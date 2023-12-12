Kayak Konusunda Bir Usta: Mac Forehand

Slopestyle'dan sokaklara ve yüksek karlarla dolu banliyö keşiflerine kadar, kayak çok çeşitli ifade araçlarını kapsar. Ama bu bir sanat mı? Film yapımcısı Etienne Mérel ve Faction arasındaki son sinematik işbirliği olan Abstract 'ın ortaya attığı soru bu.

Film siyah-beyaz olarak, hayat ve insan yaratıcılığı hakkında en büyük soruları soran bir dış sesle başlıyor. Mağara resimlerinden ekstrem sporlara, yaratıcı ifadeyi oluşturan nedir? Alex Hall, Mac Forehand , Antti Ollila ve Koga Hoshino gibi isimlerin Hoshino'nun memleketi Japonya'da tırabzanları üzerindeki performansı izledikten sonra cevap hızla netleşiyor. Filmin tamamını bu sayfanın üst kısmında izleyebilirsin.

"Kayak kesinlikle bir sanattır," diyor 22 yaşındaki Forehand ve ekliyor: "Bu, tamamen kendini ifade etmekle ilgili. Bu işin en güzel yanı da bu; ne yapmak istiyorsak onu yapabiliyoruz. Kayaklarınız üzerinde bir şaheser yaratıyorsunuz. Bunun gibi filmler sanatı kendi tarzımızda göstermemizi sağlıyor."

Mac Forehand © Peter Morning/Red Bull Content Pool Kayak kesinlikle bir sanat. Tamamen kendini ifade etmekle ilgili, en güzel yanı da bu. Mac Forehand

Connecticut, ABD doğumlu sporcu, bu sporun en heyecan verici isimlerinden biri olarak istikrarlı bir şekilde adını duyuruyor. Altı yaşındayken kız kardeşi Savannah'dan serbest stil kayağa başlaması için ilham alan Forehand, kısa sürede tarih yazdı ve 2019'da henüz 17 yaşındayken slopestyle dalında Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.

Forehand, sayfanın üst kısmından izleyebileceğin Abstract'taki rolü için "Filmi çok sevdim," diyor ve ekliyor: "Kayağımdan gerçekten çok memnundum. Bu benim sokaklarda, dağlık arazide geçirdiğim ilk tam sezonumdu ve her şeyin bir araya gelmesinden çok memnunum."

Yüksek oktanlı açılış bölümünde Forehand ve arkadaşları Japonya'nın Yuzawa kentinin bembeyaz manzaralarının ortasında kıyamet gibi görünen merdivenler ve tırabzanlarla mücadele ediyor. Bu aynı zamanda Forehand'in ülkeye ilk gelişini ve sokak stiline ilk girişini temsil ediyor.

"Tokyo'nun iki saat kuzeyindeydik," diyor Forehand ve ekliyor: "Oldukça güzeldi, çünkü hiç kar yoktu. Ardından 30 dakika kadar bir tünelden geçtik, dağın diğer tarafına çıktık ve her yerde kocaman kar yığınları görmeye başladık. Sokak kayağına gelince, birkaç yıl önce Denver'da böyle bir şeye gözlerimi açmamı sağlayan bir gezi ayarlamıştım. Dürüst olmak gerekirse, dağdaki park kayağından çok daha korkunç. Çok farklı değişkenler var. Merdivenlerde raya inebilir ya da 10 metreden betona düşebilirsiniz, kar üzerine değil."

Film çekimi Forehand'in ilk büyük dağ gezilerini yapmasını sağladı © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Kendini yeni alanlara itmek Forehand'in sokak kayakçılarına karşı yeni bir beğeni geliştirmesine yol açtı ve bunun kesinlikle gelecekte daha fazla keşfetmek istediği bir şey olduğunu söylüyor. Yaşam tarzının da çok cazip olduğunu söyleyerek " Yapacak çok fazla iş var," diye hatırlatıyor ve ekliyor: "Her sabah erkenden kalkıyor, benzin istasyonundan yemek alıyor ve sonra bütün günü sokaklarda geçiriyorduk. Ve çok fazla kar olduğu için merdivenleri ve rayları kazmanız gerekiyordu çünkü hepsi gömülü halde oluyordu. Çok güzeldi ama çok zor bir işti."

