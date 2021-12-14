League of Legends: Wild Rift Karakterleri

Bir Oyun Daha
League of Legends’ın mobil sürümü Wild Rift yılın en çok beklenen mobil oyunlarından biriydi. Uzun süren test aşamasının ardından yıl sonuna doğru oyuncuların erişimine açılan oyun, vadideki mücadeleye istediğin yerden dahil olmanı mümkün kılıyor.
Riot Games, oyunun yayınlanacak ilk sürümünde 40 şampiyonun yer alacağını ve ilerleyen zaman içinde bu sayının artacağını açıklamıştı. Süreç tam olarak planlandığı gibi işledi ve günümüz itibariyle oyundaki toplam şampiyon sayısı 79’a yükseldi.
Bu yazıda 79 şampiyonun tam listesini, rollerini (Büyücü, Destek, Dövüşçü, Nişancı, Suikastçı, Tank), zorluk seviyelerini ve oyun içindeki takma isimlerini bulacaksın. Oyun tarzına en uygun şampiyonu öğrenmek içinse bol bol pratik yapmalısın.
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League of Legends: Wild Rift Tüm Karakterler
- Ahri (Dokuz Kuyruklu Tilki) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Büyücü / Suikastçı
- Akali (Efendisiz Suikastçı) | Zorluk Seviyesi: Yüksek | Roller: Suikastçı
- Akshan (Efendisiz Muhafız) | Zorluk Seviyesi: Yüksek | Roller: Nişancı / Suikastçı
- Alistar (Minotor) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Destek / Tank
- Amumu (Hüzünlü Mumya) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Tank
- Annie (Şeytan Çekici) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Büyücü / Destek
- Ashe (Ayaz Okçu) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Destek / Nişancı
- Aurelion Sol (Yıldızların Hakimi) | Zorluk Seviyesi: Yüksek | Roller: Büyücü
- Blitzcrank (Büyük Buharlı Golem) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Destek / Tank
- Brand (İntikam Ateşi) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Büyücü
- Braum (Freljord’un Yüreği) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Destek / Tank
- Caitlyn (Piltover Şerifi) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Nişancı
- Camille (Çelik Gölge) | Zorluk Seviyesi: Yüksek | Roller: Dövüşçü
- Corki (Gözüpek Bombacı) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Nişancı
- Darius (Noxus’un Eli) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Dövüşçü
- Diana (Ay’ın Hiddeti) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Büyücü / Dövüşçü
- Dr. Mundo (Zaun’un Delisi) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Dövüşçü / Tank
- Draven (Görkemli Cellat) | Zorluk Seviyesi: Yüksek | Roller: Nişancı
- Evelynn (Azabın Kucağı) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Suikastçı
- Ezreal (Dahi Kâşif) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Büyücü / Nişancı
- Fiora (Büyük Düellocu) | Zorluk Seviyesi: Yüksek | Roller: Dövüşçü / Suikastçı
- Fizz (Dalgaların Dümencisi) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Büyücü / Suikastçı
- Galio (Heybetli Muhafız) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Büyücü / Tank
- Garen (Demacia’nın Kudreti) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Dövüşçü / Tank
- Gragas (Kavgacı Ayyaş) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Büyücü / Tank
- Graves (Kanun Kaçağı) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Dövüşçü / Nişancı
- Irelia (Bıçakların Dansı) | Zorluk Seviyesi: Yüksek | Roller: Dövüşçü / Suikastçı
- Janna (Fırtınanın Hiddeti) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Büyücü / Destek
- Jarvan IV (Demacia’nın Simgesi) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Dövüşçü / Tank
- Jax (Silah Ustası) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Dövüşçü
- Jayce (Yarınların Koruyucusu) | Zorluk Seviyesi: Yüksek | Roller: Dövüşçü / Nişancı
- Jhin (Virtüöz) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Büyücü / Nişancı
- Jinx (Delifişek) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Nişancı
