Marc Márquez'in Başarısının Arkasındaki Ekip

Üst düzey başarılara imza atan sporcular, koşulların şekillendirdiği çeşitli anların, anlık kararların, küçük ayrıntıların ve ekiplerinin başarılarına ne kadar etki ettiğinden bahsederler. Dolayısıyla Marc Márquez'in en yakınındaki insanların Marc'ın başarısındaki ve sakatlıklardan geri dönüşündeki rollerini küçümsemeleri oldukça şaşırtıcıydı.

Marc Marquez konulu yeni belgesel serisi All In, sporcunun kariyerinin en zor kararını belgeliyor. İlk bölümü hemen aşağıdan izleyebilirsin.

33 dakika Umut Yaşadığı büyük sakatlığın ardından Marc Márquez, eski kimliğine yeniden kavuşabilmek için Madrid'e taşınır.

“Tüm farkı o yaratıyor,” diyor kardeşi Álex Márquez. “Elbette etrafınızdaki insanları iyi seçmelisiniz. Dolayısıyla onun yarattığı farkta bizim de payımızın olduğu söylenebilir. Ancak bana kalırsa bu oldukça küçük bir pay. tüm farkı yaratan o çünkü motosikletin üzerinde o var.

Marc Márquez © Red Bull

Marc Márquez, MotoGP'de bir mihenk taşı, bir süperstar. Neredeyse birbirini takip eden altı MotoGP şampiyonluğundan ve ondan önce 125cc ve Moto2™ Dünya Şampiyonalarından sonra kanıtlayacak hiçbir şeyi kalmadı. Tek bir dünya şampiyonluğu dahi kendi başına inanılmaz bir başarıdır. Tekrar, tekrar ve tekrar yapmak ise başka bir şey.

#93 numaranın dokuzuncu dünya şampiyonluğu ve potansiyel olarak daha fazlası için geri dönmesini sağlayan şeyin ne olduğunu anlamak için All In belgesel dizisini Red Bull TV'de bulabilirsin .

Geri Dönüş

Sağ humerusu MotoGP tarihinin en çirkin kazalarından birinde kırıldıktan sonra, iyileşme döneminde evinde bir sürgülü kapıyı açarken kolunu tekrar kırdı. Kenarda geçen bir sezon, tek elle motosiklet kullanmak zorunda kaldığı yarışlar, kafasına aldığı darbeler ve çift görme sorunu İspanyol sürücünün kariyerini tehdit eden sorunlar listesine eklendi.

Marc Márquez © Red Bull

All In; kardeşi Álex'ten asistanı ve en iyi arkadaşı José'ye ve 2010'dan beri ekip şefi olan Santi'ye kadar Márquez'in hayatındaki en önemli figürlerden bazılarını bize tanıtıyor. İspanyolca'da kelimenin tam anlamıyla 'sert çekirdek' anlamına gelen 'núcleo duro' ifadesi bu ekibi isabetli bir şekilde tanımlıyor.

Bu çekirdeğe girmek için aşmanız gereken çok sağlam bir güven çemberi var. José Luis Martínez, "Biraz dikkatli olmalıyız, bir insanı yavaş yavaş tanımalıyız ve onu yeterince iyi tanıdığımızda kapıyı açıp 'núcleo duro'ya hoş geldin demeliyiz" diye açıklıyor José Luis Martínez.

En İyi Arkadaş

"Hayatımda bilmediğim birçok şey oluyor ama o her şeyi biliyor. Örneğin bugün arabayla gelmek zorunda kaldım ve ihtiyacım olan her şey zaten burada," diyor. Martínez'in görev tanımı, sürücünün hayatını mümkün olduğunca basit hale getirmek.

2013'te bir motokros pistinde tanıştılar. Martínez'in bu disiplinde bir İspanya şampiyonluğu var. Dolayısıyla Márquez kardeşlere toprakta bir iki numara gösterebildiğini tahmin edebilirsiniz.

