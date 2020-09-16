LOL Meta En İyi Şampiyonlar 10.19

Her yeni yamada olduğu gibi en iyi şampiyonları yine Red Bull'dan öğren. Dereceli liglerde uçarak yüksel! Ayrıca, güncellenen TFT Set 4 Meta Comp'larını da hemen buradan , TFT arenasına giriş yapan yeni şampiyonları da hemen buradan öğrenebilirsin.

LOL Meta En iyi Şampiyonlar 10.19

LOL Meta şampiyonları her yamada olduğu gibi 10.18 yamasında da değişti. Metaların değişmesiyle birlikte bazı şampiyonlar zayıflarken bazı şampiyonlar ise çok güçlendi. Senin için analiz edip en güçlü şampiyonları sıraladık. Oynadığın koridorun en iyi şampiyonunu seç ve rakibine o koridoru dar et. Red Bull ile üst liglere uçmaya hazır ol!

LOL Meta Şampiyonları 10.19

Aşağıya hazırlamış olduğumuz listeden bir şampiyon seç ve uçmaya hazırlan!

TOP = Darius, Shen, Ornn, Jax, Garen

JUNGLE = Lillia, Master Yi, Ekko, Lee Sin, Elise

MID = Yone, Yasuo, Kassadin, Zed, Diana

ADC = Senna, Caitlyn, Vayne, Miss Fortune, Ashe

SUPPORT= Lulu, Nautilus, Morgana, Leona, Blitzcrank

LOL Meta Şampiyonları 10.19 © LOL

En İyi Top Hero'ları 10.19

Darius, kazanma oranı en yüksek şampiyon olarak en güçlü şampiyonlar listesinin ilk sırasında yer alıyor. Q yeteneğinin can çalması ve Ulti yeteneğinin muazzam hasarı ile koridorda rakiplerini adeta ezip geçiyor.

Shen, yeteneklerinin hem saldırgan hem defansif olmasından dolayı rakiplerine oyunu dar ederek E yeteneği ile rakiplerinin kendisine vurmasını sağlayarak takım arkadaşlarını koruyor. Ultisi ile bir anda takım arkadaşının yanına ışınlanarak anında savaşın üstünlüğü değiştirebilir.

Ornn, item geliştirmesi ile birlikte oyun sonunda etkisini göstermeye devam ediyor. Yeteneklerinin rakipleri kitle kontrol etkilerine boğmasıyla oyunu rakiplerine zehir ediyor.

Jax, her zaman olduğu gibi yine sıralamalar üstlere yerleşmiş durumda. Yeteneklerinin yanı sıra uste ellerde tam bir canavara dönüşen bu şampiyon, bu sıralar LP kasma makinesine dönmüş durumda.

Garen, bir zamanlar koridorda sadece can yenileyip ölmeyi beklerken şimdi rakiplerini ezerek geçiyor. Saldırgan itemlerle beraber verdiği hasar inanılmaz seviyelere çıkabiliyor.

En İyi Jungle Hero'ları 10.19

Lillia, yeni çıkmasıyla beraber popülerleşmeye devam ediyor. Yüksek hareket hızı ile rakiplerinden hem kaçabiliyor hem de onları çok hızlı bir şekilde yakalayabiliyor. Ulti yeteneğinin muazzam kitle kontrolü ile rakiplerini dondurarak takım arkadaşlarına savaşın kazanılmasında yardımcı oluyor.

Master Yi, her seviye oyuncunun oynayabileceği bu şampiyon usta oyuncuların elinde tam bir savaş makinesine dönüşmektedir. Bu savaş makinesi minyon, canavar, şampiyon, kule, nexus önüne gelen her şeyi yok ediyor.

Ekko, zamanın ötesinde olan bu karakter yüksek hasarı ile rakiplerini anında yok ederken ultisi ile zamanı geriye alarak tekrar savaşa dönebiliyor.

Lee Sin, yeteneklerinin esnekliğinden dolayı usta oyuncuların elinde muazzam işler yapıyor. İzlemesi bir o kadar zevkli olan bu şampiyonu oynaması da bir o kadar zordur.

Elise, orman canavarlarını hızlıca öldürür ve rakip koridorlara anında baskın yapar. Baskın gücü çok yüksek olan bu şampiyon rakiplerinin haritaya totem atmak zorunda bırakır. Koza yeteneğini tutturduktan sonra kırılgan rakiplere tek atma potansiyeline sahip.

En İyi Mid Hero'ları 10.19

Yone, yasuonun kardeşi olarak oyuna geldi. Oynanış tarzı olarak yasuoya benzeyen bu karakter oyunun sonlarına doğru oyunu domine edebilecek güce sahip oluyor. Ulti yeteneğinin bir çok şampiyonla sinerjisinin olması onu takım savaşlarında etkili kılıyor.

