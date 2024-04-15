Maratonda Hidrasyon Stratejini Mükemmelleştirmen için 7 İpucu

Doğru miktarda su içmek maraton başarısı için çok önemlidir. Ama ne zaman ve ne içilmeli? Ne kadarı çok fazla? Ve yeterince sıvı almazsanız ne olur? Önde gelen spor ve performans beslenme uzmanı Will Girling'e, 5 Mayıs'ta Wings for Life World Run maratonu öncesinde, sırasında ve sonrasında ne kadar sıvı almanız gerektiğine dair tavsiyelerini sorduk.

01 Koşu için en uygun su miktarı nedir?

3 dakika Wings for Life World Run 2023'ün En İyi Anları Yüzbinlerce katılımcı, omurilik yaralanmalarının tedavisi için bir çare bulmak amacıyla bir kez daha kilometrelerce koştu. İşte Wings for Life World Run 2023'ün en iyi anları.

Yarış günü tüketilmesi gereken en uygun su miktarını bulmaya çalışırken akılda tutulması gereken en önemli şey, her şeyin kişiye göre değiştiğidir. Vücudumuzun ne kadar suya ihtiyacı olduğu ve günden güne ne kadar su içmemiz gerektiği konusunda çelişkili tavsiyeler var, ancak bir rehber olarak Girling ortalama bir insan için 0.033ml/kg öneriyor.

Girling, "Su ihtiyacı her bireyin terleme oranına göre değişir" diyor ve ekliyor "Bu aynı zamanda ısı, nem ve egzersiz yoğunluğu gibi faktörlerden de etkilenecektir. Ancak genel bir kural olarak, saatte 400 ml ila 800 ml su tüketmek yeterli olacaktır."

Bir maraton sırasında ne kadar su tüketmen gerektiğini hesaplamak zor olabilir. Bir koşucu olarak kim olduğunu ve yarış gününün nasıl geçeceğini biraz düşün. Örneğin şunları göz önünde bulundur.

Kilo

Ne kadar terliyorsun

Yarışı bitirmen ne kadar sürecek?

Yarış sırasında koşullar nasıl olacak?

Buradan, aşırı su tüketmeden yarış gününe kadar ihtiyaç duyacağınız minimum su miktarını daha iyi anlayabilirsin. Uyulması gereken iyi bir kural, başlangıçtan 2 saat önce yaklaşık 400 ml ila 500 ml ve koşudan 15 dakika önce 200 ml daha tüketmeye çalışmaktır.

Ardından yarış boyunca düzenli aralıklarla içmeye devam ettiğinden emin ol.

02 Ter testi nasıl yapılır

Girling, bir saatlik egzersiz sırasında ne kadar ter kaybettiğini ve dolayısıyla bunu yerine koymak için ne kadar su içmen gerektiğini belirlemek için kendi ter testini yapabileceğini söylüyor.

Ter testi yapmak, yarış boyunca tüketilecek en uygun su miktarını daha derinlemesine incelemeni sağlar. Ancak koşu hızın, sıcaklık ve kilon gibi göz önünde bulundurman gereken başka faktörler ve koşullar da vardır.

Kendi ter testini yapmak için aşağıdaki ipuçlarını izle:

Koşmadan önce üzerinde kıyafet yokken tartıl ve bunu bir yere not et Koşarken yanına kontrollü miktarda su al, yaklaşık 500 ml yeterli olacaktır Rahat bir hızda veya tipik yarış hızında 60 dakika boyunca koş Koşunuz sırasında yanınızda getirdiğiniz tüm suyu tükettiğinden emin ol İşin bittiğinde soyun, kurulan ve tekrar tartıl Ağırlığını not et ve koşmadan önceki ağırlığınla karşılaştır.

Girling, "Kilondaki fark, belirli bir nem ve sıcaklıkta yarış temposunda saat başına ortalama ter oranını bilmeni sağlayacaktır" diyor.

