştıktan sonra, hasarın ve farklı eşleşmeler hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olarak, sürekli değişmekten çok daha etkili olacaksın.

01 Üst

Kennen

Bu listeye genellikle karşı seçim olan bir karakterle başlıyoruz. Ancak, bu yılın başında Kennen üst koridorun en iyilerinden biri. Menzili sayesinde ona karşı koridor her zaman zorludur (Darius ve Riven'a sorabilirsiniz) ve bir kez takım savaşına girdiğinizde, flaşınız varsa kaçıramazsın. Rakip takımın en güçlü üyesinin yüzüne küçük bir E R flaşı çoğu dövüşü kazanır. Koridorda önemli olan, üzerine koşabilecek (Irelia, Vladimir, Malphite), pasifini görmezden gelebilecek (Dr. Mundo) veya seni uzaktan dürtebilecek (Yorick, Gangplank) rakiplerine saygı duymaktır.

Malphite

Açıkçası, birbirine benzeyen (ve aynı karakterler tarafından karşı konulan) karakterleri tavsiye etmeyeceğiz. Küçük yordle'dan sonra, kaya gibi sağlam taş deve geçiyoruz. Burada da, iyi yerleştirilmiş bir ulti ile takım savaşlarını patlatmak için buradayız. Koridor aşamasına gelince, üstte ve altta AD (fiziksel hasar) şampiyonlarını hayal kırıklığına uğratacak çok şey var. Amaç direnmek, sessizce farm yapmak ve (evet, yine) oyunun ortasında diğer takımdaki en tehlikeli karakteri travmatize etmektir.

Büyülü hasara dayalı (Cho'Gath), daha kolay farm yapabilen (Singed) veya R'nizden faydalanabilen (Swain, Sylas) şampiyonlarla karşı karşıyaysanız, taşı çıkarmaktan kaçının.

Önemli ayrıntı: Bu tam bir AP yapısı değil, bir tank yapısı.

Riven

League of Legends'ta Riven'ın çizimi © Riot Games

Riven, OTP'ler dışında, aylardır (hatta daha uzun süredir) kayıp... bugün, %5 seçim oranında ve %52'nin üzerinde kazanma oranında. Riot bacaklarını kıracak mı? Asıl soru bu. Bu arada, 26. sezonda, üst koridor doğrudan rakibinizi yok etmeye dayandığından ve Tutuşturma/Embrasement kesinlikle meta olduğundan (veya Tükenme/Yorgunluk, seçim sizin), şu anda ışıl ışıl parlıyor.

Onunla amaç basit: rakibini şehit et, gülünç hasarlar ver ve takımı seni durdurmak için 2 kişi (ve daha fazlası) gelmeye zorla. Önceki iki şampiyonun aksine, bir takım savaşında oynamak biraz daha karmaşıktır, ancak flaşın, tutuşturman, R ve hareket kabiliyetin sayesinde insanları birkaç saniye içinde öldürebilirsin.

02 Orman

Nunu & Willump

Bu yıl Riot, ormanın daha çok farm yapmaya odaklanacağını söylemiş olabilir, ancak geliştiriciler Doux foyer'i (Fransızca'da homeguard) güçlendirerek dolaylı olarak Nunu ve Willump'a bir iyilik yaptılar (tıpkı Rammus gibi). Artık koridora daha hızlı dönüyorsun, bu yüzden bir kartopu oluşturup Nunu gibi hız kazanabildiğinde, ganking yapmayı daha da kolaylaştırıyor. Eğer ormanda bir tank oynamak istiyorsan bu mükemmel bir seçimdir. Öte yandan, 26.02 yamasında gelen nerf ile biraz güç kaybettiğini görmeyi bekleyebilirsin.

Rek'Sai

Rek'Sai mevsimler boyunca değişti. © Riot Games

Rek'Sai tamamen farklı bir tarzda, oyunun başında uygulayabildiği baskının avantajını kullanıyor. Yeni Faelights'ın baskınları sınırlamasına rağmen, tünelleri tehlikeli olmaya devam ediyor ve ultisinde yapılan son değişiklik (E bekleme süresini geri kazandıran) onu bir çürükçü olarak çok daha uygulanabilir kılıyor.

Diana

Birkaç haftadır Diana, ormanda en çok oynanan karakter oldu. Hiper hızlı clear, iyi gankler, her zaman var olan tek atış potansiyeli, ultisi sayesinde takım savaşlarında büyük etki... Şu anda ormancılar hiyerarşisinde çok iyi bir yerde.