Yasuo, oyunun en popüler karakterlerinden bir tanesidir. Oyuna geldiğinden bu yana her seviye oyuncunun oynadığı bu karakter 800K Yasuo olarak biliniyor. Usta oyuncuların elinde izlemesi çok eğlenceli bir karakterdir.

Kassadin, oyunun en bozuk karakterlerinde bir tanesidir. 16 seviye olduktan sonra ultisinin bekleme süresi çok fazla düşer ve sürekli olarak kullanılmasını sağlar. Rakiplerini yakalamakta 1 numara olan bu şampiyon tank eşyalar biriktirdiği halde bile rakiplerine tek atabilir.

Zed, oyuna geldiğinden bu yana oynaması en zevkli karakterlerden bir tanesidir. Rakiplerinin aklıyla oynayan bu karakter gölgelerin efendisi olarak bilinir. Gölgeleri ile yaptığı akıl oyunları sayesinde rakipleri şaşırtarak onları oyun dışı bırakır. Ult'sinin yüksek hasarı ile rakipleri yok eder.

Diana, bir çok koridorda oynanabilir durumdadır. Yetenekleri ile rakiplerinin üzerine bir anda çökerek onları yok eder.

En İyi Adc Hero'ları 10.19

Senna, hem adc hem de support koridorunda oldukça etkili bir karakterdir. Sürekli olarak artan menzili ile oyun sonunda rakiplere çok uzak mesafelerden vuruş sağlar. Ulti yeteneği ile takım arkadaşlarına yardım etmek dışında rakiplerine hasar vererek az canı kalmış olanları katleder.

Caitlyn, çok uzun bir menzile sahiptir. En büyük üstünlüğü olan menzili sayesinde koridorda rahat bir şekilde güçlenebilir. Kapanları ile birlikte üzerine gelen rakipleri engelleyerek olası bir tehlikede ağ atarak kaçabilir. Ultisi ile canı az olan düşmanı avlar.

Vayne, çok iyi mekaniklere sahip karakterlerden bir tanesidir. Ulti'sinin ve Q yeteneğinin sağladığı görünmezlik ile rakiplerine akıl oyunları yapar. 3. Vuruşunun gerçek hasar vurması rakip takımın tanklarına gözdağı vermesini sağlar.

Miss Fortune, oyundaki etkili ADC lerden bir tanesidir. Kaçma yeteneği olmadığı için koruyucu bir support karakteri ile oynarsa daha etkili bir şampiyon olur.

Ashe, yetenekleri ile rakipleri hem yavaşlatır hem de dondurur. Yetenekleri sayesinde oldukça güçlü olan ashe, seçilme ve kazanma oranı oldukça arttırmıştır.

En İyi Support Hero'ları 10.19

Lulu, oyunun en etkili support karakterlerindendir. Hem koruyucu hem de saldırgan bir oyun tarzına sahip olan lulu, ulti yeteneği ile takım arkadaşlarını korurken diğer yetenekleri ile rakiplere oyun zehir etmektedir.

Nautilus, en fazla kitle kontrol yeteneklerine sahip olan şampiyonlardan bir tanesidir. Kitle kontrol yetenekleri ile rakiplerini saniyelerce kitleyen bu karakterden kaçmak imkansıza yakındır.

Morgana, oyunda bulunan çok yönlü karakterlerden bir tanesidir. Zaman zaman orta koridor olarakta görülen bu karakter, Q ve Ulti yeteneği ile rakiplerini uzun süre hareketsiz bırakabilir. E yeteneğinin muazzam özelliği ile kendisini ve takım arkadaşlarını kitle kontrol etkilerinden korur.

Leona, en fazla kitle kontrol yeteneklerine sahip olan şampiyonlardan bir tanesidir. Yeteneklerinin mükemmel uyumu ile rakiplerini 5-6 saniye kadar hareketsiz bırakabilir. W yeteneği ile birlikte uzun süreler rakiplerinin saldırılarına dayanır. Takımın taşıyıcılarına saldıranları püskürtmek dışında rakibin en önemli taşıyıcılarınısınıda oyun dışı bırakabilir.

Blitzcrank, kolu en uzun şampiyondur. Rakiplerini bir anda yanına çekerek onların ya ölümüne ya da sıçra yeteneklerini kullanmasına sebep olur.

LOL Meta Şampiyonları Neye Göre Belirlenir?

Lol meta şampiyonları her yamada değişme potansiyeline sahip. Oyunun genelinde şampiyonun seçilme, kazanma, kaybetme, banlanma ve bunlar gibi birçok parametrenin incelenip değerlendirilmesinden sonra o şampiyonun tahmini sıralaması belirlenir.

En güçlü şampiyonlar listesinde var olan şampiyonları oynasanız bile o şampiyonun mekaniklerini bilmiyorsanız pek etkili olmayacaktır.