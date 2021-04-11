Maraton İzmir'de Neler Oldu?

Bu sene Birleşmiş Milletler’in Küresel Amaçlar başlığı altında topladığı “Sürdürülebilir Bir Dünya” teması altında yapılan koşunun başlangıcı Şair Eşref Bulvarı üzerindeki İZFAŞ Binası önünden yapıldı. Lozan Meydanı’nda sona eren Maraton İzmir’e Red Bull Challengers’tan

Maraton bu yıl, yarı maraton, 10 km, yol koşusu ve halk koşusu kategorilerinde düzenlendi. 42K kategorisinde erkeklerde zirvenin sahibi Etiyopyalı Tsegaye Getachew olurken, kadınlarda ipi göğüsleyen atlet ise yine Etiyopya'dan Betelhem Moges oldu. 10 kilometre yarışında ise erkekler kategorisinde Kenya'dan Roncer Kipkorir podyumun zirvesine çıkarken kadınlar kategorisinde ise bir başka Kenyalı Stella Rutto zafere ulaştı.