03 Midlane

Kassadin

Kassadin'in her oyunda banlandığı veya seçildiği bir zaman vardı © Riot Games

Nunu gibi Kassadin de Doux foyer'den büyük fayda sağlar. Bu sayede koridora daha hızlı geri dönebilir, rakibinden daha az cs kaybedebilir ve genel olarak daha iyi performans gösterebilir. Dahası, minyonlar artık daha hızlı ortaya çıktığı için (14 dakikadan itibaren her 25 saniyede bir, 30 dakikadan sonra her 20 saniyede bir), Kassadin oyunun zirvesine çok daha erken ulaşıyor. Hepimizin bildiği gibi, oyunun sonlarına doğru bir Kassadin ile karşılaşmak pek de zevkli değildir, bu yüzden bundan en iyi şekilde yararlan.

Çarpık Kader

Riven gibi, Twisted Fate de şu anda en çok oynanan şampiyonlardan biri. Kuşkusuz, Caedrel geçen sezonun sonunda meydan okuyucuyu almak için onu birbiri ardına oynadı, ancak bu onun yenilenen popülaritesini açıklamıyor. Aslında, oyunun başındaki çatışmalar sırasındaki sağlamlığı sayesinde artık parlıyor. Bu yıl, erken oyunda sağlam olan ve erken oyundaki çatışmaları tersine çevirebilen karakterler (Pantheon gibi) son derece iyi performans gösteriyor ve altın kartıyla TF'ye acınmamalı. Seviye 6'ya ulaştığında, ganking yapmaktan veya yan bölmede farm yapmaktan da keyif alacaktır.

Ryze

Orta kulvar turumuzu bir suikastçı olmadan (istersen Zed oynamaya devam etmene izin vereceğiz) Ryze (Saken ayın üzerinde olmalı) ile bitiriyoruz. Twisted Fate gibi o da erken safhalarda çok önemli olabilecek bir kontrole sahip. Dahası, yeni eşya (Actualizer) ile 8 saniye boyunca aktif kullandığın sürece ciddi hasar verebilirsin. Yani görev basit: farm yap, üç öğeye olabildiğince çabuk ulaş ve takım savaşlarında ciddi hasar ver.

04 ADC

Jinx

Zombi Avcısı Uğursuzluğu © Riot

Kassadin gibi Jinx de oyunun sonunda tam potansiyelini ortaya koyan bir şampiyon. Daha önce geldiği gibi, şu anda iyi bir meta. Bonus olarak, pasifiyle mükemmel bir sinerji oluşturan yeni bir eşyanın da tadını çıkarıyor: Hexoptics C44/Lunettes Hextech C44.

Ana Jinx olmak istiyorsanı özellikle Tristana, Draven ve diğer sağlam erken oyun karakterlerine karşı sabırlı olmanı tavsiye ederiz.

Nilah

Bu yazının yazıldığı sırada Nilah, Elmas 2 ve üzerinde %52,8 kazanma oranıyla rahatça oturuyor. Botta çokça gördüğümüz Caitlyn ve Ziggs gibi şampiyonları cezalandırma yeteneğine sahip olduğundan, onu ilk seçmek iyi bir fikir olmayabilir, ancak bazı gerçek argümanları var.

Sivir

Sivir birkaç aydır besin zincirinin zirvesinde (ya da zirveye yakın) yer alıyor. Son derece kullanışlı bir kalkan, uygunsuz bir ölçeklendirme... Jinx ve Kassa gibi, 26. sezonda oyunun başlarında bile rakipler için tehlikeli hale geliyor. Dahası, anıtsal dalga netliği oyunun sonunda her zaman baskı yaratır.

05 Destek

Braum

Braum'un arkasında kal. © Riot Games

Bandlepipes/Bandle's Logs'un fiyatı artacak olsa da (2.000 altından 2.300'e, lanet olası enflasyon), Braum bundan faydalanmış olacak. Sezonun başından beri, bağlam ne olursa olsun satın alınacak ilk eşyaydı. Ve adamın pasifi düşmanlar için hayatı cehenneme çevirdiğinden (otomatik saldırı yapan takım arkadaşlarınız varsa), şu anda %53 kazanma oranında.

Sona

League of Legends 'ın en düşük HP barlarından birine sahip olmak senin için sorun değilse, Sona ortalığı kasıp kavuruyor. Yine, bunun başlıca nedeni yeni bir eşyanın piyasaya sürülmesi: Fısıldayan Bilezik. Şimdi, Sona oynamak her şey değil, ama her şeyden önce LP'leri toplamak için burada olanlarınız için, size izin vereceğiz.

Peki kime başvuracaksınız? Burada, rüzgarda Thresh flash-predict'imizle, bir solo sırada Kameto 'ya rastlamamız pek olası değil, ama önemli olan eğlenmek, değil mi?