League of Legends: Wild Rift Karakterleri

Riot Games, oyunun yayınlanacak ilk sürümünde 40 şampiyonun yer alacağını ve ilerleyen zaman içinde bu sayının artacağını açıklamıştı. Süreç tam olarak planlandığı gibi işledi ve günümüz itibariyle

Riot Games, oyunun yayınlanacak ilk sürümünde 40 şampiyonun yer alacağını ve ilerleyen zaman içinde bu sayının artacağını açıklamıştı. Süreç tam olarak planlandığı gibi işledi ve günümüz itibariyle oyundaki toplam şampiyon sayısı 79’a yükseldi .

Riot Games, oyunun yayınlanacak ilk sürümünde 40 şampiyonun yer alacağını ve ilerleyen zaman içinde bu sayının artacağını açıklamıştı. Süreç tam olarak planlandığı gibi işledi ve günümüz itibariyle oyundaki toplam şampiyon sayısı 79’a yükseldi .