Bu kadar başarı çok kazanan bir sporcunun etrafında ona iyi ve kötü şeyleri söyleyebilecek birileri gerekiyor. José Luis Martínez

Márquez is back on full form for 2023 © Red Bull

“Bu kadar başarı çok kazanan bir sporcunun etrafında ona iyi ve kötü şeyleri söyleyebilecek birileri gerekiyor. Ancak bu şekilde başarıya ulaşabilir, sadece iyi şeyleri duymak yararsızdır," diyor Martínez. Márquez ise aralarındaki ilişkiyi şöyle açıklıyor: "Sekiz kez dünya şampiyonu olarak, bazen 'sürüş stilinde neden bunu geliştirmiyorsun çünkü bu virajda zaman kaybediyorsun...' demenin onlar için kolay olmadığını anlayabiliyorum. Bana bir şey söylemelerine izin vermek için birbirimize güven duymamız gerekiyor. Duymaktan hoşlanmadığım bazı şeyleri kabul etmeliyim. Bunun tersi de geçerli."

Marc Márquez bir süper yıldız © Red Bull

Kardeş

Márquez, hayatını hem güçlü yönlerini tamamlayan hem de eksikliklerini gideren şeylerle doldurdu ve kimse bunu kardeşi Álex'ten daha iyi gösteremez.

Alex söze şöyle başlıyor: “Kişiliklerimizi en iyi anlatan hikaye Mandalika'daki belgeselden. O daha dürtüseldir, hislerinin peşinden gider. Ben ise doğru karar olup olmadığını sorgularım. Yani onun kendine özgü bir karakteri var, benim de kendime özgü bir karakterim var ve birlikte mükemmel bir karışımız."

Birinin sorunu olduğunda diğeri yardım etmeye çalışır. Álex Marquez

Marc ve Álex Márquez 2019'da şampiyonluğa ulaştıkları motosikletlerle © GEPA/Gold & Goose

On yıldan fazla bir süre önce Grand Prix sahnesine çıktıklarından beri kardeşlerin ilişkilerinin doğası olumlu yönde şekillendi. Alex, kendi inişli çıkışlı kariyer yolculuğu ve her ikisinin de yaşadıkları düşünüldüğünde ilişkilerinin zor zamanlar atlattığını söylüyor. "Kolay olmadı!" diyor, hem birinci sınıftaki önceki mücadelelerine atıfta bulunarak hem de kardeş rolünü oynuyor.

"Aslında sıradan bir kardeşlik ilişkimiz var. Birinin sorunu olduğunda diğeri yardım etmeye çalışır. Marc kesinlikle zor anlar yaşadı, bu yüzden hepimiz ona yardım etmek ve yanında olmak için oradaydık."

Marc Márquez © Red Bull

Ekip Şefi

Santi Hernandez, "Benim için takım en önemli şey. Her zaman bunun benim ekibim değil, ikinci ailem olduğunu söylüyorum" diyor. "Marc ile ilk kez Valencia 2010'da, Moto2™'ye geçmeye karar verdikten hemen sonra tanıştım. O sırada menajeri ekibi kuruyordu, bu yüzden ilk toplantıyı o zaman yaptık."

Santi, 90'lardan beri Grand Prix seviyesinde çalışan son derece deneyimli ve saygın bir teknisyen. Bir sürücünün ekip şefi olmanın, sürücüyle arkadaş olmaları anlamına gelmediğini, ancak Márquez ile durumun farklı olduğunu ileri sürüyor.

Márquez, Santi Hernandez ve Carlo Luzzi © Red Bull

Márquez ise durumu şöyle açıklıyor. “Motosikletle ilgili bir sorunum olursa Santi'yi ararım. Özel hayatımda bir sorunum olursa yine onu ararım."

Sert çekirdeğin bu üç üyesi de motosikletein üzerinde olan kişinin Márquez olduğunu ve olağanüstü başarıları onun kendi becerileriyle kazandığını vurguluyor. Üçü de tüm sakatlıklara ve mental zorluklara rağmen gülmenin bir yolunu bulduğunu anımsıyor.

All In joins Márquez on his pursuit of a ninth title © Red Bull

"En iyi arkadaşların seçtiğin ailendir" derler. Bunlara Márquez kardeşlerin akrabalarını da ekle; ebeveynler, büyükanne ve büyükbabalar ve kuzenler, olabildiğince sıkı örülmüş bağ ortaya çıkıyor. Bir gruptaki gerçek birliğin işareti, birbirinin başarısını sahiplenme isteksizliğindeki alçakgönüllülüktür.