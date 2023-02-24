Marc Márquez: Bir MotoGP Süper Yıldızının Hayat Hikayesi

Marc Márquez, motosiklet yarışları dünyasının en üst sınıfındaki yedinci ve toplamda dokuzuncu dünya şampiyonluğu için MotoGP kariyerinin 17. sezonuna başlamak üzere. Bugüne kadar 59 yarış galibiyeti ve 100 podyum başarısı elde etse de Katalan sürücü kariyeri boyunca zorluklarla boğuştu. İşte onun hikayesi...

Güçlü bir başlangıç

Márquez, Juliá ve Roser çiftinin çocuğu olarak 1993 yılında (Bu nedenle motosikletinde de 93 numarayı taşıyor.) İspanya’nın Cervera kentinde dünyaya geldi. Motosiklet sürücüsü olmak adeta kanında vardı, dört yaşına yeni girmişken ailesinden bisiklet istedi ve bu da hikayenin başlangıcı oldu adeta.

2001 yılında, yedi yaşındayken ve geleceğinin off-road yerine asfalt yarışlarında olduğuna kadar vermeden önce Katalonya Dayanıklılık Şampiyonası’nı kazandı. Ertesi yıl ise piste geçiş yaptı.

10 yaşındayken, 125cc sınıfına geçiş yapmadan önce Champion Open Race 50’de ilk yol yarışı şampiyonluğuna ulaştı. Honda CBR125 ile ikinci yılında ulaştığı bu başarıyı ertesi yıl da tekrarladı.

Márquez daha sonra 2007 sezonu için Katalonya serisinden İspanya Hız Şampiyonası’na geçiş yaptı. KTM 125 RRF ile sadece bir sezon yarıştı ve ilk ulusal yarış galibiyetine ulaşırken genel klasmanda dokuzuncu sırada yer aldı. Artık dünya sahnesine adım atma ve rekorlar kırma zamanı gelmişti.

Márquez ilk galibiyetini 125cc Dünya Şampiyonası'nda aldı © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Dünyayı kasıp kavurma zamanı

Henüz 16 yaşından 127 gün alan Márquez, KTM Repsol takımı sürücüsü olarak 2008 125cc Dünya Şampiyonası’nda, bugünkü adıyla Moto3’te ilk podyumunu elde etti ve podyuma çıkan en genç İspanyol sürücü oldu. O yıllarda ufak tefek olmasına rağmen altındaki ağır ve güçlü makineleri kontrol etme konusundaki yeteneği nedeniyle “Cervera Karıncası” olarak anılmaya başladı.

125cc sınıfındaki ikinci sezonunda Red Bull KTM Motorsport takımı için yarışan Márquez, bir podyum ve iki pole pozisyonu elde ederek ne kadar hızlı olduğunu gösterdi.

2010 yılında dünyanın dikkati yavaş yavaş Márquez'in üstünde toplanmaya başladı. Yılı Derbi fabrika takımında geçirdi ve sezon öncesi testlerde göz ardı edilemeyecek bir hıza sahipti. Bu performansı sayesinde 125cc şampiyonasının favorileri arasına girdi. Márquez o sezon beşi üst üste olmak üzere 17 yarışın 10’unu kazandı ve 11 kez de pole pozisyonunun sahibi oldu. Artık Moto2’ye yükselmeye hazırdı ve bunu ilk kez dünya şampiyonu olarak yapıyordu.

Márquez, Moto2’de iki sezon yarıştı. 2011 sezonunda 600cc motosikleti kullanmaya başladıktan sonra 2012’de yeniden şampiyonluğa ulaştı. Bu sınıftaki son yarışına İspanya’nın Valencia kentinde çıktı ve 33. sıradan başladığı bu yarışta görkemli bir galibiyete ulaştı. Sadece yarışın ilk turunda 20 rakibini geçmeyi başardı ve bu galibiyet, spor tarihindeki en büyük geriden geliş olarak kayıtlara geçti.

