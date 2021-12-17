The Ultimate Run Hakkında Bilmen Gereken Her Şey

Konu serbest stil kayak ise Markus Eder için hiçbir şey imkansız değildir.

İtalyan kayakçı hem Nine Knights hem de Freeride Dünya Turu etkinliklerinin zirvesinde yer aldı, ardından Avrupa'da yılın kayakçısı seçildi ve MSP filmleri için çok sayıda çekime katıldı. Sokaklar, parklar ya da dağlar fark etmiyor, o mümkün olan her yerde kayak yapabileceğini kanıtladı.

Eder şimdi ise yepyeni bir durakta ve kayak tarihinin en etkileyici performanslarından birini çok yönlülüğünü ve ustalığını konuşturarak sergiledi.

The Ultimate Run filmini hemen yukarıdan Türkçe alt yazı ile izleyebilirsin.

"Tüm kayak becerilerimi çok büyük bir projede sergilemeyi hayal etmişimdir hep." diyen Eder sözlerine "Genellikle yıl boyunca birkaç farklı projede yer alıyorum. Ancak bu kez tüm enerjimi tek bir vizyona, yaşadığım her şeyin 10 dakikalık sekansa sığdığı bir yere aktarırsam neler yapabileceğimi merak ettim," şeklinde devam ediyor.

Zermatt bölgesindeki buzullar muhteşem bir kayak noktası © Legs of Steel/Red Bull Content Pool

2019 yılının Mart ayındaki Freeride Dünya Turu Şampiyonası zaferinin ardından Eder tüm odağını çok yönlülüğünü sergileyebileceği devasa bir projeye kaydırdı. İlk olarak İtalya'nın Güney Tirol dağlarında ve İsviçre'nin Zermatt bölgesinde kayabileceği ve eşsiz özelliklere sahip yerler aradı. Hemen ardından da bu fikrini Legs of Steel'deki ekibine iletti ve vakit kaybetmeden yola koyuldular.

Eder şunları söylüyor: "O andan itibaren bu sadece benim projem olmaktan çıktı, bizim projemize dönüştü. Herkes projeye çok fazla emek harcadı ve bana inandı, bu yüzden onları hayal kırıklığına uğratamayacağımı biliyordum."

Kaleden kaçış © Harald Wisthaler/Red Bull Content Pool Tüm yıldızlar aynı hizaya geldi ve sonunda hayalimi gerçeğe dönüştürebildik Markus Eder

Eder ve ekibi Utimate Run çekimleri için iki yıl boyunca antik kaleleri, yüksek dağların zirvelerini ve hatta Eder'in Klausberg'deki evini ziyaret etti. Rota ilk olarak Zermatt'ın büyük dağlarında başladı, Klausberg'deki tatil kasabasından geçti, Taufers Kalesi'nin iki ayrı sokağını ziyaret ettikten sonra da Luttach yakınlarındaki bir maden kasabasına ulaştı.

"Kendimi kalenin içinde ve Klausberg'de kayak yaparken hayal ettim. Babam bu kalenin içinde doğdu ve ben de kayak yapmayı Klausberg'de öğrendim, bu yüzden bu iki nokta benim için çok özeldi."

İnanılmaz kar koşulları, nefes kesen detaylar, kendini bu işe adamış çekim ekibi ve bazı ufak tefek kazalar ile beraber bu projenin de aksilikleri oldu tabii ki. Tüm zorluklar ve olumsuzluklar Eder için birer baskı unsuru haline gelmişti.

Bu buz mağarası rotanın eşsiz duraklarından biriydi © Legs of Steel/Red Bull Content Pool Filmin sonunu Taufers Kalesi süslüyor © Harald Wisthaler/Red Bull Content Pool

Eder durumu şöyle anlatıyor: "En büyük zorluk, projeye dahil olan tek kayakçı olmamdı. Zihnimden çıkan tüm fikirler ve yıldızlardan oluşan çekim ekibi bir araya geldiğinde omuzlarımda çok fazla baskı oluştu. Tüm çekimler belli bir sırayla yapılmalıydı ve herhangi bir sakatlık projeyi yolundan saptırabilirdi."

Ultimate Run'ı tamamlamak Eder'in sokaklardaki, parklardaki ve taşradaki elit kayak yeteneklerinin açık bir kanıtı. Profesyonel serbest stil kayakçılar genellikle tek bir disiplinde üstündürler ve diğer disiplinlerle de ilgilenebilirler. Eder ise her üç disiplinde de mümkün olan en üst noktaya ulaştı ki bu da 100 metre, 1500 metre ve 5 kilometrede olimpiyat madalyası kazanmaya eşdeğer bir başarı.

"Eğer bir aylığına taşraya odaklanırsam, sonraki adımda kendimi bir parkta zorlamak için sabırsızlanıyorum. Bütün kayak stilleriyle uğraşmak beni motive ediyor ve herhangi birinden sıkıldığımda hemen bir diğerine geçiş yapabiliyorum."

"Sanırım tüm kayak becerilerimi bu kadar üst seviyede tutabilmemin sırrı da bu."

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