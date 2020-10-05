Koşu

Maraton İzmir Böyle Geçti

© Mahmut Cinci
42K ve 10K mesafelerinde koşulan Maraton İzmir sona erdi. Koşudan en renkli anları bir araya topladık.
Yazar: Red Bull itibarıyla yayında
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Maraton İzmir 4 Ekim’de koşuldu. Sıkı önlemler eşliğinde 42 ve 10 kilometrelik mesafelerde düzenlenen yarışa Burundi, Kenya ve Etiyopyalı atletler damga vurdu.
Maraton İzmir 4 Ekim'de koşuldu
Maraton İzmir 4 Ekim'de koşuldu
© Mahmut Cinci
42 kilometrelik maraton sabah 07.30’da Lozan Meydanı’ndan start aldı. Atletler, Lozan Meydanı-Karşıyaka Atatürk Anıtı-İnciraltı Kent Ormanı-Lozan Meydanı arasındaki güzergahta 42 kilometreyi tamamladı. Maratonda erkeklerde Sang Benard Cheruiyot (Kenya) birinci, Olivier Irabaruta (Burundi) ikinci, Denis Kipngeno Chirchir (Kenya) üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Judith Jeptum Korir (Kenya), ikinciliği Lucy Karimi (Kenya), üçüncülüğü ise Zerfie Limeneh Tesema (Etiyopya) kazandı.
Yarış 42K ve 10K mesafelerinde koşuldu
Yarış 42K ve 10K mesafelerinde koşuldu
© Mahmut Cinci
10 kilometrelik koşu ise 08.00’de Lozan Meydanı’ndan başladı. Koşu Şair Eşref Bulvarı-Alsancak Limanı-Arkas Binası-Lozan Meydanı-Sabancı Kültür Merkezi-Vasıf Çınar Bulvarı güzergâhında yapıldı. 10 kilometrede kadınlarda Tekin Rahime birinci, Natalia Gyurten (Rusya) ikinci, Esra Nur Gökçek üçüncü oldu. Erkeklerde Murat Emektar birinciliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden Alper Demir ikinciliği, Ömer Alkanoğlu ise üçüncülük madalyasını kazandı.
Kilometrelere meydan okuyan koşucular için sırada Avrasya Maratonu var. 8 Kasım'daki yarışa kısa süre kala koşmak için ilham arıyorsan Maraton İzmir'den kalan diğer fotoğraflara hemen aşağıda göz atabilirsin.
Red Bull Challengers koşu gruplarından Karşıyaka One Team ısınma antrenmanı
Red Bull Challengers koşu gruplarından Karşıyaka One Team ısınma antrenmanı
© Mahmut Cinci
Maraton sabah erken saatlerde başladı
Maraton sabah erken saatlerde başladı
© Mahmut Cinci
Maraton Lozan Meydanı'ndan start aldı
Maraton Lozan Meydanı'ndan start aldı
© Mahmut Cinci
Mert Onaran ve Okan Aracagök
Mert Onaran ve Okan Aracagök
© Mahmut Cinci
Caddeler koşuculara emanet
Caddeler koşuculara emanet
© Mahmut Cinci
Ufak bir breakdans arası
Ufak bir breakdans arası
© Mahmut Cinci
İzmir’de koşulan ilk uluslararası maraton...
İzmir’de koşulan ilk uluslararası maraton...
© Mahmut Cinci
Ve işte kazananlar
Ve işte kazananlar
© Mahmut Cinci