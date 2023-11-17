Eczacıbaşı Dynavit'ten CEV Şampiyonlar Ligi'nde İkinci Galibiyet

Karşılaşmaya Naz, Tijana, Hande, Irina, Sinead ve Jovana altısıyla başlayan Eczacıbaşı Dynavit’te libero pozisyonunda ise 2002 doğumlu Aybüke Özel forma giydi. Beşiktaş Ayos maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Bulgaristan’a götürülmeyen Elif Şahin ve Alexa Gray ise müsabakada yer almadı.

Karşılaşmaya Naz, Tijana, Hande, Irina, Sinead ve Jovana altısıyla başlayan Eczacıbaşı Dynavit’te libero pozisyonunda ise 2002 doğumlu Aybüke Özel forma giydi. Beşiktaş Ayos maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Bulgaristan’a götürülmeyen Elif Şahin ve Alexa Gray ise müsabakada yer almadı.

Karşılaşmaya Naz, Tijana, Hande, Irina, Sinead ve Jovana altısıyla başlayan Eczacıbaşı Dynavit’te libero pozisyonunda ise 2002 doğumlu Aybüke Özel forma giydi. Beşiktaş Ayos maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Bulgaristan’a götürülmeyen Elif Şahin ve Alexa Gray ise müsabakada yer almadı.

Hande Baladın’ın arka arkaya aldığı hücum sayılarıyla başlayan maçta temsilcimiz, servis performansıyla setin hemen başında farkı açmayı başardı. Naz’ın dengeli pas dağılımıyla her oyuncudan katkı aldığı ilk sette orta oyuncu Sinead Jack-Kisal; %100 hücum, 1 blok, 1 ace ve toplam 5 sayılık performansıyla öne çıkan isimlerden biriydi. Hande Baladın da %67 hücum, 1 ace ve toplam 5 sayıyla takımına katkı verdi. Takım halinde %62 oranında pozitif servis karşılayan Turuncu Beyazlılarda bir diğer dikkat çeken istatistik de bu yüzdeydi.

Hande Baladın’ın arka arkaya aldığı hücum sayılarıyla başlayan maçta temsilcimiz, servis performansıyla setin hemen başında farkı açmayı başardı. Naz’ın dengeli pas dağılımıyla her oyuncudan katkı aldığı ilk sette orta oyuncu Sinead Jack-Kisal; %100 hücum, 1 blok, 1 ace ve toplam 5 sayılık performansıyla öne çıkan isimlerden biriydi. Hande Baladın da %67 hücum, 1 ace ve toplam 5 sayıyla takımına katkı verdi. Takım halinde %62 oranında pozitif servis karşılayan Turuncu Beyazlılarda bir diğer dikkat çeken istatistik de bu yüzdeydi.

Hande Baladın’ın arka arkaya aldığı hücum sayılarıyla başlayan maçta temsilcimiz, servis performansıyla setin hemen başında farkı açmayı başardı. Naz’ın dengeli pas dağılımıyla her oyuncudan katkı aldığı ilk sette orta oyuncu Sinead Jack-Kisal; %100 hücum, 1 blok, 1 ace ve toplam 5 sayılık performansıyla öne çıkan isimlerden biriydi. Hande Baladın da %67 hücum, 1 ace ve toplam 5 sayıyla takımına katkı verdi. Takım halinde %62 oranında pozitif servis karşılayan Turuncu Beyazlılarda bir diğer dikkat çeken istatistik de bu yüzdeydi.

İkinci setin başında Hande’nin servis serisinde farkı yakalayan Eczacıbaşı Dynavit’te, genç libero Aybüke de savunmalarıyla adından söz ettirdi. Arka hücum çizgisine yakın attıkları servislerle rakibi zorlayan temsilcimizde bu sette Irina Voronkova, üst üste aldığı sayılarla skora destek verdi. Setin ortalarında Yaprak Erkek oyuna dahil olurken, bu sezon mevkii değiştiren 2006’lı genç yetenek Defne Başyolcu da Şampiyonlar Ligi arenasında forma giyme fırsatı buldu. Setin en skoreri 5 sayıyla Voronkova olurken, 4 sayıyla onu orta oyuncu Stevanović takip etti.

İkinci setin başında Hande’nin servis serisinde farkı yakalayan Eczacıbaşı Dynavit’te, genç libero Aybüke de savunmalarıyla adından söz ettirdi. Arka hücum çizgisine yakın attıkları servislerle rakibi zorlayan temsilcimizde bu sette Irina Voronkova, üst üste aldığı sayılarla skora destek verdi. Setin ortalarında Yaprak Erkek oyuna dahil olurken, bu sezon mevkii değiştiren 2006’lı genç yetenek Defne Başyolcu da Şampiyonlar Ligi arenasında forma giyme fırsatı buldu. Setin en skoreri 5 sayıyla Voronkova olurken, 4 sayıyla onu orta oyuncu Stevanović takip etti.

İkinci setin başında Hande’nin servis serisinde farkı yakalayan Eczacıbaşı Dynavit’te, genç libero Aybüke de savunmalarıyla adından söz ettirdi. Arka hücum çizgisine yakın attıkları servislerle rakibi zorlayan temsilcimizde bu sette Irina Voronkova, üst üste aldığı sayılarla skora destek verdi. Setin ortalarında Yaprak Erkek oyuna dahil olurken, bu sezon mevkii değiştiren 2006’lı genç yetenek Defne Başyolcu da Şampiyonlar Ligi arenasında forma giyme fırsatı buldu. Setin en skoreri 5 sayıyla Voronkova olurken, 4 sayıyla onu orta oyuncu Stevanović takip etti.