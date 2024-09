M LISA: Şarkılarımı Tek Başımayken Yazabiliyorum

İlk mahlasım Melisa Zey aslında Instagram kullanıcı adımdı ve arkadaş çevremde bana yapıştı bu isim. Ben de şarkılarımı ilk yayınlamaya başladığım dönem bu mahlası tercih ettim. Gerçek ismim Zeynep Melisa zaten. O zamanlar başka bir şirket ile yapıyorduk şarkılarımı, ve sound da daha farklıydı şu ankinden, söz hakkım kısıtlıydı sound üzerinde. Şu anki gibi her adıma dahil olamıyordum. Yollarımızı ayırdık sonra o şirketle.

