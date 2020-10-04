LOL Urf En İyi Herolar 2020 Tier List

League of Legends oyuncusu musun? O zaman senin senin için hazırladığımız URF en iyi şampiyonlar rehberi tam sana göre.. URF Modunda neredeyse her şampiyon güçlüdür, ancak bazı şampiyonlar diğerlerinden daha güçlüdür. URF güç listesinde, bu şampiyonların neler olacağını öğreneceksin. Ultra Rapid Fire'daki en iyi şampiyonların bazılarına en iyi itemlerin bazılarının bir listesini ekledik.

LOL urf en güçlü herolar

Burada en güçlü lol urf şampiyonlarını senin için listedelik. Bu liste yapılırken şampiyonların kazanma oranları ve oyun içindeki etkileri incelendi.

lol urf en güçlü şampiyonlar © LOL

Morgana: Sürekli olarak Q skili ile rakiplerini kilitleyebilir ve rakiplerini uzun süreler hareketsiz bırakabilir.

Wukong: W yeteneğinin düşük bekleme süresi ile rakiplerini kandırabilir. Q ve E yeteneği ile ise rakiplere tek atma potansiyeline sahiptir.

Xin Zhao: Q yeteneğini sürekli çalıştırarak rakiplerine her 3. Vuruşta havaya zıplatır.

Samira: Kombosunu sürekli olarak yaparak ultisini her zaman kullanabilir.

Kai’ Sa: Hem AD hem de AP olarak rakiplerine eziyet çektirir.Q ve W yeteneğinin yüksek hasarı ve E yeteneğinin görünmezlik özelliği ile rakiplerini çok hızlı bir şekilde yok edebilir.

Karthus: Kara Hasat rünü ile ultisini birleştirerek sürekli olarak rakiplerine global ulti atabilir.

Jax: E yeteneğinin sıyrılma ve kitleme özelliği ve Q yeteneğinin rakiplerin üzerine atılma özelliği birleşerek hem hasar yemeden hem de hasara atarak rakiplerine zor anlar yaşatır.

Shen: Q yeteneğinin düz vuruşlarına verdiği bonus hasar ve W yeteneğinin düz vuruş engelleme özelliği ile 1 vs 1’lerde çok etkilidir. E yeteneği ile rakiplerini kışkırtarak takım arkadaşlarını da koruyabilir.

Fiora: Q yeteneğinin sürekli olarak atarak ve can çalma eşyalarıyla ölümsüz olma özelliğine sahiptir.

Zed: Her oyun modunda güçlü olduğu gibi bu oyun modunda da çok güçlüdür. W ve Ulti yetenekleri ile rakiplerini sürekli olarak kandırabilir.

LOL urf en popüler herolar

En popüler ve en çok sevilen urf şampiyonlarını sizlere listedelik. Bu liste yapılırken şampiyonların en çok seçilme oranları alınmıştır.

lol urf en popüler şampiyonlar © LOL

Brand: Yeteneklerinin kısa süresi ve çok fazla hasar vermesi onu sevilen bir şampiyon haline getirmiştir.

Shaco: Q yeteneğinin bekleme süreci çok düşük olduğu için sürekli görünmez olarak ve haritaya bıraktığı W yeteneği ile rakiplerini delirtiyor.

Maokai: Pasifinin can çalma özelliği ve yeteneklerinin kitleme özelliği ile rakiplerine zor anlar yaşatıyor.

Samira: Q yeteneğini düz saldırı gibi kullanabilir.

Kai’ Sa: Hem AD hem de AP olarak eşya dizilimi yapılabilir. Burada AD ve AP karışık olarak 2 eşya dizilimi verilmiştir.

Karthus: Kara Hasat rünü ile ultisini birleştirerek sürekli olarak rakiplerine global ulti atabilir.

Garen: E yeteneğini hiç kapatmadan dönerek bir topaç gibi oyun boyunca dolaşabilir.

Veigar: Pasif özelliğinin AP biriktirmesinden dolayı çok hızlı bir şekilde yüksek AP değerlerine ulaşabilir bu sayede ultisi ile rakiplerine tek atabilir.

