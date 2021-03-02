İklim Değişikliği ve Manyetik Alanlar

Dünya’nın manyetik alanları, gezegenimizdeki yaşamın sürdürülmesine yardımcı olan kritik bir kalkan aslında. Kötü haber ise bu manyetik alanların bize sırtını dönerek gezegenimize zarar verme ihtimalinin ortaya çıkmış olması.

Manyetik alanlar Dünya için koruyucu kalkan görevi görüyor © Unsplash

Dünya’yı zararlı ultraviyole radyasyondan koruyan manyetik alanların gücü, manyetik kutuplarda yaşanan konum oynamaları sonucu değişebiliyor. Bilindiği kadarıyla bu tip en son olay 41 bin yıl önce gerçekleşti . Bunca yıl geçmesine rağmen iklim değişikliğinin itici gücü ve hatta bazı türlerin neslinin tükenmesinin sebebi olarak hayatımıza etki ediyor olabilir.

Yeni bir araştırmaya göre 40 bin yıldan daha uzun süre önce yaşanan atmosferik değişiklikler, gezegenimiz üzerinde çevresel hasarlara neden olup türlerin yok olmasına kadar uzanan radikal etkiler bıraktı. Manyetik alanlar daha önce ekolojik felaketler ile ilintilenmemişti. Bu sebeple aradaki bağlantının fark edilmesi yeni bir durum ve şimdilik tartışmaya açık.

Bu yeni teori nereden çıktı?

Bilim insanlarının Yeni Zelanda’daki ağaç örnekleri üzerinde yaptıkları incelemeler, Dünya’nın uzaydan gelen yüksek seviyedeki radyasyona maruz kaldığını gösteriyor. İncelemelere konu olan ağaçların adı Kauri ve bu ağaçlar bin yıl kadar yaşayabiliyor. Haliyle Kauri ağaçlarının ayaklı birer biyolojik laboratuvar olduğu düşünülebilir. Üstelik bir Kauri ağacı ölse bile odunları on binlerce yıl boyunca çürümeden kalabiliyor.

Hal böyle olunca Kauri ağacından alınan bir kesit sayesinde on binlerce yıl boyunca bölgede yaşanan tüm atmosferik olaylar önümüze konabiliyor. Bu ağaçların halkalarını inceleyen bilim insanları, karbon tarihlendirme tekniğini kullanarak 40 bin yaşın üzerinde örneklerle çalıştıklarını gördüler ki bu da “Laschamp Olayı” olarak bilinen bir dönemde büyüdükleri anlamına geliyor.

Laschamp olayı nedir?

Laschamp olayı, ortalama birkaç milyon yılda bir gerçekleşen geçici jeomanyetik dönüşüm sürecidir. Son olarak 41 bin yıl önce gerçekleşen, 440 yıl süren ve gezegenimizin manyetik alanlarının değişip zayıflaması etkinliğidir. Daha da basitleştirmek gerekirse kuzeyin güney, güneyin kuzey haline geldiği çok ilginç bir dönem.

Laschamp Olayı sonrası Tazmanya'da Kuzey Işıkları görülmeye başlandı © Unsplash

Bu öyle güçlü bir olay ki günümüzde gerçekleşse uydular çalışmaz, dünyanın tüm iletişim ağı kesilir, elektrik dağıtım sistemleri felç olur. Neyse ki 41 bin yıl önce gerçekleşen etkinlikte insanoğlunun hayatı çok daha az etkilenmişti. Öte yandan Tazmanya’daki insanlar Kuzey Işıkları'nı görmeye başladılar ama bunun onlar üzerindeki etkisini kendilerine sormak daha doğru olur.

Kauri ağaçları

Kauri ağaçları üzerindeki araştırmalara geri dönersek alının örnekler, yeryüzünün yüksek düzeyde kozmik parçacıklara ve uzaydan gelen radyasyona maruz kaldığını gösteriyor. Üstelik bu parçacıkların ozon tabakasının parçalanmasına katkıda bulunduğu ve bunun da hem küresel iklim değişikliklerine, hem de çevresel değişikliklere yol açmış olabileceği tahmin ediliyor.

Tazmanya halkının Kuzey Işıkları ile tanışması kulağa hoş gelse de güneşten gelen yüksek miktardaki radyasyon yanıklara ve diğer bazı rahatsızlıklara sebep olmuş olabilir. Araştırmacılar insanların güneşten kaçmak için mağaralara taşınmış, hatta mağara duvarlarına resimler yapmak için kullandıkları boyayı ilkel bir güneş kremi olarak denemiş olabileceklerini söylüyor.

Tüm bu teorileri eleştiren kesim ise konunun bazı noktalarını ilginç bulmakla beraber küresel ısınma ile ilgili büyük sonuçlar çıkarmak için çok erken olduğunu, dahası insanoğlunun mağaraya göçünün sebebinin keşfedildiğinin söylenmesinin fazlasıyla iddialı olduğunu belirtiyor.

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