MSI 2021 Heyecanı Başlıyor!

Riot Games tarafından düzenlenen ve sponsorları arasında Red Bull’un da yer aldığı Sezon Ortası Turnuvası 6 - 11 Mayıs tarihleri arasındaki grup aşaması maçları ile başlayacak. İzlanda’nın başkenti

Riot Games tarafından düzenlenen ve sponsorları arasında Red Bull’un da yer aldığı Sezon Ortası Turnuvası 6 - 11 Mayıs tarihleri arasındaki grup aşaması maçları ile başlayacak. İzlanda’nın başkenti Reykjavik’teki Laugardalsholl Spor Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte dünyanın en iyi LoL takımları karşı karşıya gelecek.

Riot Games tarafından düzenlenen ve sponsorları arasında Red Bull’un da yer aldığı Sezon Ortası Turnuvası 6 - 11 Mayıs tarihleri arasındaki grup aşaması maçları ile başlayacak. İzlanda’nın başkenti Reykjavik’teki Laugardalsholl Spor Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte dünyanın en iyi LoL takımları karşı karşıya gelecek.