Abstract, Japonya'nın yanı sıra izleyicileri Amerika Birleşik Devletleri'nde Wyoming ve Kuzey Utah'ın taşrasına götürüyor. Forehand sonuncu durak için "Park City'de yaşıyorum, bu yüzden benim için arabayal sürüş mesafesiydi" diyor. Ancak, buralı olmasına rağmen, Blake Wilson ve Duncan Adams gibi diğer sporculara göre memleket avantajına sahip olmadığını, çünkü çekimlerden önce bölgeyi tam olarak keşfetmediğini söylüyor. Forehand, "Tim McChesney hayatı boyunca orada yaşadığı ve o bölge hakkında her şeyi bildiği için bize küçük şeyleri gösteriyordu," diyor ve ekliyor: "Onun da bu gezide olması çok güzeldi."

Abstract, Forehand'in yarışma kazanmaktan daha fazlası olduğunu gösterdi © Christian Pondella/Red Bull Content Pool Abstract için Japonya'da sokak kayağı © Oscar Hall/Faction

"Sonra, taşrada McChesney'e Early Grey adında bir atlayış yaptırdık; bu ağaçların arasında 25 metrelik bir iniş. Gerçekten dar ve düz bir kalkışı var. Tim yıllardır oraya bakıyordu ve çok kar yağdığı için Duncan'ın bir gün önce dört saatini harcayarak bir kicker inşa etmesiyle bunu yapabildi. Biz de 'Bunu yapmak zorundayız, burada başka seçenek yok' dedik. Tim'in bize yeri göstermesi harikaydı."

Rahat hip-hop müziği, büyük düşüşler ve sokak tarzı rayların yanı sıra, filmle ilgili en iyi şey vibe. Sahte belgesel seslendirmesinden binicilerin dalga geçtiği kesmelere kadar, bu komik bir film. Forehand için kayak sonrası yaşam tarzını ve doğru gitmeyen anları tasvir etmek en az hareketleri başarmak kadar önemliydi.

"Bence bu, filme ne kadar emek verdiğimizi gösteriyor," diyor ve ekliyor: "Bir şeyler inşa ettiğimiz ya da özellikleri deneyip tutturamadığımız pek çok klip var. Filmin sonunda Japonya'da bir raya çarptığım bir sahne var. On metre uzağa bir iniş yaptık ama üç ya da dört kez beş metre kadar kısa düştüm," diye gülüyor ve yeniden ekliyor: "Hepimiz kötüydük ve bunu göstermek güzeldi, böylece herkes bunun çok zor bir iş olduğunu anlıyor."

Ters çevrilmiş raylı kaydırak mı? Forehand 2023'ün başlarında bunu denedi © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Abstract'ın yanı sıra, 2023 Forehand için önemli bir yıl oldu; serbest stilde ilk X Games galibiyetini elde etti ve slopestyle'da podyuma çıktı. "Dünya Kupası tarafında pek başarılı değildim" diyen Forehand, başarılarının üzerinde durmaya hiç hevesli olmadığını, hep yeni başarılar aradığını şu sözlerle anlatıyor: "Önümüzdeki yıl Dünya Kupasına farklı bir zihniyetle gideceğim. Neredeyse tüm Dünya Kupalarında ilk beşe girmek istiyorum. Ana hedefim bu."

Ayrıca Maine'deki Sunday River Resort'ta özel olarak inşa edilmiş bir düzenek üzerinde dünyada bir ilk olan tamamen ters ray kayışını gerçekleştirerek fizik kurallarına meydan okumayı başardı. Klipteki inanılmaz sürüşü buradan izleyebilirsiniz .

Ufukta başka film projeleri de olabilir. "Bunu gerçekten zorlamak ve çok yönlü bir kayakçı olmak istiyorum. Yarışmalarda ve film tarafında başarılı olmak ve gerçekten hepsini yapmaya çalışmak istiyorum" diyor ve ekliyor: "Sokak kayağı, özellikle de arazi kayağı yapmaya devam edeceğim. Arazide bir numara yapmanın verdiği tatmin çok büyük. Bu hatlara tepeden baktığınız yer gerçekten korkutucu. Bunların hepsi benim için gerçekten yeniydi ve tekrar yapmak için oldukça heyecanlıyım."