- Kai’Sa (Hiçlik’in Kızı) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Nişancı / Suikastçı
- Katarina (Sinsi Bıçak) | Zorluk Seviyesi: Yüksek | Roller: Büyücü / Suikastçı
- Kayle (Adaletin Kılıcı) | Zorluk Seviyesi: Yüksek | Roller: Destek / Dövüşçü
- Kennen (Fırtınanın Kalbi) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Büyücü / Nişancı
- Kha’Zix (Hiçlik Yağmacısı) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Dövüşçü / Suikastçı
- Leona (Seher Işığı) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Destek / Tank
- Lee Sin (Kör Keşiş) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Dövüşçü / Suikasçı
- Lucian (İnfazcı) | Zorluk Seviyesi: Yüksek | Roller: Nişancı
- Lulu (Peri Sihirbaz) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Büyücü / Destek
- Lux (Işık Leydisi) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Büyücü / Destek
- Malphite (Yektaş’tan Kopan Parça) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Tank
- Master Yi (Wuju Üstadı) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Dövüşçü / Suikastçı
- Miss Fortune (Ödül Avcısı) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Büyücü / Nişancı
- Morgana (Istırabın Kanatları) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Büyücü / Destek
- Nami (Dalga Çağıran) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Büyücü / Destek
- Nasus (Kumların Efendisi) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Dövüşçü / Tank
- Nunu ve Willump (Ayrılmaz İkili) | Zorluk Seviyesi: Yüksek | Roller: Büyücü / Tank
- Olaf (Başıbozuk) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Dövüşçü
- Orianna (Mekanik Kız) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Büyücü / Destek
- Pantheon (Eğilmez Mızrak) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Dövüşçü / Suikastçı
- Rakan (Gönülçelen) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Destek / Tank
- Rammus (Zırhlı Armadillo) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Tank
- Renekton (Kumların Kasabı) | Zorluk Seviyesi: Yüksek | Roller: Dövüşçü
- Rengar (Gölge Avcı) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Suikastçı
- Riven (Sürgün) | Zorluk Seviyesi: Yüksek | Roller: Dövüşçü Suikastçı
- Senna (Arındırıcı) | Zorluk Seviyesi: Yüksek | Roller: Destek / Nişancı
- Seraphine (Yükselen Yıldız) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Büyücü / Destek
- Shyvana (Ejder Kanı) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Dövüşçü / Tank
- Singed (Deli Kimyager) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Büyücü / Tank
- Sona (Müzik Dehası) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Büyücü / Destek
- Soraka (Yıldız Çocuk) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Büyücü / Destek
- Teemo (Çevik İzci) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Büyücü / Nişancı
- Thresh (Zincirli Gardiyan) | Zorluk Seviyesi: Yüksek | Roller: Tank
- Tristana (Yaman Topçu) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Nişancı
- Tryndamere (Barbar Kral) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Dövüşçü
- Twisted Fate (İskambil Ustası) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Büyücü / Nişancı
- Varus (İntikam Oku) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Büyücü / Nişancı
- Vayne (Gece Avcısı) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Nişancı / Suikastçı
- Veigar (Kötülüğün Minik Efendisi) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Büyücü
- Vi (Piltover Fedaisi) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Dövüşçü
- Xayah (Asi) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Büyücü / Nişancı
- Xin Zhao (Demacia’nın Hizmetkarı) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Dövüşçü / Tank
- Wukong (Maymun Kral) | Zorluk Seviyesi: Düşük | Roller: Dövüşçü / Tank
- Yasuo (Günahkar Kılıç) | Zorluk Seviyesi: Yüksek | Roller: Dövüşçü / Suikastçı
- Zed (Gölgelerin Efendisi) | Zorluk Seviyesi: Yüksek | Roller: Suikastçı