Saat başına ter oranını bulmak faydalı olabilir çünkü yarış sırasında vücut ağırlığını yüzde ikisinden fazlasını kaybetmek istemezsin. Düzgün bir şekilde sıvı almadan bu noktayı geçmen, koşarken sorunlara yol açabilir.

Yarıştan üç saat önce içinde bir elektrolit tableti bulunan yaklaşık 600 ml su yudumlamaya başla. Will Girling

Koşu sonrası ağırlığın öğrendikten sonra, farkı mililitreye çevirebilir ve ardından toplam sıvı kaybınızı bulmak için koşarken tükettiğin 500 ml'ye ekleyebilirsin.

Örneğin, ağırlık farkın 0,5 kg ise, bunu 500 ml'ye dönüştürebilir ve tükettiğin 500 ml suya ekleyerek toplamda bir litre sıvı kaybı elde edebilirsin.

Bunun koştuğun koşullara bağlı olarak değişeceğini unutma, bu nedenle en doğru resmi elde etmek için maratondan önce birkaç farklı koşulda ter testi yap.

03 Kişisel yarış günü hidrasyon stratejini nasıl oluşturabilirsin?

Bir maraton mücadelesi: Lucy Charles-Barclay 42.2 km boyunca çok güçlüydü © James Mitchell/Red Bull Content Pool

Girling'e göre, araştırmalar maraton öncesi aşırı sıvı alımının etkisiz olduğunu göstermiştir. En iyi uygulamanın, etkinlik gününe kadar normal şekilde sıvı almak olduğunu söylüyor.

Yarış gününe kadar geçen 48 saat içinde susuz kalmamak için biraz çaba sarf etmek, genellikle yarış boyunca susuz kalmamak kadar önemlidir.

"Yarıştan üç saat önce içinde elektrolit tableti olan yaklaşık 600 ml su yudumlamaya başlayın ve idrarınız berraklaşana kadar için. Eğer hala berrak değilse, bunun üzerine 400 ml daha için," diye öneriyor Girling.

'İdrarınızın rengini kontrol edin' testi ne kadar susuz kaldığınızı belirlemenin güvenilir bir yoludur: ne kadar koyu ise o kadar susuz kalmışsınız demektir ve ne kadar açık/net ise o kadar susuz kalmışsınız demektir.

Yarışa başlamadan hemen önce, tüm süre boyunca susuz kalacağın beklentisiyle büyük miktarda su tüketmek istemezsin. Bunu yaparsanız, şişkinlik ve sodyum dengesizliğini bozma riskiyle karşı karşıya kalırsın.

Bu nedenle, başlangıç çizgisine gelmeden önce verimli bir şekilde sıvı almak için zaman ayırman son derece önemlidir.

04 Enerji içecekleri de yardımcı olabilir

Flo Neuschwander bir maratonu üç saatin altında koşabilir © Helge Röske/Red Bull Content Pool

Enerji içecekleri elektrolit sağlamanın yanı sıra, genellikle iki saatlik egzersizden sonra tükenen glikojen depolarını yenilemeye yardımcı olan karbonhidratlar sağlar, bu da kan şekeri seviyelerini koruyabileceğin ve duvara çarpmaktan kaçınabileceğin anlamına gelir.

Girling, "Saatte 20 g [veya karbonhidrat] kadar az bir miktarla performans artışı görülmüştür" diyor ve ekliyor: "Saatte en az 40-60 g, yoğun koşuyorsanız daha fazlasını hedeflemenizi öneririm. Bunu 2:1 oranında bir glikoz-fruktoz karışımından elde etmek, sindirim yeteneğinizi geliştirecek ve gastrointestinal sıkıntı olasılığını azaltacaktır."

Saatte 20 g kadar az karbonhidratla performans artışı görülmüştür Will Girling

Ultra koşucu Tom Evans , "Yarışların ikinci yarısında, fiziksel enerjiye ve zihinsel odaklanmaya ihtiyaç duyduğumda bir Red Bull içiyorum" diyor ve ekliyor: "Asıl yarış yolun yüzde 80'ine kadar başlamıyor bile ve işte o zaman Red Bull'u kullanmaya başlıyorum, enerji toplamak için."

