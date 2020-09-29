Mafia: Definitive Edition Hakkında Bilmen Gerekenler
© Hangar 13
1930’lu yılların karanlık mafya dünyasına geri dönüyoruz.
itibarıyla yayında
Hikayenin ön planda olduğu aksiyon oyunlarının en başarılı örneklerinden biridir Mafia. Serinin 2002 yılında çıkan ilk oyunubüyük beğeni toplasa da üçüncü oyun büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Üçlemenin yenilenmiş sürümlerini bir araya getiren Mafia Trilogy paketi bu yılın Mayıs ayında duyurulmuştu. İkinci ve üçüncü oyun nispeten yeni olduğundan duyurunun hemen ardından çıkış yapmıştı. 18 yıllık bir yapım olması itibariyle çok daha fazla emek isteyen ilk oyun ise 25 Eylül’de “Mafia: Definitive Edition” ismiyle oyuncularla buluştu. Son yıllarda bu ve benzeri birçok “yenilenmiş” oyun piyasaya sürüldü ama şunu net olarak söyleyebilirim ki bundan daha başarılı bir “yenileme” oynamadım. Şimdiden oyunu ısrarla tavsiye ediyor ve fazlasını merak edenler için oyunun detaylarına geçiyorum.
Mafia: Definitive Edition’ın hikayesi
Mafia’nın hikayesi 1930’lu yılların Lost Heaven’ında geçiyor. Özellikle o dönem için ABD’nin suç oranı en yüksek şehirlerinden biri, belki de birincisi konumundaki Chicago aslında burası. Mafya babalarının hüküm sürdüğü, polislerin ve politikacıların kolayca satın alınabildiği bir dönem. Oyunun başrolündeki Thomas “Tommy” Angelo taksicilik yapan sıradan biridir. Ne var ki sakin geçen bir akşamda başına gelenler sonrası hayatı tamamen değişir. Morello ailesinin kurduğu pusudan kaçan Paulie ve Sam ikilisine yardım etmek zorunda kalır. Aslında farkında olmadan Salieri ailesine yardım edince hem işinden olur, hem de Morello’nun hedefi haline gelir. Bu şartlar altında hayatına devam etmesi imkansız hale gelen Tommy, Salieri ailesine katılmak zorunda kalır ve her geçen gün yükselen bir kariyere imza atar. Bundan sonraki süreci kendiniz tecrübe etmelisiniz tabii ki ancak hikayenin Tommy’nin yıllar içinde yaşadıklarını bir dedektife anlatışına paralel ilerlediğini belirteyim.
Mafia: Definitive Edition’ın dünyası
Gerçek bir suç şehri olan Lost Heaven’da oyunun son bölümleri hariç aktif bir yaşam sürülüyor. Halk sokaklarda hem yaya olarak, hem de araçlarla vızır vızır geziyor. Bazı açık dünya temalı oyunların aksine oldukça canlı bir şehir var karşımızda. Dönemin araçları hem tasarım, hem de fiziksel özellikleri açısından oyuna çok iyi aktarılmış. Öte yandan yenilenmiş sürümde orijinal oyunda yer almayan motosikletler de sokaklardaki yerini almış. Oyunun hikayesi boyunca şehrin büyük kısmını ziyaret etme şansı buluyoruz. Şunu net olarak söylemeliyim ki Lost Heaven’ın her köşesi enfes görünüyor. Gündüzleri capcanlı, akşamları ışıl ışıl, yağmurlu gecelerde ise gösterişli bir şehir görüntüsü var. Şehirde hem yaya, hem de araçlı polisler mevcut ve kırmızı ışık ihlali, hız sınırı aşımı ya da tehlikeli araç kullanımı gibi durumlarda hemen peşinize takılıyorlar. Bu tip durumlarda kaçmak ya da uslu bir vatandaş olup polisi bekleyerek cezayı ödemek ise size kalıyor.
Mafia: Definitive Edition’ın oynanış detayları
Mafia’nın yenilenmiş sürümü her ne kadar orijinal oyun üzerine inşa edilse de adeta sıfırdan geliştirilmiş bir yapım gibi. Haliyle birçok açıdan günümüz oyun mekaniklerini barındıran bir yapıya sahip. Öncelikle oyunda Story ve Free Ride olmak üzere iki farklı seçenek olduğunu söyleyeyim. Story’de tamamen hikaye odaklı ve çizgisel bir ilerleyiş mevcut. 20 bölümlük hikaye boyunca sürekli olarak nereye gideceğimize dair yönlendiriliyoruz. Şehri tam anlamıyla keşfetmek, en ücra köşeleri özgürce ziyaret etmek, gizli araçlara ve toplanabilir eşyalara ulaşmak içinse Free Ride daha iyi bir seçenek.
