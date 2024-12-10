Marvels Rivals Hakkında Bilmen Gerekenler

Marvel Rivals , Marvel evreninde geçen, takım tabanlı ve PvP bir "hero shooter" oyunu olarak Marvel Games ve NetEase Games tarafından geliştirilip Türkçe dil desteği ile 6 Aralık'ta çıkış yaptı. Tamamen ücretsiz oynanabilen oyunun sadece Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısı kısa sürede 500 bin sınırına dayandı.

Yılın sonu yaklaşıyor olabilir ancak oyun dünyası hız kesmeden üretmeye devam ediyor. 6 Aralık'ta piyasaya sürülen Marvel Rivals, hedefler ve karakter stilleri açısından tüm zamanların en popüler PvP oyunlarından biri olan Overwatch ile karşılaştırılıyor. Oyun PC 'nin yanı sıra PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında oynanabiliyor.

Marvel Rivals © NetEase Games

Marvel Rivals, çıkış günü itibariyle içeriğinde 33 kahraman barındırıyor. Çıkış öncesi sadece 28’i açıklanmış olan bu kahramanlar, oynanış tarzlarına ve rollerine göre şu kategorilere ayrılıyor:

Vanguard (Öncü): Takımı ve hedefi korumaya odaklanan, ağır saldırılara ve güçlü savunma yeteneklerine sahip tank karakterler.

Duelist (Düellocu): Daha esnek ve hızlı saldırılarla rakip takımı hazırlıksız yakalamaya odaklanan, yüksek hasar potansiyeline sahip DPS karakterler.

Strategists (Stratejist): Takımı sağlık vererek ve kalkan sağlayarak destekleyen karakterler.

Ferit "wtcN" Karakaya © Nuri Yılmazer Oyunu izlemesi yorucu gelebilir çünkü çok karışık. Bir sürü karakter var, bir sürü yetenek var, sürekli savaş dönüyor. Overtwatch gibi, onda da çok karışıktı ama oynarken çok zevkliydi. Ferit "wtcN" Karakaya

01 Marvel Rivals karakterleri kimler?

Açıklanan ana karakterler arasında Wolverine, Magneto, Thor, Storm, Venom, Spider-Man, Captain America ve Hulk gibi popüler isimler yer alıyor. Kadro sadece A sınıfı kahramanlarla sınırlı değil tabii ki; aynı zamanda Squirrel Girl, Jeff the Land Shark ve Adam Warlock gibi karakterler de mevcut.

Belirli kahraman kombinasyonları takıma ekstra avantajlar sağlıyor. Örneğin Thor ve Storm'un aynı takımda olması, bir elektrik hasarı bonusu kazandırarak takımına ekstra bir üstünlük sağlıyor.

Marvel Rivals © NetEase Games

Hala Cyclops, Rogue, Phoenix ve Gambit gibi klasik X-Men ekibinin bazı üyelerini görmeyi umuyoruz ancak bunu zaman gösterecek. Oyunda an itibariyle yer alan tüm karakterleri aşağıda görebilirsin:

Adam Warlock, Black Panther, Black Widow, Captain America, Cloak & Dagger, Doctor Strange, Groot, Hawkeye, Hela, Hulk, Iron Fist, Iron Man, Jeff the Land Shark, Loki, Luna Snow, Magik, Magneto, Mantis, Moon Knight, Namor, Peni Parker, Psylocke, Rocket Raccoon, Scarlet Witch, Spider-Man, Squirrel Girl, Star-Lord, Storm, The Punisher, Thor, Venom, Winter Soldier, Wolverine

02 Marvel Rivals haritaları neler?

Marvel Rivals, çıkışında Wakanda ve Asgard gibi ikonik mekanlarda geçen dokuz harita sunuyor. Bunlardan sekizi standart oyun modları için, biri ise Conquest (Fetih) modu için özel olarak tasarlanmış. Oyun büyüdükçe daha fazla karakter, harita ve muhtemelen yeni oyun modu eklenecektir. Oyunda yer alan haritalar şöyle:

Birnin T'Challa

Hall of Djalia (Djalia Salonu)

Hell’s Heaven (Cehennem Cenneti)

Royal Palace (Kraliyet Sarayı)

Spider-Islands (Örümcek Adaları )

Shin-Shibuya

Symbiotic Surface (Sembiyotik Yüzey)

Warped Ninomaru (Ninomaru)

Yggdrasill Path (Yggdrasill Yolu)

Marvel Rivals resmi çıkış fragmanı şöyle: