Marvel’s Spider-Man 2 Hakkında Bilmen Gerekenler

Oyunun hikayesi Marvel’s Spider-Man: Miles Morales’ten yaklaşık 10 ay sonra başlıyor. Peter’ın Brooklyn Visions Academy’de öğretmenliğe başladığı ilk gün öğrencilerinden biri de Miles’tır. Ne var ki ikilinin buluştuğu bu ilk ders çok kısa sürer çünkü

Sandman

’in saldırısı sonrası beraber dersten çıkar ve şehri kurtarmak için yola koyulurlar. Bu mücadeleden ikili galip ayrılsa da maceraları boyunca karşılarına başta

Venom, Kraven ve Lizard

olmak üzere birbirinden tehlikeli düşmanlar çıkacaktır.