Bir Oyun Daha
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MSI 2021 Heyecanı Başlıyor!
League of Legends’ın 2021 Sezon Ortası Turnuvası (MSI 2021) için geri sayımda sona geliniyor.
Riot Games tarafından düzenlenen ve sponsorları arasında Red Bull’un da yer aldığı Sezon Ortası Turnuvası 6 - 11 Mayıs tarihleri arasındaki grup aşaması maçları ile başlayacak. İzlanda’nın başkenti Reykjavik’teki Laugardalsholl Spor Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte dünyanın en iyi LoL takımları karşı karşıya gelecek.
Sezon Ortası Turnuvası formatına göre kendi bölgelerinin en iyi 12 takımı üç grupta mücadele edecek. Ne var ki bu takımlardan biri olan Vietnam temsilcisi GAM Esports, ülkesindeki kısıtlamalar nedeniyle turnuvaya katılım gösteremeyecek. Buna rağmen formatta bir değişiklik olmayacak ve gruplardan birinde üç takım yer alacak.
Turnuvada mücadele edecek takımlar arasında yer alan ve Türkiye Kış Mevsimi Finali’nde 1907 Fenerbahçe Espor’u 3:1 ile geçen fastPay Wildcats ülkemiz adına şampiyonluk kovalayacak. Ülkemizi temsil edecek isimlerden biri de Avrupa Bahar Mevsimi Finali şampiyonu MAD Lions kadrosunda yer alan İrfan “Armut” Tükek olacak.
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MSI 2021 Takımlar
A Grubu
- Pentanet.GG (Okyanusya)
- Royal Never Give Up (Çin)
- Unicorns of Love (Bağımsız Devletler Topluluğu)
B Grubu
- fastPay Wildcats (Türkiye)
- MAD Lions (Avrupa)
- paiN Gaming (Brezilya)
- PSG Talon (Güneydoğu Asya)
C Grubu
- Cloud9 (Kuzey Amerika)
- DWG KIA (Kore)
- DetonatioN FocusMe (Japonya)
- Gillette Infinity Esports (Latin Amerika)
MSI 2021 Program
- 6 - 11 Mayıs, Grup Aşaması
- 14 - 18 Mayıs, Kapışma Aşaması
- 21 - 22 Mayıs, Yarı Finaller
- 23 Mayıs, Final