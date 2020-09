Mafia: Definitive Edition Hakkında Bilmen Gerekenler

Mafia: Definitive Edition’ın hikayesi

Mafia’nın hikayesi 1930’lu yılların Lost Heaven’ında geçiyor. Özellikle o dönem için ABD’nin suç oranı en yüksek şehirlerinden biri, belki de birincisi konumundaki Chicago aslında burası. Mafya babalarının hüküm sürdüğü, polislerin ve politikacıların kolayca satın alınabildiği bir dönem. Oyunun başrolündeki Thomas “Tommy” Angelo taksicilik yapan sıradan biridir. Ne var ki sakin geçen bir akşamda başına gelenler sonrası hayatı tamamen değişir. Morello ailesinin kurduğu pusudan kaçan Paulie ve Sam ikilisine yardım etmek zorunda kalır. Aslında farkında olmadan Salieri ailesine yardım edince hem işinden olur, hem de Morello’nun hedefi haline gelir. Bu şartlar altında hayatına devam etmesi imkansız hale gelen Tommy, Salieri ailesine katılmak zorunda kalır ve her geçen gün yükselen bir kariyere imza atar. Bundan sonraki süreci kendiniz tecrübe etmelisiniz tabii ki ancak hikayenin Tommy’nin yıllar içinde yaşadıklarını bir dedektife anlatışına paralel ilerlediğini belirteyim.

Mafia: Definitive Edition’ın dünyası

Lost Heaven’ın her köşesi enfes görünüyor

Gerçek bir suç şehri olan Lost Heaven’da oyunun son bölümleri hariç aktif bir yaşam sürülüyor. Halk sokaklarda hem yaya olarak, hem de araçlarla vızır vızır geziyor. Bazı açık dünya temalı oyunların aksine oldukça canlı bir şehir var karşımızda. Dönemin araçları hem tasarım, hem de fiziksel özellikleri açısından oyuna çok iyi aktarılmış. Öte yandan yenilenmiş sürümde orijinal oyunda yer almayan motosikletler de sokaklardaki yerini almış. Oyunun hikayesi boyunca şehrin büyük kısmını ziyaret etme şansı buluyoruz. Şunu net olarak söylemeliyim ki Lost Heaven’ın her köşesi enfes görünüyor . Gündüzleri capcanlı, akşamları ışıl ışıl, yağmurlu gecelerde ise gösterişli bir şehir görüntüsü var. Şehirde hem yaya, hem de araçlı polisler mevcut ve kırmızı ışık ihlali, hız sınırı aşımı ya da tehlikeli araç kullanımı gibi durumlarda hemen peşinize takılıyorlar. Bu tip durumlarda kaçmak ya da uslu bir vatandaş olup polisi bekleyerek cezayı ödemek ise size kalıyor.

Mafia: Definitive Edition’ın oynanış detayları

Mafia’nın yenilenmiş sürümü her ne kadar orijinal oyun üzerine inşa edilse de adeta sıfırdan geliştirilmiş bir yapım gibi. Haliyle birçok açıdan günümüz oyun mekaniklerini barındıran bir yapıya sahip. Öncelikle oyunda Story ve Free Ride olmak üzere iki farklı seçenek olduğunu söyleyeyim.

Mafia’nın yenilenmiş sürümü her ne kadar orijinal oyun üzerine inşa edilse de adeta sıfırdan geliştirilmiş bir yapım gibi. Haliyle birçok açıdan günümüz oyun mekaniklerini barındıran bir yapıya sahip. Öncelikle oyunda Story ve Free Ride olmak üzere iki farklı seçenek olduğunu söyleyeyim. Story’de tamamen hikaye odaklı ve çizgisel bir ilerleyiş mevcut. 20 bölümlük hikaye boyunca sürekli olarak nereye gideceğimize dair yönlendiriliyoruz. Şehri tam anlamıyla keşfetmek, en ücra köşeleri özgürce ziyaret etmek, gizli araçlara ve toplanabilir eşyalara ulaşmak içinse Free Ride daha iyi bir seçenek.

Tommy’nin ilk görüşte aşık olduğu Sarah ona her koşulda destek oluyor

Tabii ki her silahın en etkili olduğu menzili kavramak gerekiyor. Siper alma temelli çatışma sahnelerinde zorluk seviyesine bağlı olarak ölmek hiç zor olmuyor. Bu noktada yapay zeka bize biraz yardımcı oluyor çünkü ateş etme rutinleri çabucak öğrenilebiliyor. Ayrıca nadiren pozisyon değiştirmeleri de stratejik çözüm üretmeyi kolaylaştırıyor. Yumrukların konuştuğu yakın dövüş sisteminin de biraz sığ olduğunu not düşeyim.

Mafia: Definitive Edition’ın çağı yakalamakta en fazla zorlandığı bölüm çatışma mekanikleri. Üçüncü şahıs bakış açısından oynanan oyunda tabanca, pompalı tüfek ve piyade tüfeği gibi silahlar kullanıyoruz. Tabii ki her silahın en etkili olduğu menzili kavramak gerekiyor. Siper alma temelli çatışma sahnelerinde zorluk seviyesine bağlı olarak ölmek hiç zor olmuyor. Bu noktada yapay zeka bize biraz yardımcı oluyor çünkü ateş etme rutinleri çabucak öğrenilebiliyor. Ayrıca nadiren pozisyon değiştirmeleri de stratejik çözüm üretmeyi kolaylaştırıyor. Yumrukların konuştuğu yakın dövüş sisteminin de biraz sığ olduğunu not düşeyim.

Mafia: Definitive Edition platform ve fiyat bilgisi