Oyun boyunca bol bol araç kullanıyor, gitmemiz gereken yerlere ulaştığımızda yaya olarak ilerliyor ve gerektiğinde silahlarımıza başvuruyoruz. Öncelikle araç kullanımından bahsetmek gerekirse -orijinal oyunda olduğu gibi- gerçekçi ve zorlayıcı sürüş dinamikleri dikkat çekiyor. Hız, fren ve yol tutuş açısından birbirinden ayrılan araçları kullanmak oldukça keyifli. Bu sürümle oyuna eklenen motosikletleri kullanmak ise oldukça tehlikeli. Bazı görevlerde araç kullanırken çatışmaya girmek gerekiyor ve neyse ki bu anlar oyuncuyu çok zorlamıyor. Yine de oyunu Hard veya Classic zorluk seviyesinde oynamak baş ağrıtabilir.
Mafia: Definitive Edition’ın çağı yakalamakta en fazla zorlandığı bölüm çatışma mekanikleri. Üçüncü şahıs bakış açısından oynanan oyunda tabanca, pompalı tüfek ve piyade tüfeği gibi silahlar kullanıyoruz. Tabii ki her silahın en etkili olduğu menzili kavramak gerekiyor. Siper alma temelli çatışma sahnelerinde zorluk seviyesine bağlı olarak ölmek hiç zor olmuyor. Bu noktada yapay zeka bize biraz yardımcı oluyor çünkü ateş etme rutinleri çabucak öğrenilebiliyor. Ayrıca nadiren pozisyon değiştirmeleri de stratejik çözüm üretmeyi kolaylaştırıyor. Yumrukların konuştuğu yakın dövüş sisteminin de biraz sığ olduğunu not düşeyim.
Genel anlamda fazlasıyla başarılı bulduğum oyunda başarım (achievement) sevdalılarını da birçok hedef bekliyor. Lost Heaven’da çalınabilecek araçlar ile toplanabilecek dergiler, kartlar ve tilkiler (?) mevcut. Bu koleksiyonları tamamlamak dışında gizli araçları da bulmanız gerekiyor ki bu ciddi bir keşif süreci gerektiriyor. Tüm bu keyif verici sürecin dışında oyunun efsanevi (!) yarış bölümünün ilk günkü zorluğuyla sizi beklediğini belirteyim. Öyle ki oyunu Hard veya Classic zorluk seviyesinde oynarsanız, yarışı kazanmanız yarım saati rahatlıkla aşacaktır. Yarışı kazanmadıkça hikayenin ilerlemesi mümkün değil, bilesiniz.
Mafia: Definitive Edition platform ve fiyat bilgisi
Mafia üçlemesinin üç oyunu birden yenilenmiş sürümleriyle satışta. Ne var ki ilk oyun ile sonraki oyunlar arasında bir satış farkı mevcut. İkinci ve üçüncü oyuna daha önce sahip olanlar, bu oyunların yenilenmiş sürümlerine ücretsiz olarak sahip olabiliyorlar. İlk oyunun yenilenmiş sürümünü ise her halükarda satın almak gerekiyor çünkü adeta sıfırdan geliştirilmiş bir oyun var karşımızda. Serinin tamamını tek bir paket halinde (Mafia Trilogy) ya da her oyunu ayrı ayrı satın alabilirsiniz. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulan ilk oyunun fiyatı tüm platformlarda 259 TL olarak belirlenmiş. Aynı şekilde üç oyunun yer aldığı Mafia Trilogy paketini üç platformda da 374 TL’den satın almak mümkün.
Mafia: Definitive Edition sistem gereksinimleri
Orijinal oyunun 2002 yılında çıkmış olması ve dönemin teknolojileri göz önüne alındığında yenilenmiş sürümde ciddi bir sistem ihtiyacı farkı var tabii ki. Baştan aşağıya yenilenen ve günümüz grafik teknolojilerinden yararlanan, buna paralel olarak enfes bir görsellik sunan oyunun optimizasyon konusunda oldukça başarılı olduğunu söylemeliyim. Teknik açıdan sorunlar yumağı olarak karşımıza çıkan Mafia III’ü geliştiren Hangar 13’ün bu performansını şaşkınlıkla takdir ediyor ve oyunun hem minimum, hem de önerilen sistem gereksinimlerini sıralıyorum.
Minimum
- - Intel Core i5-2550K ya da AMD FX-8120 işlemci
- - NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon HD 7870 ekran kartı
- - 6 GB bellek
- - 50 GB disk alanı
- - Windows 10 64-bit işletim sistemi
Önerilen
- - Intel Core i7-3770 ya da AMD FX-8350 işlemci
- - NVIDIA GeForce GTX 1080 ya da AMD Radeon RX 5700 ekran kartı
- - 16 GB bellek
- - 50 GB disk alanı
- - Windows 10 64-bit işletim sistemi