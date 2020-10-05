Maraton İzmir Böyle Geçti

4 Ekim’de koşuldu. Sıkı önlemler eşliğinde 42 ve 10 kilometrelik mesafelerde düzenlenen yarışa Burundi, Kenya ve Etiyopyalı atletler damga vurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Maraton İzmir 4 Ekim’de koşuldu. Sıkı önlemler eşliğinde 42 ve 10 kilometrelik mesafelerde düzenlenen yarışa Burundi, Kenya ve Etiyopyalı atletler damga vurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Maraton İzmir 4 Ekim’de koşuldu. Sıkı önlemler eşliğinde 42 ve 10 kilometrelik mesafelerde düzenlenen yarışa Burundi, Kenya ve Etiyopyalı atletler damga vurdu.

(Kenya) birinci, Olivier Irabaruta (Burundi) ikinci, Denis Kipngeno Chirchir (Kenya) üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği

42 kilometrelik maraton sabah 07.30’da Lozan Meydanı’ndan start aldı. Atletler, Lozan Meydanı-Karşıyaka Atatürk Anıtı-İnciraltı Kent Ormanı-Lozan Meydanı arasındaki güzergahta 42 kilometreyi tamamladı. Maratonda erkeklerde Sang Benard Cheruiyot (Kenya) birinci, Olivier Irabaruta (Burundi) ikinci, Denis Kipngeno Chirchir (Kenya) üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Judith Jeptum Korir (Kenya), ikinciliği Lucy Karimi (Kenya), üçüncülüğü ise Zerfie Limeneh Tesema (Etiyopya) kazandı.

42 kilometrelik maraton sabah 07.30’da Lozan Meydanı’ndan start aldı. Atletler, Lozan Meydanı-Karşıyaka Atatürk Anıtı-İnciraltı Kent Ormanı-Lozan Meydanı arasındaki güzergahta 42 kilometreyi tamamladı. Maratonda erkeklerde Sang Benard Cheruiyot (Kenya) birinci, Olivier Irabaruta (Burundi) ikinci, Denis Kipngeno Chirchir (Kenya) üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Judith Jeptum Korir (Kenya), ikinciliği Lucy Karimi (Kenya), üçüncülüğü ise Zerfie Limeneh Tesema (Etiyopya) kazandı.

10 kilometrelik koşu ise 08.00’de Lozan Meydanı’ndan başladı. Koşu Şair Eşref Bulvarı-Alsancak Limanı-Arkas Binası-Lozan Meydanı-Sabancı Kültür Merkezi-Vasıf Çınar Bulvarı güzergâhında yapıldı. 10 kilometrede kadınlarda Tekin Rahime birinci, Natalia Gyurten (Rusya) ikinci, Esra Nur Gökçek üçüncü oldu. Erkeklerde Murat Emektar birinciliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden Alper Demir ikinciliği, Ömer Alkanoğlu ise üçüncülük madalyasını kazandı.

10 kilometrelik koşu ise 08.00’de Lozan Meydanı’ndan başladı. Koşu Şair Eşref Bulvarı-Alsancak Limanı-Arkas Binası-Lozan Meydanı-Sabancı Kültür Merkezi-Vasıf Çınar Bulvarı güzergâhında yapıldı. 10 kilometrede kadınlarda Tekin Rahime birinci, Natalia Gyurten (Rusya) ikinci, Esra Nur Gökçek üçüncü oldu. Erkeklerde Murat Emektar birinciliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden Alper Demir ikinciliği, Ömer Alkanoğlu ise üçüncülük madalyasını kazandı.