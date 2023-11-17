Voleybol
Eczacıbaşı Dynavit'ten CEV Şampiyonlar Ligi'nde İkinci Galibiyet
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi ikinci maçında karşı karşıya geldiği Maritza Plovdiv'i 3-0 mağlup etti ve grubunda ikide iki yaptı.
Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda oynadığı ikinci maçında, Bulgaristan deplasmanında Maritza Plovdiv’i 3-0’lık (25-13, 25-16, 25-20) skorla mağlup etmeyi başardı. Temsilcimizde Tijana Bošković ve Hande Baladın, 13’er sayıyla karşılaşmanın en skorer isimleri oldu.
Maritza Plovdiv - Eczacıbaşı Dynavit maçının tekrarını bu sayfadan izleyebilirsin!
Tekrar İzle: Maritza Plovdiv vs Eczacıbaşı Dynavit
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Karşılaşmaya Naz, Tijana, Hande, Irina, Sinead ve Jovana altısıyla başlayan Eczacıbaşı Dynavit’te libero pozisyonunda ise 2002 doğumlu Aybüke Özel forma giydi. Beşiktaş Ayos maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Bulgaristan’a götürülmeyen Elif Şahin ve Alexa Gray ise müsabakada yer almadı.
Hande Baladın’ın arka arkaya aldığı hücum sayılarıyla başlayan maçta temsilcimiz, servis performansıyla setin hemen başında farkı açmayı başardı. Naz’ın dengeli pas dağılımıyla her oyuncudan katkı aldığı ilk sette orta oyuncu Sinead Jack-Kisal; %100 hücum, 1 blok, 1 ace ve toplam 5 sayılık performansıyla öne çıkan isimlerden biriydi. Hande Baladın da %67 hücum, 1 ace ve toplam 5 sayıyla takımına katkı verdi. Takım halinde %62 oranında pozitif servis karşılayan Turuncu Beyazlılarda bir diğer dikkat çeken istatistik de bu yüzdeydi.
İkinci setin başında Hande’nin servis serisinde farkı yakalayan Eczacıbaşı Dynavit’te, genç libero Aybüke de savunmalarıyla adından söz ettirdi. Arka hücum çizgisine yakın attıkları servislerle rakibi zorlayan temsilcimizde bu sette Irina Voronkova, üst üste aldığı sayılarla skora destek verdi. Setin ortalarında Yaprak Erkek oyuna dahil olurken, bu sezon mevkii değiştiren 2006’lı genç yetenek Defne Başyolcu da Şampiyonlar Ligi arenasında forma giyme fırsatı buldu. Setin en skoreri 5 sayıyla Voronkova olurken, 4 sayıyla onu orta oyuncu Stevanović takip etti.
Karşılaşmanın üçüncü ve son seti yakın skorlarla geçerken temsilcimiz 18-18’in ardından ağırlığını hissettirerek seti 25-20, maçı 3-0 kazanmayı başardı. Eczacıbaşı Dynavit, kritik noktalarda üst üste blok sayılarıyla üstünlük kurarken, set boyunca toplam beş blok sayısı buldu. Hande Baladın bu sette de %80 pozitif servis karşılama, %56 hücum, 1 blok, 1 ace ve toplam 7 sayılık performansıyla oyunun her alanında destek veren isimlerdendi. Tijana Bošković ise 5 sayıyla setin en skorer ikinci oyuncusu oldu. Tijana Bošković aynı zamanda müsabakanın en değerli oyuncusu seçildi.
Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmada 8 ace, 9 blok, 41 hücum sayısını hanesine yazarken, %56 oranında pozitif servis karşıladı. Hücumda ise 93 pasın %44’ünü sayıya çeviren Turuncu Beyazlılar rakip hatalarından 17 sayı elde etti.
Bu sonuçla yoluna ikide ikiyle devam eden Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi’ndeki üçüncü maçında 29 Kasım Çarşamba günü İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci ile Floransa’da karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Red Bull TV’den takip edebilirsiniz.