Lux: Q, E ve Ulti Kombosunu rakiplerine her 15 saniyede bir yapabilir. Bu kombo ile çoğu karaktere oyunda tek atabilir.

Blitzcrank: Ultisinin yüksek hasarından dolayı Q yeteneği ile yanına çektiği rakiplere tek atar.

LOL urf en zevkli herolar

Kazanmak dışında bu modda farklı şeyler deneyerek zevk almak isteyen oyuncular da vardır. Senin için, oynaması en zevkli 10 şampiyonu sıraladık.

lol urf en zevkli herolar © LOl

Hecarim: Q yeteneğinin düşük bekleme süresinden dolayı çok hızlı bir şekilde kullanabilir ve Üçlü kuvvet eşyası ile tetiklenip yüksek hasarlar vurur.

Malzahar: AD Malzahar, Hiçlik Haşereleri sayesinde çok güçlüdür. Mana bedeli olmadığından, bu yaratıklardan oluşan bir orduyu çağırmak için W yeteneğinizi spamlamak kolaydır.

Ekko: Halihazırda çok fazla hareket kabiliyeti var, herhangi bir kitle kontrol yeteneği etkisinde kalmaz ise ultisiyle hemen hemen öldürülemez hale gelir.

Galio: Hasar almama bonusu olduğu için sizin yapmanız gereken tek şey klavyenizde tuşlarınıza basmanız. Geri kalan her şeyi Galio kendi halledecektir.

Singed: Q yeteneğini hiç kapatmadan tüm haritayı dolaşabilirsin. 11 Seviye olduktan sonra ultinizde hiç kapanmayacaktır.

Zyra: Bitkileri, rakip şampiyonları oyun dışı bırakır. Tek başına ejderhaları ve hatta baronu kesebilir.

Sett: Bekleme süresi konusunda endişelenmenize gerek kalmayacağı için, bu koşullar altında W yeteneğinizle düşman takımı birden çok kez tuzağa düşürebilirsin.

Senna: Senna hem ADC hem de Destek olarak çok esnektir, hem hasara hem de iyileştirmeye bolca sahip olacaksın.

Caitlyn: Tüm zırh delme eşyalarını aldığınızda ultiniz ile rakiplere tek atabilirsiniz. Oynaması çok eğlenceli olması dışında oldukça da güçlüdür.

Fizz: E yeteneğinin hasar almaz durumu ve ultisinin yüksek hasarı ile rakiplerine tek atabilir. Oldukça hareketli olan bu şampiyon bu modda yakalanması neredeyse imkansızdır.

LOL urf en iyi ikili herolar

Arkadaşlarınızla girdiğiniz koridorlarda beraber oynaman için sana en uyumlu ikili şampiyonları sıraladık. Bu şampiyonlar ile koridorda rakiplerine zor anlar yaşatman kaçınılmazdır.

Lol urf en iyi ikili herolar © LOL

Lux ve Morgana: Q yetenekleri doğru zamanlama ile atarsanız rakipleriniz çok uzun süreler hareketsiz kalabilir.

Yone ve Yasuo: Kardeş olan bu iki şampiyonun yetenekleri birbiri ile yüksek sinerjiye sahiptir.

Blitzcrank ve Thresh: İki şampiyonunda çekme özelliğinden dolayı rakipleri çok uzun menzillerden yanlarına çekebilir. Thresh’in AD eşyalarla olan uyumu sayesinde yüksek hasarlara çıkabilir.

Hecarim ve Yuumi: Yuumi’nin sürekli olarak can basması ve hareket hızı vermesi ile Hecarim’in hareket hızı ile olan uyumu sayesinde çok yüksek hasarlar verebilir.

Marokai ve Alitar: Kitleme özelliklerine sahip 2 şampiyon ile rakiplerini çok uzun süreler oyun dışı bırakabilirler. Tank oldukları için savaşlar çok uzun ve eğlenceli geçer.