Uzmanına Sorduk: Maratona Mental Olarak Nasıl Hazırlanmalı?

N Kolay 43. İstanbul Maratonu ’na çok az kaldı. Belki bu maraton için çok fazla hazırlandın, belki çok büyük sonuç hedeflerin var ya da sonuç hedeflerinin ötesinde kendi sınırlarını zorlamak istiyorsun. Hangisi olursa olsun, yaptığın fiziksel hazırlığın ötesinde mental olarak da hazırlanmak hedeflediklerine yardımcı olacak. Çünkü mental dayanıklılık performansını arttıracak en önemli faktörlerin başında geliyor. İşte bu yüzden sana basit ama işine yarayacak birkaç önerim olacak! Bu mental ipuçlarını kullanarak kendi maksimum performansına ulaşma ihtimalini yükseltip yarıştan aldığın keyfi daha çok arttırabilirsin.

Yarış Esnasında Konuştuğun Dili Fark et

N Kolay İstanbul Maratonu bu yıl 43. kez koşulacak © Barış Acarlı

Her ne kadar basit gözüküyor olsa da kendinde en büyük fark yaratacak faktörlerin başında kendinle konuştuğun dil geliyor. Yarış boyunca yorulduğunu hissedebilirsin veya hedeflediğin kilometredeki pace’in planladığına göre daha yavaş kalmış olabilir. Bu gibi durumlarda zihnin otomatik bir şekilde sana negatifi hatırlatmaya veya sonuca dair bir sorgulamaya girmeye çok müsait. ‘Daha fazla dayanamayacaksın’, ‘Bak yavaş kaldın ve hedefine ulaşamayacaksın’, ‘Ya hedefime ulaşamazsam?’ gibi cümleler çok tanıdık geliyor değil mi? Önemli olan, negatifi zihninden tamamen çıkarıyor olman değil. Negatif düşünce tıpkı pozitif düşünce gibi sana ait ve zihnine otomatik olarak gelebilir. Negatif düşünceleri fark edip dilini pozitife yönelterek ve kendi pozitif içsel konuşmalarını yaratarak yarış boyunca kendi maksimumuna ulaşmaya yaklaşabilirsin!

Yarış Öncesi Zihinde Canlandırma Stratejisi’ni Kullan

Gerçeğin zihinde taklidi olarak görülen zihinde canlandırma en çok kullanılan ve işlevsel olan mental stratejilerden biridir. 42 km’nin veya 15 km’nin tamamını zihninde canlandırmak çok da gerçekçi değil. Fakat yarış öncesinde seni yarışlarda en çok zorlayan durumları, düşünceleri, kilometreleri canlandırıp zihninde onlara karşı baş etme yöntemleri bulabilirsin. Çünkü zihinde canlandırma sadece bir beceriyi çok iyi gerçekleştirmek için, bir başarıyı canlandırmak için değil aynı zamanda gerçekte zorlandığımız durumlarda kullandığımız baş etme yöntemlerimizi geliştirmek için ve o durumlara adaptasyonu arttırmak için kullanılan bir yöntemdir.

Zihinde canlandırma stratejisini hayatına sokmak hem kısa hem de uzun vadede sana büyük katkı sağlayacak. Berceste Şeber

Maraton için 5 duygu organını kullanarak yapacağın zihinde canlandırmalar seni yarışa zihinsel olarak daha hazır hissettirir! Her ne kadar bir kere yapmanın performansta bir anda büyük farklar yaratması gibi bir durum mümkün olmasa da zihinde canlandırma stratejisini hayatına sokmak hem kısa hem de uzun vadede sana büyük katkı sağlayacak!

Yarış Öncesi Hedeflerini Oluştur

Yarış Öncesi Hedeflerini Oluştur © GETTY IMAGES / EXTREME-PHOTOGRAPHER

Hedefler en önemli yol haritasıdır. Hedefler dikkatini yapmaya ihtiyacın olan görevlere yöneltmeni sağlayarak zorluklara karşı dayanıklılığını güçlendirmeye, motivasyonunu arttırmaya, kontrol hissini yükseltmeye ve çabanı harekete geçirmeye sebep olur.

Hedefler en önemli yol haritasıdır. Berceste Şeber

Koyacağın hedefleri yarıştan sonra ulaşıp ulaşamadığını değerlendirmek için SMART (spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, realistik, zaman sınırlı) ilkelerine bağlı olarak koymaya dikkat et! Olumsuz hedefler belirlemek yerine olumlu hedefler belirlemek de önemli fark yaratan kriterlerden biri. ’20 km’ye ulaştığımda yavaşlamamak’ gibi bir hedef her ne kadar anlam olarak olumlu olarak gözükse de gizli bir olumsuz dildir ve zihnine yavaşlama mesajını daha çok verir. Neye odaklanmaman gerektiğine yönelik değil, neye odaklanman gerektiğine yönelik hedefler koymak seni hedefine daha çok yaklaştırır. Koyacağın hedefleri maraton sonrası gel birlikte Red Bull Athlete Zone’da değerlendirelim. Red Bull Athlete Zone’da seni bekliyor olacağım!

‘Şu Anda Neyi Kontrol Edebilirim?’ Sorusunu Bir Anahtar Olarak Kullan

Koşarken zihninden birçok düşünce, birçok anı geçiyor olabilir. Özellikle süre arttıkça düşünebilecek zaman da artabiliyor. ‘Aklıma hiçbir düşünce gelmesin’ her ne kadar gerçekçi olmasa da ‘kontrol edemeyeceğim şeyleri hiç düşünmemeliyim’ de bir o kadar gerçekçi olmayabilir. Yarış esnasında herhangi bir takım arkadaşının veya bir rakibinin nasıl koştuğunu, yarış sonrasındaki planlarının ne olduğunu, antrenörünün koşu sonrası sana ne diyeceğini, yakın zamanda geçirdiğin sakatlığın bu yarışta seni nasıl etkileyeceğini gibi birçok konu aklından geçip gidiyor olabilir. Bu gibi durumlarda kendini an’a döndürmek ve kontrol hissini daha çok arttırmak için ‘Şu anda neyi kontrol edebilirim?’ sorusunu anahtar olarak kullanmaya ihtiyacın var. Çünkü kontrolünde olmayan şeylere odaklanmak kaygıyı arttırırken kontrol edebildiklerine odaklanmak odak noktanı tamamen şu anda yapabileceklerine ve çabalamaya çeker.