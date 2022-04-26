Luke Aikins Plane Swap Görevini Başarıyla Tamamladı

Pilot ve aynı zamanda kuzen olan 48 yaşındaki Luke Aikins ile 39 yaşındaki Andy Farrington , havacılık tarihinde bir uçakla havalanıp diğer uçak ile iniş yapmayı deneyen ilk pilotlar olmaya çalıştılar. Gökyüzündeki bu deneme kısmen de olsa başarıya ulaştı.

Bu yardımsız uçak değiştirme projesinin hazırlık aşaması bir yıl sürdü ancak ikilinin en çok güvendikleri şey hayatları boyunca edindikleri tecrübeydi. Luke ve Andy gençlik yıllarından beri paraşütle atlıyorlar ve bugüne kadar beraber 5.000’den fazla atlayış gerçekleştirdiler. Bireysel deneyimleri de en üst seviyede. Luke 21.000 atlayışı ve 8.750 ticari uçuş saatini, Andy ise 27.000 atlayışı ve 6.000 ticari uçuş saatini geride bırakmış durumda.

Andy Farrington kalkış için hazırlanıyor. © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Plane Swap projesi Luke’un hayaliydi ve 1990’larda bir yayında gördüğü fotoğraf ona ilham vermişti. Yıllar içinde birbirinden başarılı sayısız havacılık projesinde yer aldı. Red Bull Stratos görevinde danışman olarak görev yaptı, 2016 yılında canlı yayında paraşütsüz atlayan ilk skydiver oldu ve tarihin ilk wingsuit slalom yarışması Red Bull Aces’ı geliştirdi.

Luke ile Andy proje için hazırlanırken geride kalan 12 ay boyunca Cessna 182s uçağı üzerinde çalıştılar ve bu süreçte havacılık mühendisi Paulo Iscold’dan da yardım aldılar. Binlerce saatlik paraşütçülük deneyimi, pilotaj ve mühendislik tecrübesinin sonunda amaçları böyle bir denemenin mümkün olabileceğini kanıtlamaktı.

Bunu gerçekleştirmeden önce test etmenin herhangi bir yolu yoktu. Luke Aikins

Mavi ve gümüş uçaklar gökyüzünde... © Michael Clark/Red Bull Content Pool

Luke “Bunun mümkün olduğunu kanıtladık aslında.” diyerek şöyle devam etti: “Burada sınırları zorladık, bir uçaktan atladım, diğerine bindim ve yere iniş yaptım. Andy de paraşütüyle güvenli bir iniş yaptı. Diğer uçak paraşüt yardımıyla indi. Tüm güvenlik protokelleri sorunsuz şekilde çalıştı.”

“Bu yüzden şu an buradayız ve herkes güvende. Paraşüt sistemi olması gerektiği gibi çalıştı. Bunu gerçekleştirmeden önce test etmenin herhangi bir yolu yoktu.”

Kuzenler iniş sonrasında yerde buluştular. © Chris Tedesco/Red Bull Content Pool

Bugüne kadar edindiği havacılık deneyimini göz önünde bulunduran Andy, diğer uçağa girmeyi denemek yerine paraşütle iniş yapmayı tercih etti. Uçağın güvenlik sistemleri devreye girse de uçakta hasar meydana geldi. Buna rağmen asıl hedefe ulaşıldı ve o da herkesin sağlıklı bir biçimde denemeyi sonlandırmasıydı.

Deneme sonrasında “Evet. Söylemek istediğim, oradaydık, her şey normal ve yolunda görünüyordu. Her şey yolunda gitmeliydi ama ne yazık ki böyle olmadı.” şeklinde konuştu Andy.

“Günün sonunda ikimiz de buradayız, ikimiz de iyiyiz. Herkes güvende ve sanırım işin en önemli kısmı da bu.”