Moto2 Dünya Şampiyonası şampiyonluğuna doğru... © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Büyüklerin ligi

Márquez en iyi sürücülerle rekabet edebilecek seviyede olduğunu kanıtlamıştı artık ancak MotoGP’ye geçmek onun için farklı seviyede bir meydan okumaydı. Sadece Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Nicky Hayden ve Dani Pedrosa gibi sporun gördüğü en büyük yıldızlardan bazılarına karşı yarışmayacak, aynı zamanda sporun en ünlü takımlarından birinin, Repsol Honda’nın parçası olacaktı.

Bu seviyeye ait olduğunu kanıtlamak için hiç vakit kaybetmedi; ilk olarak sezonun Katar’daki açılış yarışında podyuma çıktı, ardından sezonun ABD’deki Circuit of the Americas pistinde koşulan ikinci yarışında galibiyete uzandı.

Bu noktadan sonra Márquez’i durdurmak mümkün olmadı, sezonun devamında beş kez daha podyumun zirvesinde yer aldı, Jorge Lorenzo’yu geçerek şampiyonluğa ulaştı ve 1978’de Kenny Roberts’tan sonra en üst klasmanda dünya şampiyonluğuna uzanan ilk çaylak sürücü oldu.

Márquez ikinci sezonunda her şeyi daha kolaymış gibi gösterdi. Sezonun ilk 10 yarışının tamamını kazandı ve Valentino Rossi’nin 67 puan önünde şampiyon oldu. 2015 sezonunda ise beş yarış kazandı ki bu, Jorge Lorenzo ile Valentino Rossi ikilisini durdurmaya yetmeyince sezon sonunda üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı.

Namı diğer “karınca” 2016 yılında üçüncü MotoGP ve toplamda da beşinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. Sezon boyunca beş yarış galibiyeti aldı ve sezonun bitimine üç yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

Beşinci MotoGP şampiyonluğunu kutluyor © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

2017 yılı bir diğer şampiyonluk sezonuydu ve ertesi yıl da MotoGP şampiyonu olan Márquez aynı zamanda birçok rekor kırmayı başardı. Henüz sadece 25 yaşındayken MotoGP’de beş ve toplamda yedi şampiyonluk kazanan tarihteki en genç sürücü unvanının sahibi oldu.

2019 sezonu da -geçirdiği omuz ameliyatı sonrası ne kadar iyi performans sergileyeceğine dair şüpheler olmasına rağmen- Márquez’in dominasyonu ile geçti. Katar’daki sezonun açılış yarışında galibiyeti kıl payı kaçırsa da şüpheleri ortadan kaldırdı ve 19 yarışlık sezonda 12 galibiyet alarak Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso’ya 151 puan fark attı.

Zorunlu ara

Rekabetçi motosiklet yarışlarında yer almak oldukça tehlikelidir ve çok az sayıda sürücü tüm kariyerini hiçbir sakatlık yaşamadan tamamlar. Márquez de istisnalardan biri değildi.

2018 sezonu sona erdikten sonra omuz ameliyatı geçirse de 2019 sezonu başlarken eski performansına ulaşacak seviyeye geldi. Aşağıdaki belgeseli izleyerek Márquez’in bu süreci nasıl geçirdiğine şahit olabilirsin.

1 saat 20 dakika Márquez Unlimited

Motosiklet kullanamamak bir sürücü için oldukça zordur ve Márquez'in ekibi iyileşme süreci boyunca onun motosiklet kullanmayı denememesi için motokros motosikletinin lastiklerini söküp saklamak zorunda kaldı.

Ne var ki sakatlıklar daha kötüleşecekti. 2020 sezonunun İspanya’nın Jerez kentinde koşulan açılış yarışında motosikletinin kontrolünü kaybeden Márquez sert bir düşüş sonrası çakıl havuzuna yuvarlandı. Bu sırada sağ kolundaki humerus kemiği kırıldı ve hemen ameliyat olması gerekti. Bir sonraki yarışta piste dönmek istedi ancak serbest antrenman seansında sürüş yapamayacak kadar acı çektiğini söyleyerek yarıştan çekildi. Bu noktadan sonra sezonun kalanı boyunca iyileşmeye odaklandı.

