Marc Marquez Daha Güçlü Dönmeye Hazırlanıyor

Marc Marquez geçtiğimiz yedi sezonun altısını şampiyon tamamlayarak adını çoktan MotoGP tarihine yazdırdı. Yedinci şampiyonluğun peşindeki Marquez, bu sezon başında İspanya’daki yarışta geçirdiği sakatlığın ardından, pistlere geri dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kırık sağ kolundan iki ameliyat geçiren şampiyon ile son durumunu ve hedeflerini konuştuk.

Fiziksel ve zihinsel olarak nasıl hissediyorsun?

Zihinsel açıdan başlangıçta çok zordu çünkü evde yapacak bir şey yoktu. Günler ve hatta saatler çok, çok uzun geliyordu ama şimdi her gün için bir planımız var. İki seans fizyoterapi yapıyoruz ve ardından antrenörümle spor salonunda antrenman yapıyoruz. Yani şimdi zihinsel olarak çok daha iyi hissediyorum. En çok acı çektiğim anlar yarış hafta sonları. Çünkü yarışı, tüm antrenman seanslarını televizyondan izliyorsunuz ve bu benim için hiç de kolay değil.

Şimdi tekrar antrenman yaparken nasıl hissediyorsun?

Bisiklet sürmeye ve koşmaya başladım. Kötü bir performans vereceğimi düşünüyordum çünkü öncesinde dört, beş hafta boyunca sadece oturup televizyon izledim. Ama koşmaya başladım ve hemen ilk günden kendimi iyi hissettim. Bisiklet sürerken de her gün gelişim gösteriyorum. En önemli şey, tüm hareketlerin iyi ve sağlıklı olması. Şimdi adım adım fizyoterapistim Carlos ile - o da benim evimde yaşıyor - doğru zamanda doğru adımları atarak en iyi seviyeye gelmeye çalışıyorum.

Antrenman yapmayı özledin mi?

Kesinlikle özledim. Özellikle de sakatlığımın ilk iki haftasında. Ama hepsinden çok motosiklet üstünde olmayı özledim. Şimdi yeniden hazır hissetmeye başlıyorum. Ama bu biraz tehlikeli çünkü hazır hissettiğinde daha fazlasını da istemeye başlıyorsun.

Tekrar motosiklete binmeme çok az kaldığını biliyorum. En önemlisi de bu. Marc Marquez MotoGP Geçen hafta seni antrenman yaparken gördük, gerçi bazı koruyucu önlemler de almıştın. Onlardan biraz bahseder misin? Koruyucu önlemler özellikle kolumda var. Sonrasında bu karbon korumayı dirsekten omzuma kadar giymeye başladım. Zamanla hepsini çıkararak antrenmanları sürdürdüm, şu anda bu karbon koruma dışında hiçbir şey kullanmıyorum. Honda iki ya da üç ay sonra pistlere dönebileceğini söyledi... Üç ay çok fazla. Farklı doktorların görüşlerini dinlemeye çalıştık bu süreçte. Hepsinde ortak görüş yaklaşık üç aylık bir süreydi. Ben şu an sadece motosiklete binmeme daha az kaldığını biliyorum.

Marc, pistlere dönmek için çalışıyor © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Misano'daki yarış, Repsol Honda’nın öne daha yakın olduğu ilk yarıştı. Bunun hakkında ne düşündün?

Repsol Honda Takımı bence zor durumda. Tabii ki orada önemli olduğumu hissediyorum ve çok iyi sonuçlar elde edebileceğimizi biliyorum, ancak garajın diğer tarafında çaylak bir biniciniz olduğunda ve ben ilk yarıştan itibaren devre dışı kaldığımda takım için de bir kontrol kaybı oluyor. Ama şimdi her şey daha normal görünüyor, takım arkadaşım ve kardeşim Alex bir tecrübe süreci geçiriyor.. Ama Misano'daki Salı günü yapılan test çok önemliydi çünkü orada bir şey buldular ve o noktadan sonra Nakagami ve kardeşim Alex büyük bir adım attılar. Sonrasında gelen altıncılık ve yedincilik de bence gayet iyi sonuçlar.

Endişelenmeyin, tekrar zirveye döneceğiz. Marc Marquez MotoGP 2013'ten itibaren Honda ile 6 şampiyonluk kazandın. Şimdi takım için zor bir an çünkü senin yaşadığın talihsizliğin ardından şu anki manzaraya bakınca herkes Honda’nın motosikletinin yetersiz olduğundan, takımın da stratejisinin yanlış olduğundan bahsetmeye başladı. Sen ne düşünüyorsun? Artık çok fazla zamanın olduğu için yazılan her şeyi okuyorum. Ama sonuçta son 10 yıla baktığınızda Honda’nın mükemmel bir stratejisi olduğunu görebilirsiniz. Öyle olmasaydı bu 10 yılın en çok şampiyonluk yaşayan takımı olmazlardı. Her MotoGP motosikletinin farklı bir karakteri vardır ve bu durumda sürücülerin motosiklete uyum sağlamaları gerekir. Ben 500cc klasmanında yarıştığımdan beri bu felsefe değişmedi, Honda’nın motosikletinde iyi bir performans göstermek için yüzde yüz formda olmanız şart. Doohan ile Crivillé ile de konuştuğumu hatırlıyorum bunları. Motosikleti zorlamanız lazım ancak o zaman en iyi performansı alırsınız.

Bu sezon hakkında ne düşünüyorsun? Hala adayın fazla olduğu bir şampiyonluk yarışı var.

Tuhaf, çünkü kimse kazanmak istemiyor gibi görünüyor! Kimse zirvede olmak istemez. Demek istediğim, anlaşılması zor biliyorum ama eğer bir MotoGP pilotuysanız dediğimi anlayabilirsiniz. Bir yarışçı olmak, eğer kazanırsanız, fantastik, inanılmaz bir şey. Ancak kazanması gereken sürücü olduğunuzda bir şeyler değişir. Nasıl önde kalacağınızı nasıl savunma yapacağınızı düşünmeye başlarsınız. Ama arkanızdakilerin kaybedecek bir şeyi yoktur ve her türlü riski alıp en ön sıra için savaşırlar Ama zirvedeyseniz ve hep kazanmanız gerekiyorsa kesinlikle rahat olmaz ve tüm opsiyonları düşünmeye başlarsınız.

Marc, en çok motosikletini özlüyor © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Son olarak, hayranlarına bir mesajın var mı?