- Ziggs (Sihirmayın Uzmanı) | Zorluk Seviyesi: Orta | Roller: Büyücü
League of Legends: Wild Rift Alt Nişancı Karakterleri
- Akshan | Oynadığı Koridor: Alt
- Ashe | Oynadığı Koridor: Alt
- Caitlyn | Oynadığı Koridor: Alt
- Corki | Oynadığı Koridor: Alt / Orta
- Draven | Oynadığı Koridor: Alt
- Ezreal | Oynadığı Koridor: Alt
- Graves | Oynadığı Koridor: Üst / Orman
- Jayce | Oynadığı Koridor: Üst / Orta
- Jhin | Oynadığı Koridor: Alt
- Jinx | Oynadığı Koridor: Alt
- Kai'Sa | Oynadığı Koridor: Alt
- Kennen | Oynadığı Koridor: Üst
- Lucian | Oynadığı Koridor: Alt
- Miss Fortune | Oynadığı Koridor: Alt
- Senna | Oynadığı Koridor: Alt
- Teemo | Oynadığı Koridor: Üst
- Tristana | Oynadığı Koridor: Alt
- Twisted Fate | Oynadığı Koridor: Orta
- Varus | Oynadığı Koridor: Alt
- Vayne | Oynadığı Koridor: Alt
League of Legends: Wild Rift Alt Büyücü Karakterleri
- Ahri | Oynadığı Koridor: Orta
- Annie | Oynadığı Koridor: Orta (duruma göre destek rolünde)
- Aurelion Sol | Oynadığı Koridor: Orta
- Brand | Oynadığı Koridor: Orta (duruma göre destek rolünde)
- Diana | Oynadığı Koridor: Orta
- Fizz | Oynadığı Koridor: Orta
- Galio | Oynadığı Koridor: Orta
- Gragas | Oynadığı Koridor: Orman / Orta
- Janna | Oynadığı Koridor: Alt (duruma göre destek rolünde)
- Katarina | Oynadığı Koridor: Orta
- Lulu | Oynadığı Koridor: Alt (duruma göre destek rolünde)
- Lux | Oynadığı Koridor: Orta (duruma göre destek rolünde)
- Morgana | Oynadığı Koridor: Orta (duruma göre destek rolünde)
- Nami | Oynadığı Koridor: Alt (duruma göre destek rolünde)
- Nunu ve Willump | Oynadığı Koridor: Orman
- Orianna | Oynadığı Koridor: Orta
- Seraphine | Oynadığı Koridor: Alt (duruma göre destek rolünde)
- Sona | Oynadığı Koridor: Alt (duruma göre destek rolünde)
- Soraka | Oynadığı Koridor: Alt (duruma göre destek rolünde)
- Veigar | Oynadığı Koridor: Orta
- Ziggs | Oynadığı Koridor: Orta
League of Legends: Wild Rift Alt Tank Karakterleri
- Alistar | Oynadığı Koridor: Alt
- Amumu | Oynadığı Koridor: Orman
- Blizcrank | Oynadığı Koridor: Alt
- Braum | Oynadığı Koridor: Alt
- Dr. Mundo | Oynadığı Koridor: Üst
- Garen | Oynadığı Koridor: Üst
- Jarvan IV | Oynadığı Koridor: Orman / Üst
- Leona | Oynadığı Koridor: Alt
- Malphite | Oynadığı Koridor: Üst
- Nasus | Oynadığı Koridor: Üst
- Rakan | Oynadığı Koridor: Alt
- Rammus | Oynadığı Koridor: Orman
- Shyvana | Oynadığı Koridor: Üst / Orman
- Singed | Oynadığı Koridor: Üst
- Thresh | Oynadığı Koridor: Alt
- Xin Zhao | Oynadığı Koridor: Orman
- Wukong | Oynadığı Koridor: Üst
League of Legends: Wild Rift En Güçlü Karakterler
League of Legends: Wid Rift’teki 79 şampiyondan bazıları diğerlerine göre çok daha güçlü. Kimi oyunun başında, ortasında veya sonunda hep güçlü kalmayı başarırken, kimi de diğerlerine göre daha zayıf kalıyor. Her yeni güncellemeyle şampiyonların güçleri değiştiğinden tam olarak "en güçlüsü bu" denebilecek bir şampiyon yok ancak genel itibariyle güçlü konumda bazı şampiyonlar mevcut. Şampiyonların S Tier'dan C Tier'a dağılımlarını aşağıda bulabilirsin.
League of Legends: Wild Rift Üst Koridor (Baron Koridoru) Tier List
- S Tier: Camille, Fiora, Garen, Gragas, Renekton, Riven
- A Tier: Darius, Graves, Irelia, Kennen, Malphite, Pantheon, Tryndamere, Wukong
- B Tier: Dr. Mundo, Jax, Singed
- C Tier: Nasus, Teemo
League of Legends: Wild Rift Orta Koridor Tier List
- S Tier: Akali, Diana, Katarina, Ziggs
- A Tier: Ahri, Aurelion Sol, Corki
- B Tier: Lux, Pantheon, Zed
- C Tier: Annie, Fizz
League of Legends: Wild Rift Ormancı Tier List
- S Tier: Evelynn, Kha'Zix, Lee Sin
- A Tier: Amumu, Gragas, Olaf
- B Tier: Jarvan IV, Rammus
- C Tier: Master Yi
League of Legends: Wild Rift Destek (Ejder Koridoru) Tier List
- S Tier: Alistar, Braum, Janna
- A Tier: Leona, Lulu, Rakan
- B Tier: Blitzcrank, Sona
- C Tier: Soraka
League of Legends: Wild Rift Nişancı (Ejder Koridoru) Tier List
- S Tier: Ezreal, Jinx, Kai'Sa
- A Tier: Draven, Miss Fortune, Tristana
- B Tier: Ashe, Jhin, Vayne
- C Tier: -