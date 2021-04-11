Maraton İzmir'de Neler Oldu?
© Mahmut Cinci
Red Bull Challengers üyelerinin de katıldığı maratondan öne çıkanları bir araya getirdik.
itibarıyla yayında
Türkiye’nin önemli maratonlarından biri olan Maraton İzmir 11 Nisan Pazar günü koşuldu.
Bu sene Birleşmiş Milletler’in Küresel Amaçlar başlığı altında topladığı “Sürdürülebilir Bir Dünya” teması altında yapılan koşunun başlangıcı Şair Eşref Bulvarı üzerindeki İZFAŞ Binası önünden yapıldı. Lozan Meydanı’nda sona eren Maraton İzmir’e Red Bull Challengers’tan Rundamental, Beat Run Crew, Runarchy, No Reason Co., ve Karşıyaka One Team koşu grupları da katıldı ve şehre izini bıraktı.
Maraton bu yıl, yarı maraton, 10 km, yol koşusu ve halk koşusu kategorilerinde düzenlendi. 42K kategorisinde erkeklerde zirvenin sahibi Etiyopyalı Tsegaye Getachew olurken, kadınlarda ipi göğüsleyen atlet ise yine Etiyopya'dan Betelhem Moges oldu. 10 kilometre yarışında ise erkekler kategorisinde Kenya'dan Roncer Kipkorir podyumun zirvesine çıkarken kadınlar kategorisinde ise bir başka Kenyalı Stella Rutto zafere ulaştı.
Ayrıca, maratonda Red Bull Challengers üyeleri ve tüm koşucular, kat ettikleri kilometreleri RedBull.com/sehreizinibirak üzerindeki online haritaya yansıttılar. Unutma, 7 Mart – 31 Mayıs tarihleri arasında RedBull.com/sehreizinibirak sayfasına kaydolup rotalarını ekleyen sporcular bu aktif harita ile şehre izlerini bırakarak sürpriz ödüller kazanma şansına sahip olacaklar!