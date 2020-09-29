Mafia: Definitive Edition Hakkında Bilmen Gerekenler

Hikayenin ön planda olduğu aksiyon oyunlarının en başarılı örneklerinden biridir Mafia. Serinin 2002 yılında çıkan ilk oyunubüyük beğeni toplasa da üçüncü

büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Üçlemenin yenilenmiş sürümlerini bir araya getiren

Mafia Trilogy paketi bu yılın Mayıs ayında duyurulmuştu.

İkinci ve üçüncü oyun nispeten yeni olduğundan duyurunun hemen ardından çıkış yapmıştı. 18 yıllık bir yapım olması itibariyle çok daha fazla emek isteyen ilk oyun ise 25 Eylül’de “Mafia: Definitive Edition” ismiyle oyuncularla buluştu. Son yıllarda bu ve benzeri birçok “yenilenmiş” oyun piyasaya sürüldü ama şunu net olarak söyleyebilirim ki

bundan daha başarılı bir “yenileme” oynamadım.

Şimdiden oyunu ısrarla tavsiye ediyor ve fazlasını merak edenler için oyunun detaylarına geçiyorum.