05 Hidrasyon planını yarış günündeki ter oranına göre ayarla

Niamh Emerson gibi her koşulda performans göstermek için hidrasyonu tamamla © Greg Coleman / Red Bull Content Pool

Birçok yarışta hava durumunu tahmin etmek zor olabiliyor. Özellikle bahar sonu ve yaz koşularında yarışırken hava çok sıcak olabilir. Girling, "Düzenli olarak yarış temposunda koşmak iklime alışmana yardımcı olacaktır" diyor ve ekliyor: “Ancak o gün hava daha sıcaksa, terleme oranının artmasıyla birlikte sıvı ihtiyacınızın da değişeceğini unutma.”

Yarış günü hava biraz daha soğuk olacaksa da bu durum benzer şekilde işleyecektir. Bunaltıcı sıcak bir güne kıyasla çok fazla terlemeyebilirsin, ancak sıcaklık ve iklimin ne olacağına bağlı olarak vücudunu nasıl düzgün bir şekilde nemlendireceğini keşfetmek önemlidir.

06 Koşarken elektrolit almak neden önemlidir?

Koşucu Ruy Ueda gibi uzun mesafe koşabilmen için elektrolit dengesi önemli © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

Dehidrasyon ve aşırı hidrasyonun birden fazla belirtisi vardır; hiponatremi - kanındaki sodyum seviyesinin çok düşük olduğu durum - hem çok fazla sıvı almaktan hem de yeterince sıvı almamaktan kaynaklanabilen bir durumdur.

Girling, "Asıl mesele elektrolit dengesidir" diyor ve ekliyor: "Beyne doğru sıvı hareketine neden olabilir ve garip hissetmekten zihinsel karışıklığa, genel halsizliğe, çöküşe, nöbete, komaya ve nihayetinde ölüme kadar ilerleyebilen semptomlarla şişmeye neden olabilir."

Dikkat edilmesi gereken bir işaret, dehidrasyonun her yüzde biri için kalp atış hızının 5-8 bpm artmasıdır.

Girling, "Su tek başına seni elektrolit içerdiğinde olduğu kadar iyi hidrate etmez, ancak hiponatremi yalnızca aşırı su alımı ve elektrolit alımı olmadığında meydana gelir, bu da vücudunun dengesini bozar ve esasen kendini seyreltirsin" diyor. Girling, üç saatten kısa süren egzersizler için 0,5 ila 0,7 g/l sodyum öneriyor, daha uzun süreler için ise daha fazla sodyum gerekiyor. Ortalama elektrolit tabletleri 0,4 g civarındadır.

07 Yarıştan sonra su içmeye devam et

Koşucu Mădălina Florea Romanya'daki Red Bull Outrun The Lift etkinliğinde © Attila Szabo/Red Bull Content Pool

Her zaman "Susadığında su iç" kuralına göre yaşamak zorunda değilsin.

Girling, "Tipik olarak, susadığında içiyorsan, zaten biraz susuz kalmışsınız demektir" diyor. "Hidrasyon testinle eşleşen düzenli sıvı tüketimi ve vücut ağırlığının %2'sinden fazlasını kaybetmediğinden emin olmak odak noktan olmalıdır."

Bitiş çizgisine ulaştığında maraton sona ermiştir ancak hidrasyon stratejin sona ermemiştir. En azından henüz değil…

Girling, "Kaybettiklerini yerine koyduğundan emin olmak, bitirdikten sonraki ana hedefin olmalıdır, bu nedenle etkinlikten sonra bir süre daha elektrolitli su içmeye devam et" diyor.

Yarış koşmak hiç şüphesiz vücudunu zorlayacak ve onu aşırı yüklenmeye sokacaktır. Bu nedenle yarış bittikten sonra su içmeye devam etmek, yaralanma ve kas krampları olasılığını azaltmak ve genel iyileşmene yardımcı olmak için önemlidir.