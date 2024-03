Yeni Başlayanlar İçin Maraton Tavsiyeleri

İlk dört haftada vücudunu antrenmana alıştırırsın. Yavaş yavaş artan koşu yüklerine doğru yol alacaksın. Hafta içinde 30 dakikalık iki kolay koşu (örneğin Salı ve Perşembe) ve hafta sonunda daha uzun bir koşu iyi bir başlangıç olabilir. Uzun koşulara 40 dakika ile başla ve her hafta 10 dakika daha ekle. Uzun koşular için ortalama bir tempo yeterlidir, her şey dayanıklılığı geliştirmekle ilgilidir.

