Fair Play Çerçevesinde Maç İzleme Rehberi

Şu günlerde topluca bir araya gelip maç izleme keyfinden uzak kalsak da, yakın bir arkadaş ya da aile üyeleri ile ekran başına geçip maç heyecanı yaşamak hâlâ mümkün. İzlenen maçta taraf tutuluyorsa işlerin gerginleşmesi ise çok büyük bir ihtimal. O yüzden kalpler kırılmasın, fair play çerçevesinde maç izlensin diye bir rehber hazırladık.

Evden hakeme itiraz işe yaramaz

Takımınızın durumu iyi değilse bir sürü sebep ararsınız. Genelde asıl sebep oyuncuların o günkü formsuzluğu, plansızlık ya da şanssızlık gibi şeylerdir ama elbette ilk suçlu her zaman hakem olur. Oyuncuların hakeme itiraz etmesi tamam ama siz de evden ekrana doğru hakeme bağırırsanız herhangi bir sonuç alma şansınız yoktur. O yüzden rahatlayın ve maçın havasına girmeye çalışın.

Küfür Yok

İtiraz demişken, elbette hiçbir itiraz uygun bir dille yapılmaz. Araya birçok ağza alınmayacak küfür de karışır. Küfür evde maç heyecanını öldürecek belki de ilk şeydir. O yüzden pozisyona, hakeme ya da oyuncuya sinirlenseniz bile bu siniri küfürle desteklemek hiçbir sonuç vermez. Eğlenmenin ilk şart olduğunu unutmayın.

Rekabeti eğlenceli hale getir

Eğlence konusuna geldik nihayet. Maç izlemek en temelde bir eğlence işidir ve siz de bunu daha eğlenceli hale getirmek için mesela en başta güzel bir masa hazırlayabilirsiniz. En sevdiğiniz yiyecek ve içecekler hazırsa maç öncesinde son ritüel formaları giymektir. Eğer evde iki farklı takım destekleniyorsa taraflar maç öncesi birbirlerine başarı dileyerek fair play çerçevesinde bir başlangıç yapılabilir. Bu arada forma demişken Red Bull Shop üzerinden birçok formaya ulaşabilirsin.

Totemler serbest

Eğlence demişken totemleri unutmak olmaz… Belki de maç izlemenin en vazgeçilmez parçalarından biridir totemler. Bazen insanı güldürecek kadar sıra dışı (tek ayak üstünde durursam gol atıyoruz) bazen ise yerinden asla kalkmamak gibi sabır isteyen totemler maç izlemenin kadim parçalarıdır. Bu arada totemlerin işe yaradığını iddia eden insanların sayısı da epey fazla.

Tatlı bir son: Maç sonu el sıkışma ritüeli