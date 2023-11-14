Bir Oyun Daha
© Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment
OYUN
Marvel’s Spider-Man 2 Hakkında Bilmen Gerekenler
Örümcek Adam’ın PlayStation’daki macerası Marvel’s Spider-Man 2 ile devam ediyor.
Süper kahraman oyunlarının en iyi örneklerinden biri Marvel’s Spider-Man. İlk olarak 2018’de PS4 için çıkış yapan oyunda Peter Parker’ın hikayesine göz atmıştık. Seri için PS4 ile PS5 arasında köprü görevi gören ve 2020’de piyasaya sürülen Marvel's Spider-Man: Miles Morales bu kez bizi Miles ile buluşturmuştu. Şimdi sıra üçüncü oyun Marvel’s Spider-Man 2’de ve üstelik bu kez Peter Parker ile Miles Morales bir arada. 20 Ekim 2023’te PS5 sahipleri ile buluşan oyunun detaylarına beraber bakalım.
Peter ve Miles ikilisinin örümcek ağları üstündeki yürüyüşlerine geçmeden önce Jaan Roose'nin ip üstündeki yürüyüşe göz atmak ister misin?
1 dakika
Jaan Roose Katara Kuleleri'nde
Estonyalı slackline sporcusu Jaan Roose, Katar'da, LED aydınlatmalı ip üzerinde dünyanın en uzun yürüyüşünü gerçekleştiriyor.
Marvel’s Spider-Man 2’nin hikayesi
Oyunun hikayesi Marvel’s Spider-Man: Miles Morales’ten yaklaşık 10 ay sonra başlıyor. Peter’ın Brooklyn Visions Academy’de öğretmenliğe başladığı ilk gün öğrencilerinden biri de Miles’tır. Ne var ki ikilinin buluştuğu bu ilk ders çok kısa sürer çünkü Sandman’in saldırısı sonrası beraber dersten çıkar ve şehri kurtarmak için yola koyulurlar. Bu mücadeleden ikili galip ayrılsa da maceraları boyunca karşılarına başta Venom, Kraven ve Lizard olmak üzere birbirinden tehlikeli düşmanlar çıkacaktır.
Marvel’s Spider-Man 2’nin oynanış mekanikleri
Aksiyona dalmak için çok fazla beklemiyor, Sandman’in yanına giderken seyahat ve vardıktan sonra da dövüş mekaniklerini öğrenmeye başlıyoruz. Önceki oyunları oynamamış ya da hatırlamıyor olsanız bile kontrolleri öğrenmeniz için elinden geleni yapıyor oyun. Elbette ki serinin en eğlenceli yanlarından biri sağa sola ağ atarak New York’u süratle turlamak. Üstelik yeni oyunda bizi bir yenilik karşılıyor. Web Wings sayesinde özellikle uzun binaların az olduğu bölgeleri havada süzülerek geçebiliyoruz.
Brooklyn, Manhattan ve Queens arasında turlarken New York’un ne kadar tehlikeli bir şehir olduğunu anlamak da uzun sürmüyor. Ana hikayenin sunduğu tehlikeler dışında birçok suça tanık oluyor ve bunlara müdahale ediyoruz. Oyunun hemen başında bu suçlara müdahale ederken de dövüş mekanikleri üzerine pratik yapma şansımız oluyor. Hem ortak hem de ayrı ayrı yetenek ağaçlarına sahip Peter ve Miles, yeni oyunun daha akıcı ve daha zengin dövüş sistemi sayesinde şahane koreografiler ortaya koyuyor.
Seviye atladıkça kazanılan yetenek puanları yetenek ağaçlarında kullanılıyor ancak bundan daha fazlası mevcut. “Abilities” bölümünde Peter ve Miles için yeteneklere kıyasla daha güçlü beceriler bulunuyor. Seviye atladıkça açılan bu beceriler L1 tuşu kombinasyonları ile kullanılıyor ve özellikle kalabalık düşman gruplarına karşı etkili oluyor. Bir de ekipmanların yer aldığı “Gadgets” bölümü var ve buradaki ekipmanlar da R1 tuşu kombinasyonları ile dövüşler sırasında işleri epey kolaylaştırıyor.
Son olarak kostüm teknolojilerinden ve kostümlerden bahsetmek lazım. Suit Tech bölümü sağlık, hasar, odak, gezinme olmak üzere dört kategoriye ayrılıyor ve bunlar geliştirilebiliyor. Kostümler kısmında ise toplam 60 küsur kostüm, her bir kostümün de farklı renk seçenekleri bulunuyor. Yetenekleri açmak için seviye atlamak ve yetenek puanı toplamak gerekirken, diğer tüm alanlardaki geliştirmelere farklı yollarla kazanılabilen City Token, Hero Token, Tech Part, Rare Tech Part gibi kaynaklar harcanıyor.
Marvel’s Spider-Man 2’nin en güzel yanlarından biri hikayenin akışı içinde hem Örümcek Adam hem de günlük hayattaki Peter/Miles olarak zaman geçirebiliyor olmak. Örümcek Adam’ın hızlı ve aksiyon dolu hayatı atmosferi güçlendirirken, Peter ve Miles’ın daha sakin günlük hayatları ise oyuncu ile hikaye arasında çok daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlıyor. Hal böyle olunca da süper kahramanların kontrol edildiği sıradan bir oyundan ziyade her anlamda onları canlandırıyor olma hissiyatına kavuşuyoruz.
Önceki oyunlara kıyasla neredeyse iki kat büyüklüğündeki şehir, hareket ve dövüş kabiliyeti artmış iki Örümcek Adam, “parry” mekaniğinin dahil edildiği dövüş sistemi, oyun ilerledikçe merak uyandıran hikaye, yan görevler, bir noktadan sonra tekrara düşse de görevler arası yolculukları boş geçmemeyi sağlayan yan aktiviteler ve dahası ile Marvel’s Spider-Man 2 en iyi süper kahraman oyunlarından biri olmuş. Eğer bir PlayStation 5 sahibi iseniz kütüphanenizde mutlaka bulunması gereken bir oyun.
Marvel’s Spider-Man 2’nin fiyatı
Marvel’s Spider-Man 2’nin standart ve “dijital deluxe” olmak üzere iki sürümü bulunuyor. Standart sürümde sadece oyun, dijital deluxe sürümde ise Peter ve Miles için beşer özel kostüm, her iki karakter için birer kostümü (Peter için Arachknight Suit ve Miles için Shadow-Spider Suit) erken açma imkanı, Web Grabber ekipmanını erken açma imkanı, beş yetenek puanı ve ekstra fotoğraf modu öğeleri yer alıyor. Standart sürümün fiyatı 1.499 TL ve dijital deluxe sürümün fiyatı 1.699 TL olarak belirlenmiş.