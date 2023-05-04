Manuel Puccetti: "Türk sporcular, bizim ikinci ailemiz gibi oldular"

Puccetti Racing , Supersport ve Superbike kategorilerinde özellikle Türk sporcularla elde ettiği başarılarla öne çıkıyor. Red Bull sporcusu Can Öncü 'nün Supersport kategorisinde yer aldığı takım, geçmişte Bahattin Sofuoğlu , Toprak Razgatlıoğlu ve elbette Kenan Sofuoğlu gibi Türk motor sporları dünyasının önemli isimleriyle birlikte çalıştı.

Puccetti Racing'in sahibi Manuel Puccetti ile Kenan'dan Toprak'a, Bahattin'den Can'a, takımın Türk sporcularla olan ortak geçmişini; Kenan Sofuoğlu'nun mentörlük rolünü, Toprak'ın Puccetti yıllarını ve Can ile devam eden iş birliklerini konuştuk.

Toprak, Deniz, Can ve Bahattin'in Kenan Sofuoğlu mentörlüğünde başarı basamaklarını bir bir çıkmasına odaklanan KNN54 belgeseli yayında! Şimdi Red Bull TV'den izle.

Motosiklet tutkunu bir ailenin ferdi olarak adınızı pistte yarışan bir motosikletin üzerinde görmek size neler hissettiriyor?

Çok uzun yıllardır, yarışmak bizim tutkumuz ve dünyamız. Çok uzun bir süredir farklı kategorilerde başarılı bir şekilde bu işi yürütebildiğimiz için çok mutluyuz. Özellikle Türk sporcular, bizim ikinci ailemiz gibi oldular. Birlikte çok iyi güzel yıllar geçirdik ve bundan sonra da birlikte çalışıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

Türk sporculardan bahsetmişken şöyle bir soru ekleyelim. Birçok Türk sürücü ile birlikte çalıştınız. Türk sporcuların yarış kültürü hakkında neler söylersiniz?

Evet, doğru. 2014 yılında ilk olarak Kenan Sofuoğlu’yla başladık. 2015 ve 2016’da şampiyonluklar elde ettik. Yine 2014’te Toprak’la da çalışmaya başladık. Beş yıl boyunca bizimle bir gelişim süreci yaşadı ve bu dönemde alt kategorilerden başlayıp Superbike seviyesine kadar yükseldi. Birlikte büyük başarılara imza attık. O gelişirken takım olarak biz de geliştik. Daha sonra Bahattin Sofuoğlu’yla da çalıştık. Son dört yıldır da Can Öncü’yle beraberiz ve birlikte daha fazla başarı elde etmek için çabalıyoruz.

Kenan Sofuoğlu'nun Puccetti ve genel olarak yarış dünyasına kattıkları hakkında neler söylersiniz?

Kenan bizim iş ortağımız. Onunla birlikte genç Türk sürücüleri keşfedip geliştirmeye çalışıyoruz. Onunla çalışmak ve Toprak, Bahattin, Can gibi sürücülerin gelişimini izlemek çok değerli. Türkiye’deki akademisinde yaptığı işlere çok büyük bir saygı duyuyorum. Çok güçlü bir akıl hocası, hem performans açısından sürücüleri geliştiriyor hem de onlara nasıl çalışmaları gerektiğini ve nasıl şampiyon olunacağını öğretiyor.

Takım yöneticisi olarak, yeni yetenekler bulma konusundaki yaklaşımınızı nasıl tanımlarsınız? Sürücülerde hangi noktalara odaklanıyorsunuz?

Öncelikle sürüş stiline ve hızına odaklanıyoruz. Çok genç dahi olsalar potansiyel vadedip vadetmediğini görebiliyoruz. Birçok genç sürücü var ama sadece bazıları çok yetenekli. Bu durumda gelecekte bir şampiyona dönüşebilecek olanlara odaklanıyoruz.

Can Öncü © Team Puccetti

Can Öncü’nün hangi yetenekleri onu tercih etmenizde etken oldu ve onun potansiyelini nerede görüyorsunuz?

Bence Can, Toprak’la aynı yeteneklere sahip ve potansiyeli de farklı değil. Dolayısıyla bu sezon birlikte şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyoruz. Bu bizim ana hedefimiz.

Toprak Razgatlıoğlu'yla Puccetti Racing’da birlikte geçirdiğiniz dönemi nasıl hatırlıyorsunuz?

Birlikte beş yıl geçirdik ve bu yarış dünyasında oldukça uzun bir süre. Hala iletişim halindeyiz. Neredeyse her hafta konuşuyoruz, kardeş gibiyiz. Başka bir takım için yarışsa da aramızdaki iletişim hiç kopmadı. Birlikte çok vakit geçiriyoruz ve birbirimize çok saygı duyuyoruz. Bence şu anda dünyanın en yetenekli sürücülerinden biri ve çok daha fazla sayıda şampiyonluğa ulaşabilecek özelliklere sahip.

Toprak, yeni motosikletiyle © Turkish Puccetti Racing

Kenan Sofuoğlu, genç Türk sürücülere mentörlük yapıyor. Bir şampiyondan bir akıl hocasına geçişi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kenan, Supersport kategorisinde tarihin en başarılı sürücüleri arasında yer alıyor. Yarıştığı dönemde hep çok yetenekli, hızlı ve güçlüydü. Bir akıl hocası olarak ise çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Sürücüler kariyerlerinin bir noktasında emekli olmak durumunda kalıyorlar. Kenan da emekli olduktan sonra genç sürücülere yardımcı oluyor ve mükemmel bir iş çıkarıyor.

İki sürücüyle de birlikte çalışmış biri olarak Can Öncü ve Kenan Sofuoğlu arasında herhangi bir benzerlik görüyor musunuz?

Karakter açısından çok farklılar ama yetenek ve hız açısından çok benziyorlar.

Yarışları izlerken kendi yarıştığınız dönemleri hiç düşünüyor musunuz?

Elbette ama burası Dünya Şampiyonası. Bugün yaptığımız şey en hızlı sürücüleri, en değerli yetenekleri bir araya getiriyor. Burada tutkumuzu farklı bir şekilde yaşıyoruz, yarışları izlemekten keyif alıyor ve sevdiğimiz işi yapıyoruz.