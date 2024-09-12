M LISA: Şarkılarımı Tek Başımayken Yazabiliyorum

Hip Hop ve rap dünyasının nabzını tutan ve farklı formatlardaki içerikleri izleyiciyle buluşturan Red Bull Miksteyp YouTube kanalının en sevilen programlarından Red Bull Rap Trivia yeni konuklar ağırlamaya devam ediyor. Hip Hop ve Rap dünyasının sevilen isimlerini bir araya getiren yarışmanın 4. bölüm konukları, moda ve rap müziğin önde gelen isimlerinden Didem Soydan, M Lisa, Ruby ve Berrin Keklikler oldu. Hemen aşağıdan izleyebilirsin.

Hip Hop ve Rap dünyasının fark yaratan yıldızlarının Heja’nın sunumuyla sezon boyunca konuk olacağı Rap Trivia, Red Bull Miksteyp YouTube kanalından izlenebiliyor. Son bölümün konuklarından M Lisa ile yaptığımız özel röportajı hemen aşağıdan okuyabilirsin.

Araba şarkısıyla çıkış yaptın. Aslında Türkiye'de daha önce sık gördüğümüz bir stildeki indie parça değildi. Şarkının yapılış süreci nasıldı?

Yapım aşaması ELLERİM BOŞ yayınlandıktan sonra, producerim Nicko'nun benim için o tarzda bir kaç beat yapmasıyla başladı. Yaptığı beatlerden bir tanesi de ARABA'nın beat'iydi. Üzerine direkt besteyi yaptım, altyapıda neredeyse hiç değişiklik yapmadık.

Arabaları da araba kullanmayı da çok seviyorum ve tematik olarak arabaların hep önemli bir yeri oldu bende. Şarkıda geçen "Araba" da aslında kötü giden bir ilişkinin metaforu. Buz gibi sev beni yokuş aşağı derken de o sevginin zaten buz gibi soğuk ve beni aşağı çeken bir nitelikte olduğunu kastetmek istedim mesela. Metaforlarda boğuluyorum genel olarak.

Rap Trivia © Red Bull

Mühendislik mezunu olduğunu biliyoruz. Çıkış yaptığın okula ve bölüme nazaran daha farklı bir kariyer yolunda ilerledin. Mezun olduğun bölümden farklı bir yola geçiş süreci nasıl oldu ve senin müziğe başlamanı nasıl etkiledi?

Mühendislik okurken de aklımda hep kariyer olarak müzik vardı. Ama ne çevremde ne ailemde hiç müzikle veya sanatla profesyonel olarak uğraşan biri yoktu ve bu bir opsiyon olarak sunulmadı yani bana. "Para kazanılmaz o işlerden, çok sürünürsün, mahvolursun..." Vesaire gibi algılar vardı. İçim çok buruk bir şekilde kendi kendime bir şeyler kovalıyordum yani.

Aklımda en başından beri hep müzik vardı. M LISA

Ama okulu bitirip mesaili bir işe girdiğim zaman anladım ki, en azından bu yolu yürümeye bir şans vermezsem ben hiçbir zaman mutlu bir insan olamayacağım. Müzik yapmanın benim için basit bir hobiden çok daha öte olduğunu net olarak hissettirdi bana kısacık süren beyaz yaka deneyimim. Ve bir işaret gibi tam o günlerde önüme güzel fırsatlar çıktı müzikle alakalı. Daha 3. günümde istifa edip bu yola girdim. Tabii hemen olmadı bir şeyler ama önemli bir karardı tabii ki.

Aslında ilk mahlasın M LISA değildi. Sonradan M LISA'ya geçiş yaptın? Karar vermende neler etkili oldu?

İlk mahlasım Melisa Zey aslında Instagram kullanıcı adımdı ve arkadaş çevremde bana yapıştı bu isim. Ben de şarkılarımı ilk yayınlamaya başladığım dönem bu mahlası tercih ettim. Gerçek ismim Zeynep Melisa zaten. O zamanlar başka bir şirket ile yapıyorduk şarkılarımı, ve sound da daha farklıydı şu ankinden, söz hakkım kısıtlıydı sound üzerinde. Şu anki gibi her adıma dahil olamıyordum. Yollarımızı ayırdık sonra o şirketle.

O dönem müzik şirketi, producer gibi ihtiyaçları çözme yolundaydım. Yıllardır takipleştiğim Erdem (EEI Beats) ile sessionlar yapmaya başladık, deneysel demolarımız oldu epey. Kendisi aynı zamanda beni sektörden birileriyle tanıştırdı falan derken ekipleştik.

Red Bull Rap Trivia © Red Bull

Son zamanlarda şarkıların hızlı tüketildiği bir dönemdeyiz. Bu durum seni sürekli üretme konusunda ateşliyor mu?

Evet, ama tabii ki mental olarak biraz yorucu da olabiliyor. Sonuçta şarkıları hislerim doğrultusunda yapıyorum ve makine gibi standardı olan bir süreç değil. Bir de şarkıların mix'ine kadar tamamen bana özgü bir şeyler çıkması için çok detaya inebiliyorum bazen. Bu da uzatıyor süreçlerimi ama olsun. Yani hep bir acele içinde hissediyorum, kafam rahat değil çoğu zaman. Ama başka bir iş yapsam da eminim yine kafam rahat olmazdı, bu benim yapım biraz sanırım.

Şarkıları yazarken nasıl bir sürecin oluyor? Yani bu konuda herkesin matematiği farklı oluyor, seninki nasıl?

Tek başımayken yazmaktan hoşlanıyorum, içime sinmiyor stüdyoda herkesin içinde yazdığım şarkılar. Sanki tek olmadığım zaman yeterince derine inemiyorum duygusal olarak. Çünkü insan kendini tamamen açmak istiyor, belki ağlamak isteyeceğim, belki durup tavana bakmak isteyeceğim 10 dakika boyunca. Bu kadar özgür hissetmiyorum etrafımda insanlar varken, bu da yazdığım sözlerin derinliğine yansıyor gibi geliyor bana.

Son zamanlarda neler dinliyorsun? Yerli ya da yabancı radarında kimler var?

Billie Eilish'in son albümüne taktım bir çok kişi gibi. Onun haricinde, Rels B'nin son albümünü dinliyorum dünden beri. Bir de SAULT'un Why Why Why diye bir şarkısı var, saatlerce looptaydı geçen gün yine de bıkmadım. Türklerden de Ceza'nın eski albümlerine daldım birkaç gündür. En güncel takıntılarım bu şekilde sanırım.

Tek başımayken yazmaktan hoşlanıyorum. Stüdyoda herkesin içindeyken yazdığım şarkılar içime sinmiyor. M Lisa

Yerli ya da yabancı “Kesinlikle beraber çalışmam, parça yapmam” lazım dediğin sanatçılar var mı aklında?

Var tabii, uçuk uçuk isimler geliyor aklıma, hiç söylemek istemiyorum şu an, korktum.

Özellikle geçmişte, örnek aldığın sanatçılar var mıydı?

Çok var aslında ama ilk aklıma gelenler; Amy Winehouse, Lana Del Rey, Rihanna, Lauryn Hill. Bu isimler benim şu an yaptığım müzikte mutlaka etkisi olan isimlerdir geçmişte çok yoğun dinlediğim için.