Márquez sakatlıkları aşmaya çalışırken © Jaime De Diego/Red Bull Content Pool

Márquez'in iyileşme süreci 2021 sezonunun üçüncü ayağına kadar sürdü. İlk iki yarışa katılamasa da sonraki 14 yarışta yer aldı, üç galibiyet aldı, şampiyonluğu kazanamayacağı belli olduktan sonra ise sağ koluna tam olarak güvenemediğinden son iki yarıştan çekildi.

Márquez, 2022 sezonunun ikinci ayağındaki antrenmanlarda üç kez ve yarıştan önceki ısınmada da dördüncü kez kendini yerde buldu. Bu dördüncü kaza oldukça şiddetliyi ve hemen hastaneye kaldırıldı. Sakatlanmıştı ve yarışmaya uygun olmadığı açıklandı.

Sonraki kontrollerde çift görmeye neden olan bir sorun yaşadığı ve yeniden ameliyat olması gerektiği ortaya çıktı. Daha sonra kemiğindeki 30 derecelik açıyı düzeltmek için humerus kemiğinden dördüncü bir ameliyat olması gerekti. Tüm bu sorunların ardından sezonun son altı yarışı için gerdi döndü ve Avustralya’nın Phillip Adası’ndaki hafta sonunda ikinci olarak 100. podyumunu elde etti.

Sayısız rekor

Elde ettiği tüm başarıları ve kazandığı tüm kupaları göz önüne alınca Márquez'in birçok rekora imza atması şaşırtıcı değil.

Toplamda "8" şampiyonluk © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Elbette ki tümünü listelemek uzun sürer ancak başlıcaları tüm sınıflarda en çok pole pozisyonu, çaylak sezonunda en çok yarış galibiyeti, bir sezonda en çok yarış galibiyeti, bir sezonda en çok pole pozisyonu olarak sıralanabilir. Ayrıca en genç yarış galibi, 100 kez podyuma çıkan en genç sürücü ve en genç MotoGP Dünya Şampiyonu dahil olmak üzere yaşla ilgili birçok rekorun da sahibi.

Hiç kimse motosikleti Marc gibi kullanamaz! Cal Crutchlow

Marc’ın iki ailesi

Güçlü ve destekleyici bir çevreye sahip olmadan bu kadar başarılı olmanın mümkün olmadığını "beni destekleyen iki ailem var; annem, babam, erkek kardeşim ve yarıştığım takım" sözleriyle dile getiriyor Márquez.

Babası Juliá tüm yarışlarını, annesi ise bazılarını yerinde takip ediyor ama Marc’ın en yakın olduğu kişi kardeşi Alex.

Alex Márquez kendisi gibi MotoGP’de mücadele ediyor ve 2019 yılında Moto2 Dünya Şampiyonu olduğunda en büyük destekçisi Marc idi. Sekiz dünya şampiyonluğu bulunan Marc, aralarındaki ilişkinin çok önemli olduğunu ve beraber çalıştıklarını, daha iyi olmak için birbirlerini zorladıklarını söylüyor.

Marc ve Alex Márquez birlikte pist üstünde © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Repsol Honda takımı da yakaladığı başarılarda büyük pay sahibi. "İyi bir menajere ve antrenöre sahibim, takımda iyi bir atmosfer oldukça kendinizi geliştirebilirsiniz."

Sırada ne var?

2023 model Repsol Honda © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Márquez yeni sezonda Repsol Honda için Honda RCV213V ile piste dönüş yapacak. Sezon öncesi testinde motosikleti için “hala zirveden uzak” değerlendirmesi yapmıştı. Buna rağmen yaşadığı tüm sakatlıkların ardından fiziksel olarak en iyi seviyeye geldiğini ve yarışmaya hazır olduğunu belirtti. Eski bir MotoGP sürücüsü ve rakibi Cal Crutchlow’un söylediği gibi, “Hiç kimse motosikleti Marc gibi kullanamaz!”.

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